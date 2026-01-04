Fernández Noroña protagoniza confrontación con mexicano durante su estancia en Roma

Vacaciones en Europa y discurso de austeridad: nuevo episodio de polémica para Noroña. (X/@RobertoQuijanoL)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se vio envuelto en una nueva controversia luego de que se difundiera un video en el que se le observa confrontar y agredir a un ciudadano mexicano en calles de Roma, Italia.

El episodio ocurre mientras el legislador se encuentra de vacaciones en Europa y se suma a una serie de cuestionamientos previos relacionados con sus viajes al extranjero y su postura política en favor de la austeridad.

Video muestra confrontación en la vía pública

El incidente fue grabado por un ciudadano identificado como Roberto Quijano y difundido en redes sociales.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre se acerca al senador para cuestionarlo sobre su estancia en Roma.

Fernández Noroña responde de forma alterada y, posteriormente, golpea el teléfono celular con el que estaba siendo grabado.

En el video también aparece una mujer que acompaña al legislador, quien agrede verbal y físicamente al ciudadano.

Tras el intercambio, el hombre se aleja; sin embargo, el senador lo sigue por la acera y lo obliga a bajar a la calle.

Durante la grabación, el ciudadano afirma haber sido agredido, acusación que Fernández Noroña niega en repetidas ocasiones.

Estancia en Europa y reserva de información

El propio senador informó que salió de México el 16 de diciembre, sin precisar su destino.

La estancia vacacional de Fernández Noroña en Roma coincidió con un nuevo episodio de polémica pública, sumándose a los cuestionamientos recurrentes por sus viajes al extranjero. Crédito: Especial

En una transmisión realizada el 25 de diciembre, explicó que decidió no compartir detalles de su viaje para evitar ataques políticos, argumentando que en ocasiones anteriores su actividad en el extranjero había sido utilizada para desacreditarlo.

Pese a ello, en días recientes comenzó a circular una fotografía en la que presuntamente se le observa en un restaurante de Roma, acompañado de su pareja, lo que volvió a generar críticas por el contraste entre su estilo de vida y su discurso político.

Antecedentes de viajes y señalamientos

Fernández Noroña ha enfrentado críticas recurrentes por sus desplazamientos fuera del país.

En junio de 2025, fue cuestionado por un viaje a Roma, aun cuando aseguró haber volado en clase turista.

El episodio en Roma se suma a una serie de antecedentes que han colocado a Fernández Noroña bajo constante escrutinio por sus viajes al extranjero y el uso de recursos asociados a su cargo público. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En marzo del mismo año, acudió a un congreso en Francia en clase business, viaje que tuvo un costo superior a los 150 mil pesos, con cargo al Senado, del cual informó haber reintegrado una parte.

A estos antecedentes se suman señalamientos por la adquisición de una propiedad valuada en varios millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre su discurso político y su patrimonio personal.

¿Cuánto gana Gerardo Fernández Noroña?

De acuerdo con información disponible, los ingresos del legislador provienen de distintas fuentes:

Salario como senador y miembro de la Mesa Directiva , superior a los 170 mil pesos mensuales.

Monetización de contenidos en YouTube , con cifras que han sido motivo de discrepancias.

Otros apoyos, como la Pensión del Bienestar, compatible con otros ingresos.

Hasta el momento, el senador no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre su conducta durante el altercado en Roma ni ha informado si enfrentará alguna consecuencia legal o política por los hechos difundidos en video.