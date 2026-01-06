México

Valor de cierre del dólar en México este 6 de enero de USD a MXN

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en México este 6 de enero de USD a MXN

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,96 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un incremento del 0,23% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 17,92 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,16%, por ello desde hace un año aún conserva una bajada del 13,15%.

Respecto de fechas previas, encadenó dos jornadas seguidas en positivo. La volatilidad de esta semana fue de 3,55%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (9%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

Un tiktoker generó polémica por insistirle al youtuber la necesidad de someterse a estudios clínicos

Signo de Frank: el inesperado

Permiso de trabajo para extranjeros en México: requisitos y paso a paso para conseguir la licencia en 2026

Trámites vigentes y condiciones migratorias en forma para acceder a una oportunidad laboral legal dentro del país

Permiso de trabajo para extranjeros

Top 5 conciertos en CDMX en enero 2026 que no te puedes perder

Una selección de espectáculos que marcará el inicio del año con música, energía y grandes artistas en la capital mexicana

Top 5 conciertos en CDMX

México se posiciona ante la OEA ante captura de Maduro en Venezuela

Alejandro Encinas reiteró la disponibilidad del gobierno mexicano a ayudar en la solución pacífica de controversias

México se posiciona ante la

Esta es la ruta para analizar la reforma electoral, según Monreal; prevé que se apruebe en marzo

El diputado presentó el calendario legislativo para analizar la reforma, destacando que aún se debe asignar la cámara de origen

Esta es la ruta para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Signo de Frank: el inesperado

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

Top 5 conciertos en CDMX en enero 2026 que no te puedes perder

Francis y Reese, de ‘Malcolm el de enmedio’ llegan a México con una firma de autógrafos: fechas, sedes y precios

¿Por qué Victoria Ruffo es tendencia en redes sociales?

Felicia Mercado revela la verdad de la fuerte cachetada que le dio Verónica Castro: “Nos peleábamos”

DEPORTES

Barcelona vs Athletic: a qué

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Famosa periodista mexicana exhibe a repartidor de aplicación que se robó sus Roscas de Reyes: “Nos dejo sin comer”

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

Green Bay Packers vs Chicago Bears: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Dónde y cuándo ver Arsenal vs Liverpool en México: Jornada 21 de la Premier League 2025-26