Ataque contra elementos de seguridad federal en Guerrero deja un agresor abatido y tres agentes heridos

Los agresores se transportaban a bordo de una motocicleta. (México). EFE/ David Guzmán

Un ataque armado en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se registró la tarde de este sábado en el municipio de Acapulco, Guerrero, el cual dejó como saldo un agresor abatido y tres agentes heridos.

De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando vecinos reportaron un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y agentes federales en la avenida del Taller de la colonia El Roble.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el ataque armado ocurrió cuando los federales realizaban labores de seguridad e investigación en la zona y dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en su contra.

Ante el hecho, los agentes repelieron la agresión y se generó un intercambio de balas que dejó como resultado tres elementos lesionados, a quienes posteriormente se les brindó atención médica.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia. Crédito: Cuartoscuro

Cuatro detenidos y un agresor abatido

Este enfrentamiento provocó que uno de los agresores falleciera durante el intercambio de disparos. Por su parte, agentes realizaron recorridos de vigilancia y seguimiento a través del sistema de videovigilancia para localizar a otros presuntos implicados en el hecho.

Derivado de la acción, las fuerzas de seguridad lograron la detención de cuatro personas, entre las que se encuentra un hombre, identificado como probable agresor, y tres mujeres que probablemente también estén implicadas en el hecho.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente a fin de que se realice la investigación y se determine su situación jurídica.

(Foto: SSPC Morelos)

Por su parte, la SSP informó que mantiene un despliegue de seguridad por tierra y aire en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes de la región de Acapulco.

“Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, Federales, Estatales y Municipales, mantienen un despliegue operativo con patrullajes terrestres, recorridos pie tierra y sobrevuelos, además del monitoreo permanente a través del C5 Acapulco, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la zona”, detalló en un comunicado.

Además, la SSP expresó su solidaridad con los agentes federales lesionados, refrendando su compromiso con las autoridades para fortalecer las acciones de seguridad.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero expresa su solidaridad con los elementos lesionados y refrenda su compromiso de colaboración con las instituciones federales para fortalecer las acciones que permitan combatir todo acto delictivo que atente contra la paz y la integridad de la población”, detalló.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó a medios locales que la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación correspondiente.