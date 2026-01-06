Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

El comediante de 'La Cotorrisa' lanza un tema que desafía estereotipos y reivindica la autenticidad en el entretenimiento digital mexicano (Archivo)

Un seguidor de La Cotorrisa identificó en uno de los episodios del pódcast un signo físico en la oreja de Ricardo Pérez que podría advertir un posible padecimiento cardiaco, lo que impulsó a especialistas y a la audiencia a debatir sobre la salud del conductor y la importancia de la observación clínica a través de señales visibles.

El caso cobró notoriedad cuando el tiktoker Dr. Ramiro, dedicado a contenidos de salud, expuso en redes sociales la relevancia del hallazgo y recomendó al comediante someterse a una evaluación médica.

Un fan de la Cotorrisa se volvió viral por advertir sobre un potencial problema de salud de Ricardo Pérez | Crédito: @docramiro, TikTok

Un signo que encendió las alarmas

La situación se originó tras una conversación entre José Luis García Slobotzky y Ricardo Pérez en su pódcast, donde abordaron temas de enfermedades y respondieron comentarios de seguidores. Fue ahí donde uno de los fans advirtió la presencia de una característica en el lóbulo de la oreja de Pérez, conocida como signo de Frank.

El Dr. Ramiro explicó a su comunidad: “Eso se llama signo de Frank y es una cresta diagonal que se encuentra en el lóbulo de la oreja. Este signo se describió por primera vez en 1973, pero ha sido encontrado en estatuas muy antiguas como las del emperador Adriano, el cual sufría de hipertensión”.

Según el especialista, el signo de Frank se ha vinculado en investigaciones médicas con la aterosclerosis, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebral vascular, enfermedad arterial periférica e hipertensión arterial. “Si alguien tiene este signo, la probabilidad de tener una enfermedad arterial coronaria es del sesenta y tres por ciento. Esto puede aumentar si la línea es completa, es decir, va de lado a lado. Si es incompleta, el riesgo es menor. Y, de igual manera, influye mucho la profundidad de esa cresta”, explicó el Dr. Ramiro.

El caso cobró notoriedad cuando el tiktoker Dr. Ramiro, dedicado a contenidos de salud, expuso en redes sociales la relevancia del hallazgo.

El médico precisó que el signo se asocia con alteraciones en los vasos sanguíneos y mayor inflamación, comunes en la aterosclerosis. La interpretación clínica varía según la presencia de otros factores de riesgo como obesidad, hipertensión o diabetes.

“La presencia aislada de este signo probablemente no significa nada, pero si tienes obesidad, hipertensión, diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular, vale la pena, por favor, vayas con tu médico”, agregó.

Un hecho curioso en medio de una nueva polémica de ‘La Cotorrisa’

El episodio circuló ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones, tanto de preocupación por la salud de Ricardo Pérez como de interés por la relación entre señales visibles y condiciones cardiacas. La discusión se integró a un contexto de exposición pública para los conductores, quienes enfrentan un proceso legal derivado de una denuncia por parte de la influencer Jesica Bustos.

El 30 de diciembre, José Luis García Slobotzky publicó en X un mensaje que aludió a una novedad judicial en el caso que mantiene junto a Ricardo Pérez. “Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto. (Tuve que ponerlo así por si las moscas)”, escribió el conductor.

Más tarde, Jesica Bustos denunció en una transmisión en vivo la existencia de irregularidades en el proceso, asegurando que ni ella ni su defensa fueron notificadas de una audiencia clave. “Me enteré que hubo una audiencia de omisiones, la cual no se me notificó, no se me avisó ni a mí ni a mis abogadas”, afirmó.

La influencer sostuvo que esa audiencia resultó en la nulidad de una prueba central de la investigación, lo que, según ella, ocurrió sin posibilidad de defensa. “Sin poder defenderme, se declaró nula una de las pruebas más importantes… todo lo hicieron por debajo del agua”, dijo, y advirtió sobre la necesidad de transparencia institucional en procesos de alto impacto mediático.

Jesica Bustos denunció presunto tráfico de influencias en su caso. (Captura de pantalla / X)

La denuncia, originada por comentarios emitidos durante un episodio del pódcast, llevó a Slobotzky y Pérez a ofrecer una disculpa pública y retirar el fragmento cuestionado. No obstante, el proceso legal continuó y el reciente giro judicial reavivó el debate en redes sobre los límites del humor, la responsabilidad de los creadores de contenido y la actuación de las autoridades en casos mediáticos.

Jesica Bustos enfatizó: “No voy a permitir que mi caso se archive en silencio. Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú o cualquiera de tu familia”.

El caso mantiene la atención sobre La Cotorrisa y sus conductores, ahora bajo observación tanto por cuestiones de salud como legales, en un entorno donde la exposición pública y el escrutinio social no dan tregua.