México

Alcaldía Benito Juárez de CDMX destaca ‘saldo blanco’ durante operativo navideño

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, destacó el operativo “Navidad Segura Blindar BJ360° 2025”

Tras las fiestas decembrinas en
Tras las fiestas decembrinas en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, se reportó 'saldo blanco' por las propias autoridades locales. Foto: X/@BJAlcaldia.

La Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México informó que durante el periodo decembrino se registró saldo blanco como resultado del operativo “Navidad Segura Blindar BJ360° 2025”.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, quien implementó este operativo durante las festividades decembrinas y hasta este martes 6 de enero, compartió la noticia a través de sus redes sociales oficiales y dio detalles.

Las acciones coordinadas permitieron que la temporada navideña transcurriera en un ambiente de orden y tranquilidad, reduciendo riesgos para la población y consolidando a la demarcación como la más segura de la ciudad, de acuerdo a lo marcado por la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

<b>Resultados del operativo navideño</b>

El alcalde Luis Mendoza dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que reconoció la colaboración de vecinos y autoridades:

“Vecinas y vecinos de Benito Juárez. Quiero desearles un feliz 2026. Hoy estamos formalmente cerrando todo lo que fue el operativo navideño, en Benito Juárez se cumplió la meta: saldo blanco. Seguimos siendo la alcaldía más segura de la ciudad. Este trabajo es de los vecinos, del gobierno, de todos nosotros. Seguiremos con esto constantemente, con patrullajes como se hizo en centros comerciales, tianguis, mercados, verbenas populares y parques, cuidando de tu casa, cuidando de ti”, declaró el edil de esta demarcación de la Ciudad de México.

El alcalde Luis Mendoza dirigió
El alcalde Luis Mendoza dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que reconoció la colaboración de vecinos y autoridades. Foto: X/@BJAlcaldia.

Del 10 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, elementos del programa Blindar BJ360° reforzaron la presencia policial en puntos estratégicos de la alcaldía, lo que permitió fortalecer la seguridad y prevenir conductas delictivas que pudieran afectar a la comunidad. El despliegue incluyó patrullajes intensivos en centros comerciales, tianguis, mercados, verbenas populares, parques y zonas habitacionales.

<b>Principales acciones y logros</b>

  • Se llevaron a cabo 13 mil 879 acciones entre recorridos de vigilancia preventiva en puntos estratégicos.
  • El operativo incluyó la ejecución del Código Águila, mediante visitas periódicas a casas-habitación, instituciones bancarias y negocios para reforzar la confianza ciudadana y proteger a personas en situación de riesgo.
  • Se realizó un despliegue especial para el Día de Reyes, con recorridos a pie-tierra en romerías, mercados públicos y patrullajes en zonas de alta afluencia.
  • Para estas labores, se dispusieron 32 unidades policiales en las zonas de mayor demanda.
  • La estrategia permitió prevenir robos y otros delitos, garantizando la sana convivencia durante toda la temporada festiva.
Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, dio a conocer los detalles por medio de sus redes sociales oficiales. (X/@LuisMendozaBJ.)

El alcalde Luis Mendoza afirmó:

“Esto no termina hoy; se seguirá durante el 2026 con mucho más reforzamiento, como hoy 6 de enero. Vamos a meterle con el tema a todos los parques, porque los Reyes Magos ya llegaron y vamos a reforzar la seguridad, ya que hay muchos niños en los parques. Me encuentro en uno de ellos y seguimos haciendo rondines donde habrá más presencia policiaca, más presencia de Blindar BJ 360. Seguiremos trabajando para ustedes”, dijo el funcionario capitalino.

<b>Disminución de delitos y compromiso futuro</b>

El fortalecimiento de la estrategia y la coordinación interinstitucional lograron reducir de manera significativa delitos como robo a automovilista, robo a transeúnte en vía pública y robo a vehículo, en comparación con diciembre de 2024.

El fortalecimiento de la estrategia
El fortalecimiento de la estrategia y la coordinación interinstitucional lograron reducir de manera significativa delitos. Foto: X/@BJAlcaldia.

Suprema Corte determina que las

¿Qué se debe hacer con

Beca Rita Cetina 2026: Tips

Resultados Sorteo Especial 308 Lotería

Tunden a Andrés Johnson por
