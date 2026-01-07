México

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

A pesar de los reportes oficiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, el gobernador afirmó en entrevista con medios que son cuatro los desaparecidos

Cinco adolescentes de entre 14 y 15 años desaparecieron en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. (Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco)

Las autoridades de Jalisco informaron la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos.

En una entrevista con medios de comunicación, el gobernador Pablo Lemus precisó que los jóvenes salieron de sus casas por decisión propia y descartó que el caso esté vinculado con reclutamiento forzado.

A pesar de que existen reportes oficiales que señalan la desaparición de 5 jóvenes de esa localidad, el gobernador afirmó que “habían dicho que eran cinco, pero son cuatro”.

En las declaraciones, Lemus no precisó los nombres de los 4 adolescentes localizados. Según el testimonio, la confirmación de la localización le fue informada la mañana de este 6 de enero en la junta de seguridad del estado.

Datos sobre los adolescentes desaparecidos

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco (CBPEJ) emitió cinco fichas de búsqueda de adolescentes de entre catorce y quince años.

Las desapariciones, según los reportes, ocurrieron entre el 3 y 4 de enero en la colonia Buenavista de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Los cinco adolescentes fueron identificados con los siguientes nombres:

  • Andy Gael Castro Rodríguez
  • Luis Fernando González Ramírez
  • Alexander Ortega Vázquez
  • Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández
  • Cristopher Abraham Flores Rodríguez

En las declaraciones emitidas por el gobernador este 6 de enero no se detallaron los nombres de los jóvenes, por lo que aún no se sabe con certeza si un adolescente más continúa sin ser localizado.

Contexto de desapariciones y alerta social

La alerta por estos casos surgió ante los llamados de colectivos buscadores y de defensa de derechos humanos sobre una presunta crisis de desapariciones en Jalisco y el incremento de indicios sobre reclutamiento forzado de menores por grupos delictivos.

Según datos proporcionados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, se estima que al menos 250 mil menores se encuentran en riesgo de ser reclutados en el país, además, se señala que factores como la deserción escolar, situaciones de violencia familiar y adicciones incrementan la vulnerabilidad de los adolescentes.

Por otra parte, también existen casos en los que falsas ofertas de empleo terminan siendo una trampa para las juventudes.

En redes sociales han sido divulgadas diversas fotografías de mujeres jóvenes utilizando ropa táctica y parches ligados al CJNG. Crédito: Redes sociales

Un caso relevante que demostraría como los cárteles captan a jóvenes para cometer crímenes es el asesinato de Carlos Manzo. Este caso expuso la operación de redes de reclutamiento de jóvenes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones revelaron que el ataque fue ejecutado por jóvenes sicarios reclutados en centros de rehabilitación conocidos como “anexos”. Estos espacios han sido identificados como puntos de captación y adiestramiento para menores y jóvenes en situación vulnerable, quienes son integrados a las filas del crimen organizado.

El caso evidenció la utilización sistemática de adolescentes por parte del CJNG, quienes reciben adiestramiento y son empleados en acciones violentas.

A pesar de que el gobernador de Jalisco negó que la desaparición de los adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos esté relacionada con el reclutamiento forzado, la preocupación persiste entre colectivos y organizaciones de derechos humanos, además de las discrepancias entre la información oficial y las alertas.

Pablo LemusGobernador de JaliscoJaliscoDesaparecidosCJNGCártel Jalisco Nueva GeneraciónJóvenes desaparecidosComisión Estatal de Búsqueda de Personas de JaliscoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

