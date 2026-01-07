México

Avalan a Ecatepec para gestionar financiamiento millonario récord en el Estado de México

El municipio mexiquense podrá gestionar créditos que superen los 200 millones de pesos, pero deberá liquidarlos antes del 30 de noviembre de 2027

Ecatepec podrá gestionar créditos por
Ecatepec podrá gestionar créditos por hasta 204 millones 601 mil 756 pesos. (Foto: Congreso del Estado de México)

El municipio de Ecatepec se prepara para gestionar el financiamiento más alto autorizado en el Estado de México, tras la reciente decisión del Congreso local. La medida llega en un contexto de búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de quienes viven en condiciones de rezago social. Con esta aprobación, las autoridades locales podrán invertir en obras prioritarias con respaldo legal y financiero del estado.

Nueva estrategia fiscal para municipios del Estado de México

Este 6 de enero de 2026 se dio a conocer que la LXII Legislatura mexiquense ha dado luz verde a los municipios para contratar financiamiento, siempre que no rebase el 25 % anual de los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).

Esta política forma parte del Paquete Fiscal 2026 y pretende fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar proyectos de infraestructura y servicios básicos.

El municipio de Ecatepec encabeza la lista, al recibir autorización para gestionar créditos por hasta 204 millones 601 mil 756 pesos, lo que representa el mayor margen de endeudamiento en la entidad.

Según la Legislatura, este esquema permitirá que cada demarcación adapte la gestión financiera a sus necesidades, sin comprometer el equilibrio presupuestal.

Prioridad: obras y atención a la población vulnerable

Los recursos derivados de estos préstamos deberán destinarse exclusivamente a inversiones públicas productivas. Entre los principales rubros destacan obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, infraestructura de salud y educación.

El objetivo explícito es beneficiar a la población en pobreza extrema y a las comunidades con altos índices de rezago social.

Municipios del Estado de México
Municipios del Estado de México deberán destinar recursos de créditos a  inversiones públicas productivas.

Para garantizar el uso adecuado de los fondos, cada municipio tendrá que obtener primero la aprobación expresa de su ayuntamiento mediante un acuerdo de cabildo. Posteriormente, la contratación del crédito requerirá el visto bueno de la Legislatura estatal, que evaluará tanto la capacidad de pago como el destino de los recursos.

Condiciones y límites para el endeudamiento

El esquema aprobado por el Congreso establece que los financiamientos deberán liquidarse en un plazo máximo de 730 días naturales. Además, la deuda no podrá exceder el periodo constitucional de la administración municipal que lo solicite.

Por esta razón, los créditos podrán contratarse entre 2025 y 2026, pero deberán quedar saldados antes del 30 de noviembre de 2027.

La fuente principal de pago será el FAIS, lo que obliga a los municipios a comprometer estos recursos como garantía. Esta condición busca asegurar que los préstamos se utilicen con responsabilidad y en beneficio directo de la población más necesitada.

Puntos clave de la autorización del Congreso

  • Ecatepec podrá acceder a un financiamiento récord de 204 millones 601 mil 756 pesos.
  • El tope máximo de endeudamiento municipal es del 25 % anual de los recursos del FAIS.
  • Los préstamos deberán destinarse a obras públicas y atención a comunidades en situación de pobreza y rezago social.
  • La deuda deberá pagarse en un plazo máximo de 730 días y antes del 30 de noviembre de 2027.
  • Cada municipio requerirá la aprobación de su ayuntamiento y de la Legislatura del Estado de México antes de contratar el crédito.

