Por qué es peligroso recalentar comida en papel aluminio, según la ciencia

El papel de aluminio es uno de los materiales más utilizados en la cocina para envolver, conservar y preparar alimentos. (Grok)

El papel de aluminio es uno de los materiales más utilizados en la cocina para envolver, conservar y preparar alimentos. Su ligereza, maleabilidad y capacidad de bloquear la luz y la humedad lo convierten en una herramienta cotidiana, especialmente útil para almacenar sobras o preparar recetas al horno.

Sin embargo, la seguridad de su uso, particularmente durante el recalentamiento o la cocción directa de alimentos, ha sido objeto de análisis por parte de organismos internacionales y agencias de salud pública.

Diversos estudios científicos y evaluaciones regulatorias han demostrado que el aluminio no es un material químicamente inerte cuando entra en contacto con ciertos tipos de alimentos y se somete a altas temperaturas.

Esto ha llevado a diversas instituciones a emitir recomendaciones preventivas y advertencias claras sobre los riesgos potenciales.

Fisicoquímica de la migración del aluminio

El papel de aluminio está recubierto por una delgada capa de óxido de aluminio que, en condiciones normales, lo protege de la corrosión y limita la transferencia de iones metálicos hacia los alimentos. Sin embargo, esta protección se vuelve ineficaz bajo la influencia de tres factores principales: acidez, salinidad y alta temperatura.

Cuando el papel de aluminio entra en contacto con alimentos ácidos (como tomate, cítricos o vinagre) o muy salados, la película de óxido se disuelve y el aluminio base queda expuesto. Si, además, el alimento se cocina o recalienta a temperaturas superiores a 150°C, la reacción electroquímica se acelera.

El papel de aluminio está recubierto por una delgada capa de óxido de aluminio. (Freepik)

De acuerdo con informes del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) y la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (ANSES), la migración de aluminio puede aumentar exponencialmente bajo estas condiciones, alcanzando niveles que superan los límites aceptados por la EFSA y la OMS.

La ciencia ha demostrado que el fenómeno es especialmente marcado en preparaciones que combinan acidez, sal y calor, como pescados marinados con limón y envueltos en aluminio, o carnes rojas horneadas en contacto directo con este material.

Riesgos de calentar comida en papel aluminio

Uno de los peligros más inmediatos y evidentes del uso de papel de aluminio en la cocina surge al introducirlo en hornos de microondas.

El aluminio es un conductor eléctrico y, al estar en forma de lámina delgada y arrugada, puede generar arcos eléctricos y chispas cuando es expuesto a las ondas electromagnéticas del microondas. Esta reacción puede dañar el electrodoméstico, provocar incendios e incluso quemar los alimentos de manera irregular.

Fabricantes de electrodomésticos y organismos oficiales como advierten que el uso de papel de aluminio en microondas debe evitarse por completo, ya que incluso pequeñas cantidades pueden originar descargas peligrosas y deterioro irreversible del aparato.

Por otra parte, estudios publicados en revistas como Food Chemistry y el International Journal of Environmental Research and Public Health han cuantificado la presencia de aluminio en alimentos antes y después de ser cocinados o recalentados en papel de aluminio.

El aluminio es un conductor eléctrico y puede generar chispas cuando es expuesto a las ondas electromagnéticas del microondas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados son contundentes: cocinar carnes rojas o aves en aluminio puede incrementar el contenido de metal en la comida entre un 89% y un 378%. En pescados y mariscos, el aumento puede multiplicarse por 2 a 68 veces, según la acidez y la temperatura empleadas.

Por ejemplo, el salmón y la caballa marinados en vinagre y asados en aluminio han mostrado concentraciones de aluminio hasta cuarenta veces superiores a las muestras de control.

Los alimentos vegetales con alto contenido ácido, como el tomate o el ruibarbo, también presentan tasas de absorción elevadas, alcanzando valores de hasta 170 mg/kg. Estas cifras superan los límites de ingestión semanal tolerable recomendados por la EFSA (1 mg/kg de peso corporal) y la OMS/JECFA (2 mg/kg de peso corporal).

Implicaciones toxicológicas y efectos en la salud

El cuerpo humano puede eliminar la mayor parte del aluminio ingerido a través de la excreción renal, y solo una fracción mínima es absorbida por el tracto gastrointestinal, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) y los CDC.

Sin embargo, la exposición crónica y la acumulación en tejidos como huesos, hígado y cerebro pueden tener consecuencias.

En personas con insuficiencia renal, la acumulación de aluminio puede causar encefalopatía y osteomalacia, mientras que en niños pequeños y gestantes, se han documentado alteraciones en el neurodesarrollo y el crecimiento en estudios animales.

Recomendaciones y buenas prácticas según la ciencia institucional

Las agencias de salud pública y de evaluación de riesgos coinciden en una serie de recomendaciones:

Utilizar papel de aluminio solo para almacenar alimentos fríos y no ácidos.

Evitar el contacto directo de alimentos ácidos o salados con aluminio durante la cocción o el recalentamiento.

Transferir los alimentos a recipientes de vidrio, cerámica o acero inoxidable antes de calentar o cocinar.

No usar papel de aluminio en hornos de microondas bajo ninguna circunstancia.

Implementar métodos de barrera, como colocar papel pergamino entre el alimento y el aluminio si es imprescindible su uso en el horno tradicional.

Agencias de salud pública recomiendan colocar papel pergamino entre el alimento y el aluminio si es imprescindible su uso en el horno tradicional. (Pexels)

La adopción de estas prácticas reduce de manera significativa el riesgo de migración metálica y protege la salud, especialmente la de personas con condiciones de salud comprometidas, niños y mujeres embarazadas.

Aunque el papel de aluminio es útil y seguro para ciertos usos, la evidencia científica y las recomendaciones institucionales subrayan que no debe emplearse para recalentar o cocinar alimentos ácidos o salados, ni en microondas, para evitar riesgos innecesarios a la salud.