Unidades dañadas, trifulcas y detenidos: vecinos captan en video operativo de las autoridades de Querétaro contra la pirotecnia

Unidades dañadas y trifulcas: vecinos captan en video operativo de las autoridades de Querétaro contra la pirotecnia. (FOTO: Especial)

Un operativo contra la venta ilegal de pirotecnia en el Mercado de Abastos de Querétaro terminó en trifulca, daños a patrullas y dos personas detenidas, luego de que comerciantes se resistieran al decomiso de artificios prohibidos, informaron autoridades municipales.

La Coordinación Municipal de Protección Civil encabezó el despliegue en coordinación con la Dirección de Inspección de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), como parte de las acciones permanentes para inhibir la comercialización y el uso de pirotecnia sin permisos en la capital queretana.

Resistencia durante el decomiso

De acuerdo con el gobierno municipal, durante la intervención se aseguró material pirotécnico que carecía de los permisos correspondientes. Sin embargo, algunos particulares opusieron resistencia a la labor de los inspectores, lo que obligó a la intervención directa de elementos de la Policía Municipal.

Las autoridades tuvieron que abandonar la zona al verse superados por vecinos de la colonia. Crédito: Redes sociales

Derivado de estos hechos, dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación legal.

Videos muestran disturbios y daños a unidades

La mañana de este miércoles, vecinos y testigos captaron en video el momento en que el operativo derivó en empujones, agresiones verbales y daños a unidades oficiales, luego de que comerciantes intentaran recuperar parte de la pirotecnia decomisada.

Las autoridades tuvieron que abandonar la zona al verse superados por vecinos de la colonia.

Según los primeros reportes, aunque los oficiales lograron contener un conato de bronca, optaron por retirarse del inmueble para evitar un enfrentamiento mayor. Durante la salida, patrullas de la Policía Municipal fueron dañadas, presuntamente por los mismos trabajadores inconformes con el aseguramiento del material.

A pesar de lo ocurrido, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas durante el operativo.

Operativos continuarán, advierte el municipio

El gobierno municipal de Querétaro reiteró que estos operativos antipirotecnia continuarán de manera permanente, especialmente en zonas de alta afluencia comercial, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y prevenir accidentes relacionados con el manejo y almacenamiento de explosivos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar la compra y uso de pirotecnia ilegal, así como a denunciar su venta a través de los canales oficiales.

Caen tres personas más tras cateos en el estado

Elementos de seguridad de Querétaro informaron sobre la detención de tres personas como resultado de dos cateos. Se trata de dos hombres y una mujer, según muestran las fotografías compartidas por las autoridades.

Las personas capturadas (FGE Querétaro)

Fue en las colonias de Cerrito Colorado y Peñuelas que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron como parte de averiguaciones por delitos contra la salud, informó la institución el 28 de diciembre.

Como resultado de las intervenciones, fue asegurado un inmueble, narcóticos (de los que no fueron compartidos tipo y peso), un arma de fuego y un vehículo que cuenta con alteraciones en sus medios de identificación.