Ecatepec suspende servicio de parquímetros por varios días: hasta esta fecha volverán a operar

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, informó la noticia a través de sus redes sociales oficiales

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, informó que los parquímetros no operarán por varios días. (Cuartoscuro)

A partir del día de este martes 6 de enero y hasta el próximo 13 de enero de 2026, el servicio de parquímetros en el Municipio de Ecatepec, del Estado de México quedará suspendido.

La medida fue anunciada a través de un comunicado oficial emitido por el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos desde este martes 6 de enero.

La propia presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, también notificó a la ciudadanía sobre la interrupción temporal del sistema de cobro por estacionamiento en la vía pública.

“A partir de hoy y hasta el próximo martes 13 de enero de 2026 se suspende el servicio de parquímetros en el Municipio de Ecatepec”, dijo Azucena Cisneros a través de sus redes sociales oficiales.

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, informó sobre la suspensión de parquímetros de manera temporal. Foto: X/@azucenacisneros.

Suspensión de parquímetros en Ecatepec será temporal

Cisneros señaló que la suspensión del servicio de parquímetros es de carácter temporal y abarca todo el territorio municipal.

La notificación exhorta a los automovilistas a mantenerse atentos a futuras actualizaciones y a tomar en cuenta la suspensión para evitar contratiempos relacionados con el estacionamiento en áreas habitualmente reguladas por parquímetros.

Detalles relevantes de la suspensión

  • El servicio de parquímetros estará suspendido desde este martes 6 de enero.
  • La suspensión se mantendrá vigente hasta el martes 13 de enero de 2026.
  • La medida aplica únicamente aplicará en el Municipio de Ecatepec, en el Estado de México.
Sujeto intenta robar un auto en Ecatepec pero al querer llevárselo no puede por no saber manejar. (@ContinuamosMX/FB)

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades municipales recomiendan a los conductores considerar la suspensión al planificar sus actividades de estacionamiento.

El mensaje oficial subraya la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno municipal para conocer cualquier actualización sobre la reactivación del servicio de parquímetros o nuevos lineamientos en materia de movilidad y estacionamiento.

¿Para qué sirven los parquímetros?

Los parquímetros son dispositivos instalados en la vía pública que regulan el uso de espacios destinados para estacionar vehículos.

Su principal función es administrar y optimizar el uso del espacio en zonas donde la demanda de estacionamiento es alta, como áreas comerciales, centros urbanos y zonas de oficinas.

Mediante el cobro de una tarifa por un periodo determinado, los parquímetros buscan fomentar la rotación de los vehículos estacionados, evitando que un mismo automóvil ocupe el lugar durante largos periodos y permitiendo que más personas puedan acceder a estos espacios.

Los parquímetros son dispositivos instalados en la vía pública que regulan el uso de espacios destinados para estacionar vehículos. Foto: Cuartoscuro.

El funcionamiento de los parquímetros también contribuye a reducir el tráfico ocasionado por conductores que circulan buscando estacionamiento disponible.

Al garantizar una mayor rotación, se disminuye el tiempo de búsqueda y se promueve un flujo vehicular más ordenado.

Además, los recursos recaudados por el cobro de parquímetros suelen destinarse al mantenimiento de la infraestructura urbana, mejoras en la movilidad y programas de transporte público.

De esta manera, los parquímetros ayudan a combatir la congestión vehicular, favorecen la movilidad y apoyan la gestión eficiente del espacio público en ciudades con alta densidad de población y vehículos, beneficiando tanto a conductores como a la comunidad en general.

