Influencer denuncia corrupción en caso contra Ricardo Pérez y Slobotzky por acoso sexual

La Cotorrisa ganó la categoría principal de los Spotify Podcast Awards. (Cortesía: Spotify México)

La mañana del 30 de diciembre, José Luis García Slobotzky publicó un mensaje en X que encendió las alertas alrededor del caso que enfrenta junto a Ricardo Pérez, conductores del pódcast La Cotorrisa.

“Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto. (Tuve que ponerlo así por si las moscas)”, escribió, sin ofrecer detalles.

Horas después, la influencer Jesica Bustos reaccionó públicamente y denunció irregularidades en el proceso legal que, asegura, derivaron en un fallo adverso para su causa.

José Luis García Slobotzky adelantó en X haber obtenido una victoria legal. (Captura de pantalla / X)

La acusación de irregularidades en la audiencia

Durante una transmisión en vivo, Bustos afirmó que se realizó una audiencia sin que ella ni su defensa fueran notificadas. “Me enteré que hubo una audiencia de omisiones, la cual no se me notificó, no se me avisó ni a mí ni a mis abogadas”, señaló.

Según su testimonio, en esa diligencia se declaró nula una de las pruebas centrales de la investigación. “Sin poder defenderme, se declaró nula una de las pruebas más importantes… todo lo hicieron por debajo del agua”, acusó, al tiempo que sostuvo que su exigencia es que se esclarezcan los hechos y se garantice un proceso transparente.

Jesica Bustos denunció presunto tráfico de influencias en su caso. (Captura de pantalla / X)

“No estoy aquí para señalar culpables”

Bustos subrayó que su posicionamiento no busca condenas anticipadas, sino visibilizar lo que considera fallas institucionales. “Yo no estoy aquí para señalar culpables sin juicio. Yo estoy aquí para señalar algo igual de grave, que son las irregularidades de las autoridades de la Ciudad de México”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto simbólico del caso: “No voy a permitir que mi caso se archive en silencio. Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú o cualquiera de tu familia”.

El origen del conflicto con La Cotorrisa

La denuncia presentada por Jesica Bustos se originó por comentarios que calificó como ofensivos y de índole sexual emitidos durante un episodio del pódcast. En su momento, los conductores ofrecieron una disculpa pública y retiraron el fragmento señalado; sin embargo, el proceso legal continuó.

Ahora, el presunto revés judicial y el mensaje de Slobotzky reactivaron el debate sobre los límites del humor, la responsabilidad de los creadores de contenido y la forma en que las autoridades conducen casos mediáticos.

Jesica Bustos anunció en redes sociales que denunció por presunto acoso a dos creadores de contenido, tras un conflicto con Ricardo Pérez y Slobotzky Crédito: @yoshi.lz, Instagram

Las declaraciones de Bustos colocan el foco en el debido proceso y la transparencia institucional, en un expediente que, por su alcance mediático, continúa bajo la lupa de la opinión pública.