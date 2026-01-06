Presupuesto histórico: ¿Cuáles son los programas del bienestar que se beneficiarán en 2026 y qué cantidad recibirán?

Las pensiones y programas vigentes tendrán aumentos a partir del primer bimestre de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para 2026 se proyecta un presupuesto superior a un billón de pesos destinado a los Programas para el Bienestar, lo que representa una de las mayores asignaciones de recursos públicos a la política social del país.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria y funcionarios del gabinete federal, esta inversión permitirá ampliar la cobertura de apoyos y beneficiar a 42.9 millones de personas en todo el territorio nacional.

El planteamiento presupuestal contempla el fortalecimiento de programas existentes y la incorporación de nuevos apoyos, principalmente en materia educativa y de movilidad estudiantil.

Se incorporarán 10 millones de nuevas personas al padrón de beneficiarios, incluyendo siete millones de familias con estudiantes de primaria. Crédito:Secretaría de Hacienda

Las autoridades señalaron que el objetivo general es garantizar derechos sociales básicos como educación, salud, vivienda y bienestar, mediante transferencias directas y esquemas de apoyo focalizados.

Cobertura nacional y aumento de beneficiarios

Uno de los principales ajustes previstos para 2026 es el crecimiento del padrón de derechohabientes.

Según la información oficial, se incorporarán alrededor de 10 millones de nuevas personas, entre ellas siete millones de familias con estudiantes de nivel primaria, lo que ampliará de manera significativa el alcance de la política social federal.

En el caso de las Pensiones y Programas para el Bienestar, el número de beneficiarios pasará de cerca de 18.5 millones a 20.3 millones, acompañado de un aumento en la inversión social.

Se proyecta que los apoyos lleguen a distintos grupos de la población, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres. (Gob. Edomex)

Este crecimiento busca extender la cobertura a distintos grupos poblacionales, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y trabajadores del sector rural.

Las autoridades precisaron que los programas mantienen un enfoque territorial con presencia en comunidades rurales y zonas urbanas, y que su operación se apoya en padrones actualizados y mecanismos de dispersión directa de los recursos.

Ajustes en pensiones y programas vigentes

El presupuesto planteado para 2026 considera incrementos en los montos de diversas pensiones y apoyos económicos a partir del primer bimestre del año.

Estos ajustes forman parte de la planeación presupuestal del próximo ejercicio fiscal y se aplicarán a esquemas consolidados de la política social.

Además de las pensiones, continuarán programas productivos como Sembrando Vida, así como apoyos dirigidos a Madres Trabajadoras.

Sembrando Vida es uno de los programas sociales del Bienestar que impulsa el Gobierno de México con el objetivo de apoyar a los sujetos agrarios mayores de edad. (Programas del Bienestar)

En el ámbito laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro mantendrá su operación con una asignación específica para la capacitación y vinculación de jóvenes al mercado laboral mediante centros de trabajo registrados.

Educación y nuevos apoyos para estudiantes

Dentro del presupuesto de 2026 se contempla la creación de nuevos apoyos enfocados en el sector educativo.

Destaca un apoyo anual único para la adquisición de útiles y uniformes escolares dirigido a estudiantes de educación primaria en todo el país.

Asimismo, se anunció un apoyo para transporte de estudiantes de educación superior, que iniciará en el estado de Michoacán como parte del Plan Michoacán y que podría ampliarse de forma gradual a otras entidades.

A la par, el sistema de Becas para el Bienestar incrementará de manera considerable el número de estudiantes beneficiarios en educación básica, media superior y superior.

La iniciativa busca fortalecer las escuelas públicas, garantizando espacios dignos y seguros para el aprendizaje.

Programas como La Escuela es Nuestra contarán con recursos específicos para la mejora de infraestructura educativa en miles de planteles a nivel nacional.

Estos serán los montos destinados a los apoyos sociales

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales

Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales

Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales

Útiles y Uniformes Escolares: apoyo único anual de 2,500 pesos por estudiante de primaria

Jóvenes Construyendo el Futuro: 9,582 pesos mensuales para 500 mil beneficiarios

Con esta proyección presupuestal, el Gobierno federal plantea consolidar y ampliar el alcance de los Programas para el Bienestar durante 2026, en un contexto de expansión del gasto social y crecimiento del número de personas atendidas, sujeto a la aprobación y ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación.