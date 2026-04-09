Vuelve a suceder: hackean redes de Semovi CDMX y exhiben a trabajadores por presunta corrupción

La Semovi CDMX fue víctima de un ataque cibernético en sus redes sociales.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) fue nuevamente víctima de un ataque cibernético en sus redes sociales, donde además de alterar sus cuentas oficiales, se difundió contenido con señalamientos no verificados sobre presuntas irregularidades dentro de la dependencia.

Hackeo a Semovi CDMX: modifican cuentas y contenido institucional

El incidente se registró en las plataformas TikTok e Instagram, donde usuarios detectaron cambios inusuales en las cuentas oficiales.

En el caso de TikTok, el nombre de usuario fue modificado a “La Semueve ALV”, mientras que la imagen de perfil fue sustituida por una licencia de conducir apócrifa con el nombre del titular de la dependencia, Héctor Ulises García Nieto.

La cuenta de TikTok de la Semovi fue intervenida y se modificó su nombre de usuario. Crédito: captura

Además, en esta misma cuenta se incluyó información relacionada con cifras de incidentes viales, lo que generó confusión entre los usuarios al tratarse de contenido no emitido por canales oficiales.

Desaparece cuenta de Instagram tras el ataque digital

De forma paralela, la cuenta institucional de Instagram dejó de estar disponible, lo que apunta a una posible pérdida de control por parte de la dependencia o a una intervención directa de terceros.

Este hecho replica lo ocurrido hace aproximadamente dos semanas, cuando la Semovi también perdió acceso a su cuenta en X (antes Twitter) durante varios días, lo que evidencia una recurrencia en este tipo de incidentes.

Difunden contenido no verificado sobre presuntas irregularidades

Durante el hackeo, los atacantes difundieron mensajes y elementos visuales que incluían señalamientos de presunta corrupción y críticas a la gestión interna de la dependencia.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la veracidad de dicha información.

Durante el hackeo, se difundió un video con señalamientos de presunta corrupción.

Ante este escenario, autoridades han llamado a la ciudadanía a no tomar como oficiales los contenidos publicados durante el periodo en que las cuentas estuvieron comprometidas.

Semovi reporta el caso y abre investigación con policía cibernética

El titular de la Semovi informó que los ataques fueron reportados a la policía cibernética, instancia que ya realiza las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar el origen de la vulneración.

Asimismo, señaló que la dependencia ha enfrentado múltiples intentos de hackeo, algunos de los cuales han logrado concretarse, lo que ha obligado a reforzar los mecanismos de seguridad digital.

Antecedentes de hackeos y contexto nacional de ciberataques

No es la primera vez que la Semovi enfrenta un incidente de seguridad de carácter público en sus redes sociales.

A finales de marzo de 2026, su cuenta en X (antes Twitter) fue hackeada y permaneció inhabilitada o bajo control de terceros durante aproximadamente tres días antes de ser recuperada.

La Semovi ha sido víctima de múltiples intentos de hackeo en sus cuentas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso se inserta en un contexto más amplio de vulneraciones digitales en México.

A inicios de 2026 se reportó un hackeo masivo a al menos 25 dependencias públicas, atribuido al grupo “Cronus”, que habría sustraído alrededor de 2.3 terabytes de información.

Entre los organismos presuntamente afectados se encuentran instituciones federales y estatales, lo que evidenció la magnitud de los riesgos en materia de ciberseguridad.

Renuncias en comunicación social enmarcan el contexto del incidente

El nuevo ataque ocurre en un entorno interno marcado por cambios en el área de comunicación social de la dependencia.

Desde julio de 2025, al menos nueve personas han renunciado a distintos cargos, incluidos puestos directivos.

Se difundieron señalamientos sobre presuntos actos de corrupción. Crédito: captura

Si bien no se ha establecido una relación directa entre estas salidas y los incidentes de ciberseguridad, el contexto ha generado cuestionamientos sobre la gestión interna y la capacidad de respuesta ante crisis digitales.

Afectaciones tras el hackeo a las redes de Semovi:

Cambio no autorizado del nombre de usuario en TikTok

Sustitución de imagen institucional por material apócrifo

Difusión de contenido no verificado sobre presunta corrupción

Desaparición de la cuenta oficial de Instagram

Pérdida de control sobre canales digitales institucionales

Confusión entre usuarios por información no oficial

El caso se suma a una serie de ciberataques registrados en México en lo que va de 2026, los cuales han afectado tanto a dependencias públicas como a instituciones privadas.