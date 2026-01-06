Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

Cinco adolescentes de entre 14 y 15 años desaparecieron en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. (Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco)

A solo cuatro días de iniciado 2026, Jalisco enfrenta la desaparición de cinco menores de entre 14 y 15 años, que fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista, en el municipio de de Ixtlahuacán de los Membrillos.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó las fichas con las características de los adolescentes, quienes fueron vistos por última vez entre el 3 y el 4 de enero, sin que hasta el momento se cuente con pistas sobre su paradero.

Según los datos oficiales de la CBPEJ, los adolescentes desaparecidos son Alexander Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez, Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez.

El municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco (Foto: Google Maps)

Las fichas de búsqueda detallan características físicas, señas particulares y vestimenta al momento de la desaparición para facilitar su identificación.

Las desapariciones no ocurrieron el mismo día. Andy Gael Castro Rodríguez y Luis Fernando González Ramírez fueron vistos por última vez el 3 de enero de 2026, mientras que Alexander Ortega Vázquez, Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández y Cristopher Abraham Flores Rodríguez desaparecieron el 4 de enero de 2026. Todos los casos se registraron en la colonia Buenavista.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los cinco adolescentes se conocían o si mantenían algún tipo de relación entre ellos, sin embargo, dado las características similares de edad, lugar de residencia, podría ser probable.

Quiénes son los menores desaparecidos

Andy Gael Castro Rodríguez

(Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco)

Andy Gael Castro Rodríguez, de 14 años, desapareció el 3 de enero. Su ficha señala cicatrices en ceja derecha, muñeca izquierda y rodilla izquierda, quemaduras en muslo derecho, espalda media y hombro derecho, además de pecas en ambas mejillas. Mide 165 centímetros, es de tez morena clara, complexión delgada, cabello lacio, corto y negro. Vestía playera de manga corta, pantalón negro y tenis blancos.

Luis Fernando González Ramírez

(Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco)

Luis Fernando González Ramírez, de 15 años, fue visto el 3 de enero. Tiene cicatrices en nuca, pantorrilla derecha y espalda baja, y su ojo izquierdo se muestra parcialmente cerrado. Es de tez morena, complexión delgada, mide 170 centímetros, tiene cabello lacio, corto y negro, y vestía sudadera y pantalón negros con tenis blancos.

Alexander Ortega Vázquez

(Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco)

Alexander Ortega Vázquez, de 14 años, fue visto el 4 de enero. Su ficha indica que tiene pecas en las mejillas, cabello ondulado, corto y castaño oscuro, tez morena clara, complexión delgada y mide 160 centímetros. Vestía sudadera azul marino, pantalón negro y tenis blancos.

Cristopher Abraham Flores Rodríguez

(Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco)

Cristopher Abraham Flores Rodríguez, de 15 años, desapareció el 4 de enero. Es de tez morena oscura, complexión delgada, mide 168 centímetros, tiene cabello lacio, corto y negro, y vestía sudadera azul marino, pantalón negro, tenis rojos y mochila negra.

Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández

(Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco)

Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años, fue visto por última vez el 4 de enero. Su complexión es delgada, mide 160 centímetros, su cabello es lacio, corto y castaño claro, tez morena clara y no se registran señas particulares. Vestía sudadera verde con amarillo, pantalón negro y tenis negros.

La CBPEJ activó los protocolos estatales para la localización de los cinco adolescentes, reforzando la vigilancia y las labores de búsqueda en la región. Agentes estatales realizaron las primeras diligencias en la colonia Buenavista, donde los menores fueron vistos por última vez, y revisaron cámaras de seguridad en la zona. Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni han revelado avances respecto a posibles responsables.

La Comisión de Búsqueda habilitó el teléfono 33 3145 6314 y el correo electrónico comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx para recibir reportes confidenciales de la ciudadanía.

Las autoridades reiteran que la colaboración ciudadana es fundamental para la pronta localización de Alexander Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez, Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez. El caso permanece en investigación y abierto a cualquier dato que pueda aportar la sociedad.

El CJNG y el aumento del reclutamiento forzado

Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

Las desapariciones han ocasionado una alerta ante el contexto de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos delictivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el estado.

En los últimos años, autoridades y organizaciones han reportado casos en los que adolescentes son captados mediante engaños, amenazas o la utilización de redes sociales para ser integrados a células criminales, tanto en Jalisco como en otras entidades.

Investigaciones recientes han documentado que el CJNG utiliza diversas estrategias para atraer a menores, quienes una vez desaparecidos pueden ser trasladados a estados como Zacatecas o Sinaloa, donde reciben adiestramiento y participan en actividades ilícitas.

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha advertido que hasta 250,000 menores en el país están en riesgo. Factores como el abandono escolar, la violencia familiar y la presencia de grupos armados contribuyen a la vulnerabilidad de los jóvenes.