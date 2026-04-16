Las complicaciones por tuberculosis avanzada incrementan hospitalizaciones y dejan dos fallecidos en Tamaulipas

Dos personas fallecieron por tuberculosis en Tamaulipas (Freepik)

El Hospital General de Nuevo Laredo ha registrado un preocupante incremento en la atención de pacientes con tuberculosis en fase avanzada durante lo que va de 2026, situación que ya ha derivado en dos defunciones y en una mayor demanda de hospitalización por complicaciones asociadas a esta enfermedad infecciosa.

De acuerdo con personal médico del nosocomio de Tamaulipas, los casos detectados presentan un alto grado de progresión, lo que dificulta su tratamiento y eleva el riesgo de desenlaces fatales. La tuberculosis, una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones, pero también puede comprometer otros órganos si no se atiende de manera oportuna.

Especialistas en salud señalaron que uno de los principales problemas es que los pacientes acuden a recibir atención médica en etapas tardías, cuando los síntomas ya son severos. Entre las señales de alerta destacan la tos persistente por más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y fatiga extrema.

Acciones de prevención

Una representación 3D de bacterias Mycobacterium tuberculosis, las causantes de la tuberculosis, que se muestran agrupadas y dispersas en un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, el incremento en los ingresos hospitalarios ha puesto presión sobre los servicios médicos, especialmente en áreas de aislamiento y tratamiento especializado. Autoridades sanitarias han subrayado la importancia de fortalecer las acciones de detección temprana para evitar la propagación de la enfermedad y reducir complicaciones.

Asimismo, se ha reiterado que la tuberculosis es curable si se diagnostica a tiempo y se sigue un tratamiento adecuado, el cual puede durar varios meses. Sin embargo, la interrupción del tratamiento o la automedicación pueden generar resistencia a los medicamentos, lo que complica aún más el manejo clínico.

El personal de salud también ha enfatizado la necesidad de reforzar campañas de información dirigidas a la población, particularmente en comunidades con mayor vulnerabilidad, donde factores como el hacinamiento, la desnutrición y el acceso limitado a servicios médicos pueden favorecer la transmisión del padecimiento.

Por su parte, autoridades locales han hecho un llamado a la ciudadanía para acudir a revisión médica ante cualquier síntoma sospechoso y evitar la automedicación. Además, destacaron que los servicios de diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis están disponibles en las unidades de salud pública.

Expertos coinciden en que la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para frenar el avance de la enfermedad. También subrayan la importancia de completar el tratamiento sin interrupciones para evitar recaídas y contagios.

Aunque los casos reportados en Nuevo Laredo no representan una emergencia sanitaria generalizada, sí encienden las alertas sobre la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica constante y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud.