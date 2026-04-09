México

Desde restos infantiles hasta dientes de tiburón, el simbolismo oculto en las urnas prehispánicas de Cansacbé

Objetos de ofrenda y restos humanos dispersos a lo largo de 234 kilómetros ofrecen nuevas oportunidades para descifrar los rituales funerarios y la vida cotidiana de los antiguos mayas en la península

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Los estudios ayudarán a comprender aspectos relacionados con la cosmovisión en torno a la muerte y la organización social de las poblaciones mayas prehispánicas. Foto Julián del Castillo
Los estudios ayudarán a comprender aspectos relacionados con la cosmovisión en torno a la muerte y la organización social de las poblaciones mayas prehispánicas. Foto Julián del Castillo

El hallazgo de urnas funerarias prehispánicas en el sitio arqueológico Cansacbé, Campeche, ha abierto nuevas líneas de investigación sobre los rituales mortuorios de las comunidades mayas.

Tres de estas urnas, recuperadas en octubre de 2025 durante el salvamento arqueológico del Tramo 2 del Tren Maya, han revelado restos óseos de infantes, fragmentos de adultos y objetos de ofrenda.

El análisis, a cargo de la Sección de Bioarqueología del Proyecto de Salvamento Arqueológico (PSA) y dirigido por el antropólogo físico ángel Eduardo García Flores, se centra en 19 urnas de gran tamaño.

Estos recipientes, con una altura de aproximadamente 40 centímetros y un diámetro de 150 centímetros, fueron intervenidos mediante microexcavación para preservar sus contextos originales.

Ya se han examinado tres urnas_ en dos se identificaron restos óseos de infantes, acompañados de ofrendas cerámicas y huesos de adultos. Foto Julián del Castillo
Ya se han examinado tres urnas_ en dos se identificaron restos óseos de infantes, acompañados de ofrendas cerámicas y huesos de adultos. Foto Julián del Castillo

Diversidad de prácticas funerarias mayas en Cansacbé

Los investigadores identificaron en la primera urna los restos de un niño o niña de unos tres años, acompañado de un cajete matado —una vasija fracturada intencionalmente— y un fragmento de cráneo de adulto. Tanto el infante como el recipiente estaban orientados al este, símbolo del sol naciente y del renacimiento según la cosmovisión maya, mientras que el cráneo adulto miraba al norte, posiblemente vinculado a la idea de “mirar el origen”.

En la segunda urna se halló a un infante de cerca de cinco años, también orientado al este y en posición fetal, junto a un cajete. La tercera urna contenía los restos de un menor de entre 18 meses y tres años, acompañados de un diente de tiburón de menos de un centímetro, símbolo asociado a mujeres de la realeza maya, como ocurrió con la señora K’ab’al Xook en Yaxchilán.

Estudian urnas funerarias de Cansacbé, Campeche, recuperadas en el salvamento arqueológico del Tren Maya. Foto Ángel García
Estudian urnas funerarias de Cansacbé, Campeche, recuperadas en el salvamento arqueológico del Tren Maya. Foto Ángel García

Proceso de análisis y estado de conservación

Según los especialistas, las urnas fueron recolectadas principalmente en la estructura T2_10020 y en otros puntos distribuidos a lo largo del Tramo 2, que conecta Escárcega con Calkiní a lo largo de 234 kilómetros. El acervo total del PSA en la región asciende a aproximadamente 1,000 entierros humanos.

Los restos óseos presentan un estado delicado, con alta fragmentación y erosión, así como grandes cantidades de sedimento adherido. Esto ha dificultado el análisis, que se encuentra todavía en una fase preliminar, según explicó el antropólogo Julián del Castillo López en las Primeras Jornadas de Salvamento Arqueológico.

El hallazgo de materiales asociados, como artefactos cerámicos, líticos, caparazones de gasterópodos y conchas marinas, aporta información adicional para reconstruir el contexto ritual y social de estos entierros.

Significado simbólico y aportes a la antropología maya

El investigador Del Castillo López destacó: “Las urnas-vasijas representan el vientre materno, simbolizan el ciclo de retorno al origen”. Esta interpretación subraya la visión cíclica de la vida y la muerte entre los mayas.

Según la Sección de Bioarqueología del PSA, el estudio de estos contextos funerarios ayuda a comprender la cosmovisión sobre la muerte, la organización social y los procesos de linaje de las poblaciones mayas prehispánicas. La presencia de cráneos adultos junto a infantes sugiere la intención de mantener la protección y el vínculo familiar más allá de la vida.

En síntesis, el análisis de las urnas recuperadas en Cansacbé aporta datos valiosos para la arqueología del área maya. Se espera que los resultados de este trabajo, aún en curso, permitan profundizar en los rituales y estructuras sociales de las comunidades que habitaron la Península de Yucatán antes de la llegada de los europeos.

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