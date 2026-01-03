México

Rescatan a bebé de intento de homicidio en Ecatepec

Autoridades intervienen tras un llamado de urgencia y la reacción vecinal

Alertas oportunas y la reacción
Alertas oportunas y la reacción de servicios de emergencia cambiaron por completo el destino de un menor en circunstancias extraordinarias en el Estado de México. FOTO: ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO.COM

La primera semana de 2026 en el Estado de México estuvo marcada por un hecho que estremeció a la comunidad: un bebé de apenas siete semanas fue salvado de ser arrojado por su padre desde un segundo piso.

La acción fue realizada por policías municipales de Ecatepec, luego de que su padre lo agrediera físicamente y amenazara con lanzarlo desde una vivienda en la colonia Jardines de Morelos.

Protocolos de protección infantil activados
Protocolos de protección infantil activados tras reporte ciudadano en Jardines de Morelos por situación de riesgo extremo para un menor (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

El reporte ciudadano permitió que los elementos de seguridad llegaran a tiempo y evitaran una tragedia. La intervención no sólo garantizó la protección del menor, sino que también derivó en la detención de ambos padres.

La intervención policial

Al recibir la alerta, efectivos del Sector 13 de la policía municipal acudieron al domicilio señalado. Al llegar, encontraron a un grupo de vecinos que, indignados por la agresión, golpeaban al presunto responsable.

Los oficiales intervinieron para detener al hombre y asegurar la integridad del bebé. El padre, identificado como Johetzi “N”, fue trasladado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

El reporte emitido por residentes
El reporte emitido por residentes permitió que efectivos detuvieran al presunto agresor y rescataran al bebé. Foto NA:Cora Surraco/plzzzz

La acción de los uniformados evitó que el menor sufriera un daño irreversible y permitió que el caso se atendiera bajo los protocolos de protección infantil.

La responsabilidad de la madre

Durante las primeras declaraciones, la madre del bebé, Maricruz “N”, confirmó que su pareja había golpeado al niño. Sin embargo, una vez en las instancias legales, se negó a continuar con la denuncia, argumentando que no quería perjudicar a su esposo.

Ante esta actitud, los oficiales procedieron también a detenerla por los presuntos delitos de violencia familiar y encubrimiento.

Testimonios clave y el actuar
Testimonios clave y el actuar de paramédicos determinaron el futuro del pequeño, quien ahora permanece bajo resguardo y atención médica adecuada | Foto cortesía: Sin Fronteras

La omisión de la madre fue considerada un riesgo grave para la salud y seguridad del bebé, por lo que quedó bajo investigación junto con el padre.

Atención médica y resguardo institucional

Paramédicos que acudieron al lugar determinaron que el bebé presentaba lesiones severas que requerían atención inmediata.

En cumplimiento con los protocolos de actuación, el menor fue puesto bajo el cuidado del DIF Ecatepec, que coordinó su traslado al Hospital General de Zona 196 del IMSS con apoyo de policías municipales y elementos de la Marina.

La actuación de las fuerzas
La actuación de las fuerzas de seguridad terminó con la detención de ambos progenitores y el traslado del menor al Hospital General de Zona 196 del IMSS, donde recibe atención especializada y protección. - Minsa

La medida aseguró que el niño recibiera atención médica especializada y quedara protegido de nuevas agresiones. El DIF continuará con el seguimiento del caso para garantizar que el menor permanezca en un entorno seguro y libre de violencia.

Los padres, por su parte, quedaron a disposición de las autoridades para enfrentar cargos relacionados con violencia familiar y encubrimiento.

