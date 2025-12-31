México

Influencer denuncia corrupción en caso contra Ricardo Pérez y Slobotzky por acoso sexual

Jesica Bustos reaccionó a publicaciones de los creadores digitales anunciando un victoria definitiva en su proceso judicial

Guardar
La Cotorrisa ganó la categoría
La Cotorrisa ganó la categoría principal de los Spotify Podcast Awards. (Cortesía: Spotify México)

La mañana del 30 de diciembre, José Luis García Slobotzky publicó un mensaje en X que encendió las alertas alrededor del caso que enfrenta junto a Ricardo Pérez, conductores del pódcast La Cotorrisa.

“Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto. (Tuve que ponerlo así por si las moscas)”, escribió, sin ofrecer detalles.

Horas después, la influencer Jesica Bustos reaccionó públicamente y denunció irregularidades en el proceso legal que, asegura, derivaron en un fallo adverso para su causa.

José Luis García Slobotzky adelantó
José Luis García Slobotzky adelantó en X haber obtenido una victoria legal. (Captura de pantalla / X)

La acusación de irregularidades en la audiencia

Durante una transmisión en vivo, Bustos afirmó que se realizó una audiencia sin que ella ni su defensa fueran notificadas. “Me enteré que hubo una audiencia de omisiones, la cual no se me notificó, no se me avisó ni a mí ni a mis abogadas”, señaló.

Según su testimonio, en esa diligencia se declaró nula una de las pruebas centrales de la investigación. “Sin poder defenderme, se declaró nula una de las pruebas más importantes… todo lo hicieron por debajo del agua”, acusó, al tiempo que sostuvo que su exigencia es que se esclarezcan los hechos y se garantice un proceso transparente.

Jesica Bustos denunció presunto tráfico
Jesica Bustos denunció presunto tráfico de influencias en su caso. (Captura de pantalla / X)

“No estoy aquí para señalar culpables”

Bustos subrayó que su posicionamiento no busca condenas anticipadas, sino visibilizar lo que considera fallas institucionales. “Yo no estoy aquí para señalar culpables sin juicio. Yo estoy aquí para señalar algo igual de grave, que son las irregularidades de las autoridades de la Ciudad de México”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto simbólico del caso: “No voy a permitir que mi caso se archive en silencio. Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú o cualquiera de tu familia”.

El origen del conflicto con La Cotorrisa

La denuncia presentada por Jesica Bustos se originó por comentarios que calificó como ofensivos y de índole sexual emitidos durante un episodio del pódcast. En su momento, los conductores ofrecieron una disculpa pública y retiraron el fragmento señalado; sin embargo, el proceso legal continuó.

Ahora, el presunto revés judicial y el mensaje de Slobotzky reactivaron el debate sobre los límites del humor, la responsabilidad de los creadores de contenido y la forma en que las autoridades conducen casos mediáticos.

Jesica Bustos anunció en redes sociales que denunció por presunto acoso a dos creadores de contenido, tras un conflicto con Ricardo Pérez y Slobotzky Crédito: @yoshi.lz, Instagram

Las declaraciones de Bustos colocan el foco en el debido proceso y la transparencia institucional, en un expediente que, por su alcance mediático, continúa bajo la lupa de la opinión pública.

Temas Relacionados

Ricardo PérezSlobotzkyJesica BustosAcoso sexualmexico-entretenimeintomexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 31 de diciembre

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

Los implicados habían intentado huir tras chocar con un vehículo

Procesan a tres personas tras

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

El músico y productor atraviesa un gran momento profesional con una carrera marcada por temas que ya son clásicos

Jesse Huerta integrante Jesse &

Cinco temas de conversación que conviene evitar durante la cena de Año Nuevo para mantener la armonía

Descubre cuáles son y cómo mantener un ambiente pacífico y alegre en una de las noches más importantes del año. Evita discusiones y disfruta una celebración sin tensiones con estos consejos clave

Cinco temas de conversación que

Xóchitl Gálvez acusa a hijo de AMLO de corrupción en construcción de Tren Interoceánico, revela audio: “Cuando se descarrile el tren, va a ser otro pedo”

La exsenadora pidió a la presidenta investigar los actos de corrupción en la construcción del tren “caiga quien caiga”

Xóchitl Gálvez acusa a hijo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas tras

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

ENTRETENIMIENTO

Jesse Huerta integrante Jesse &

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

“Quiero ganar un Oscar”: la ambiciosa meta de Bárbara de Regil divide opiniones

Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo y lo compara con el “Nene Consentido”

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

América vence al Puebla en amistoso a puerta cerrada previo al Clausura 2026

Comienzan los cuartos de final del futbol americano colegial: cuándo y dónde ver en México

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres