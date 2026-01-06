Xóchitl Gálvez critica a Noroña por vacacionar en Roma y agredir a hombre que lo grabó: “No se engorile”

Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, arremetió en contra del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, luego de el legislador fue visto de vacaciones en Roma, Italia, donde agredió verbalmente al hombre que lo grabó saliendo de una tienda.

En su cuenta de X, la exsenadora del PAN publicó el video del momento en que un ciudadano mexicano se acerca a Fernández Noroña, cuando el morenista esperaba a su esposa en al entrada de una tienda, en la capital italiana.

En la grabación se escucha al hombre preguntarle al morenista: “¿Qué se siente estar en Roma?”, a lo que le responde “muy bien”, en un tono tranquilo.

No obstante, Noroña se acerca de forma agresiva a la cámara y cuestiona al hombre sobre “si cree que es el único que tiene derecho a estar en Roma”.

A esto, Gálvez Ruiz reaccionó haciendo un llamado a que el legislador morenista se tranquilice y le da la razón, en que todas las personas “tienen derecho de vacaciones en donde se les pegue la gana”.

No obstante, afirma que “el problema” es que él es funcionario público y considera que aún debe explicar cómo obtuvo el dinero para comprar su casa en Tepoztlán, Morelos, por la que anteriormente fue criticado debido a que está valuada en aproximadamente 12 millones de pesos.

“Sereno Moreno, no se me engorile. Por supuesto que todo mundo tiene derecho de vacacionar donde se le pegue la gana.

“El problema es que usted le debe una explicación a los mexicanos de dónde sacó los millones de pesos para comprar su casa en Tepoztlán. Disfrute la dolce vita, Noroña”, dijo la excandidata presidencial de oposición.

Noroña protagoniza confrontación con mexicano en Roma

El 4 de enero pasado, el senador mexicano Gerardo Fernández Noroña se vio envuelto en una confrontación con un ciudadano mexicano en Roma, Italia, mientras se encontraba de vacaciones. El incidente fue grabado y difundido en redes sociales, generando críticas hacia el legislador.

En el video, Roberto Quijano, un mexicano residente en Italia, cuestiona a Fernández Noroña sobre su presencia en Europa.

El senador responde de forma alterada, golpea el teléfono con el que es grabado y una mujer que lo acompaña intenta agredir al ciudadano.

Posteriormente, Fernández Noroña sigue a Quijano y lo obliga a bajar de la acera, mientras ambos intercambian acusaciones.

Quijano sostiene que fue agredido, acusación que el senador niega. La confrontación ocurre en el contexto de las reiteradas críticas al legislador por sus viajes internacionales, dado su discurso en favor de la austeridad y la transparencia.

El episodio reavivó el debate sobre la congruencia entre el discurso público de los funcionarios y sus acciones privadas. A pesar de la difusión del video y la polémica generada, Fernández Noroña no ha emitido una explicación pública detallada sobre el altercado ni ha informado si enfrentará consecuencias legales o políticas por su conducta.

El incidente también ha sido comentado en medios nacionales y ha puesto nuevamente en la agenda la discusión sobre el comportamiento de los representantes públicos fuera del país, así como el impacto de las redes sociales en la fiscalización ciudadana de los funcionarios.

Vacaciones en Europa y discurso de austeridad: nuevo episodio de polémica para Noroña. (X/@RobertoQuijanoL)