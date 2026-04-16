México

Las complicaciones por tuberculosis avanzada incrementan hospitalizaciones y dejan dos fallecidos en Tamaulipas

La enfermedad, si se detecta a tiempo, puede ser curada

Guardar
Día Mundial de la Tuberculosis – Tuberculosis – Perú -noticias – 22 marzo
Dos personas fallecieron por tuberculosis en Tamaulipas (Freepik)

El Hospital General de Nuevo Laredo ha registrado un preocupante incremento en la atención de pacientes con tuberculosis en fase avanzada durante lo que va de 2026, situación que ya ha derivado en dos defunciones y en una mayor demanda de hospitalización por complicaciones asociadas a esta enfermedad infecciosa.

De acuerdo con personal médico del nosocomio de Tamaulipas, los casos detectados presentan un alto grado de progresión, lo que dificulta su tratamiento y eleva el riesgo de desenlaces fatales. La tuberculosis, una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones, pero también puede comprometer otros órganos si no se atiende de manera oportuna.

Especialistas en salud señalaron que uno de los principales problemas es que los pacientes acuden a recibir atención médica en etapas tardías, cuando los síntomas ya son severos. Entre las señales de alerta destacan la tos persistente por más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y fatiga extrema.

Acciones de prevención

Imagen 3D de bacterias con forma de bastón de color turquesa y contornos anaranjados, algunas agrupadas en un racimo y otras flotando dispersas sobre un fondo oscuro.
Una representación 3D de bacterias Mycobacterium tuberculosis, las causantes de la tuberculosis, que se muestran agrupadas y dispersas en un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, el incremento en los ingresos hospitalarios ha puesto presión sobre los servicios médicos, especialmente en áreas de aislamiento y tratamiento especializado. Autoridades sanitarias han subrayado la importancia de fortalecer las acciones de detección temprana para evitar la propagación de la enfermedad y reducir complicaciones.

Asimismo, se ha reiterado que la tuberculosis es curable si se diagnostica a tiempo y se sigue un tratamiento adecuado, el cual puede durar varios meses. Sin embargo, la interrupción del tratamiento o la automedicación pueden generar resistencia a los medicamentos, lo que complica aún más el manejo clínico.

El personal de salud también ha enfatizado la necesidad de reforzar campañas de información dirigidas a la población, particularmente en comunidades con mayor vulnerabilidad, donde factores como el hacinamiento, la desnutrición y el acceso limitado a servicios médicos pueden favorecer la transmisión del padecimiento.

Por su parte, autoridades locales han hecho un llamado a la ciudadanía para acudir a revisión médica ante cualquier síntoma sospechoso y evitar la automedicación. Además, destacaron que los servicios de diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis están disponibles en las unidades de salud pública.

Expertos coinciden en que la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para frenar el avance de la enfermedad. También subrayan la importancia de completar el tratamiento sin interrupciones para evitar recaídas y contagios.

Aunque los casos reportados en Nuevo Laredo no representan una emergencia sanitaria generalizada, sí encienden las alertas sobre la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica constante y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Temas Relacionados

TuberculosisSaludTamaulipasmexico-noticias

Más Noticias

Por qué la tos ferina regresa a México: las causas detrás del aumento de casos en 2026

El regreso de la tos ferina en México enciende alertas entre especialistas y autoridades sanitarias, que analizan las causas detrás del repunte

Por qué la tos ferina regresa a México: las causas detrás del aumento de casos en 2026

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de abril

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de abril

Pensiones del Bienestar 2026: en qué casos pueden ser retenidas o suspendidas

La Secretaría del Bienestar concede derecho de audiencia para corrección de irregularidades y reactivación del beneficio

Pensiones del Bienestar 2026: en qué casos pueden ser retenidas o suspendidas

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 16 de abril

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 16 de abril

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 16 de abril

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 16 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así funciona Threema, la app de mensajería cifrada que usa el CJNG para comunicarse

Así funciona Threema, la app de mensajería cifrada que usa el CJNG para comunicarse

Escándalo en Nextlalpan: cesan a comisario y a cinco elementos por extorsión en Edomex

EEUU vs Los Chapitos: cuatro señales que apuntan a una captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar

Activista Raymundo Ramos responde a acusaciones de EEUU por presuntos nexos con el Cártel del Noreste

Comando secuestra a Rogelio Poblete Zamora, director de Agua en Malinalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Jackson Wang en CDMX: este es el posible setlist para su concierto en el Palacio de los Deportes

Jackson Wang en CDMX: este es el posible setlist para su concierto en el Palacio de los Deportes

Hellripper regresa a México: fecha, boletos y todo sobre la primera vez de la banda escocesa de metal en CDMX

Laura Zapata responde a Kunno y habla sobre la posible demanda por difamación tras La Casa de los Famosos

Javier Ceriani revela que el mánager de Christian Nodal responsabiliza a Jaime González por escándalo de “Un Vals”

Así reaccionó Ángela Aguilar al video de “Un Vals” de Christian Nodal tras varios días de silencio

DEPORTES

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana