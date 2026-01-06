México

Presupuesto histórico: ¿Cuáles son los programas del bienestar que se beneficiarán en 2026 y qué cantidad recibirán?

Los apoyos sociales comenzarán a entregarse con los nuevos montos a partir de febrero de este año

Guardar
Las pensiones y programas vigentes
Las pensiones y programas vigentes tendrán aumentos a partir del primer bimestre de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para 2026 se proyecta un presupuesto superior a un billón de pesos destinado a los Programas para el Bienestar, lo que representa una de las mayores asignaciones de recursos públicos a la política social del país.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria y funcionarios del gabinete federal, esta inversión permitirá ampliar la cobertura de apoyos y beneficiar a 42.9 millones de personas en todo el territorio nacional.

El planteamiento presupuestal contempla el fortalecimiento de programas existentes y la incorporación de nuevos apoyos, principalmente en materia educativa y de movilidad estudiantil.

Se incorporarán 10 millones de nuevas personas al padrón de beneficiarios, incluyendo siete millones de familias con estudiantes de primaria. Crédito:Secretaría de Hacienda

Las autoridades señalaron que el objetivo general es garantizar derechos sociales básicos como educación, salud, vivienda y bienestar, mediante transferencias directas y esquemas de apoyo focalizados.

Cobertura nacional y aumento de beneficiarios

Uno de los principales ajustes previstos para 2026 es el crecimiento del padrón de derechohabientes.

Según la información oficial, se incorporarán alrededor de 10 millones de nuevas personas, entre ellas siete millones de familias con estudiantes de nivel primaria, lo que ampliará de manera significativa el alcance de la política social federal.

En el caso de las Pensiones y Programas para el Bienestar, el número de beneficiarios pasará de cerca de 18.5 millones a 20.3 millones, acompañado de un aumento en la inversión social.

Se proyecta que los apoyos
Se proyecta que los apoyos lleguen a distintos grupos de la población, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres. (Gob. Edomex)

Este crecimiento busca extender la cobertura a distintos grupos poblacionales, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y trabajadores del sector rural.

Las autoridades precisaron que los programas mantienen un enfoque territorial con presencia en comunidades rurales y zonas urbanas, y que su operación se apoya en padrones actualizados y mecanismos de dispersión directa de los recursos.

Ajustes en pensiones y programas vigentes

El presupuesto planteado para 2026 considera incrementos en los montos de diversas pensiones y apoyos económicos a partir del primer bimestre del año.

Estos ajustes forman parte de la planeación presupuestal del próximo ejercicio fiscal y se aplicarán a esquemas consolidados de la política social.

Además de las pensiones, continuarán programas productivos como Sembrando Vida, así como apoyos dirigidos a Madres Trabajadoras.

Sembrando Vida es uno de
Sembrando Vida es uno de los programas sociales del Bienestar que impulsa el Gobierno de México con el objetivo de apoyar a los sujetos agrarios mayores de edad. (Programas del Bienestar)

En el ámbito laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro mantendrá su operación con una asignación específica para la capacitación y vinculación de jóvenes al mercado laboral mediante centros de trabajo registrados.

Educación y nuevos apoyos para estudiantes

Dentro del presupuesto de 2026 se contempla la creación de nuevos apoyos enfocados en el sector educativo.

Destaca un apoyo anual único para la adquisición de útiles y uniformes escolares dirigido a estudiantes de educación primaria en todo el país.

Asimismo, se anunció un apoyo para transporte de estudiantes de educación superior, que iniciará en el estado de Michoacán como parte del Plan Michoacán y que podría ampliarse de forma gradual a otras entidades.

A la par, el sistema de Becas para el Bienestar incrementará de manera considerable el número de estudiantes beneficiarios en educación básica, media superior y superior.

La iniciativa busca fortalecer las
La iniciativa busca fortalecer las escuelas públicas, garantizando espacios dignos y seguros para el aprendizaje.

Programas como La Escuela es Nuestra contarán con recursos específicos para la mejora de infraestructura educativa en miles de planteles a nivel nacional.

Estos serán los montos destinados a los apoyos sociales

  • Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales
  • Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales
  • Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales
  • Útiles y Uniformes Escolares: apoyo único anual de 2,500 pesos por estudiante de primaria
  • Jóvenes Construyendo el Futuro: 9,582 pesos mensuales para 500 mil beneficiarios

Con esta proyección presupuestal, el Gobierno federal plantea consolidar y ampliar el alcance de los Programas para el Bienestar durante 2026, en un contexto de expansión del gasto social y crecimiento del número de personas atendidas, sujeto a la aprobación y ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Temas Relacionados

Presupuesto HistóricoClaudia Sheinbaum PardoProgramas BienestarPensionesPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Violencia acecha a empresarios mexicanos: asesinatos de Adrián Corona, Bernardo Bravo y más cimbran al sector

La muerte de tres figuras de la economía regional revela la dimensión de la inseguridad que enfrentan, donde la violencia interrumpe la vida y las actividades de empresas

Violencia acecha a empresarios mexicanos:

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

El conductor de Venga la Alegría abordó el lamentable fallecimiento de Nataly Montserrat González Barro, y descartó que fuera consecuencia de la inseguridad en Quintana Roo

Capi Pérez confirma que muerte

Pensión Mujeres del Bienestar: de cuánto es el aumento exacto este 2026 y cuánto cobrarán en enero las beneficiarias

Los pensionados tendrán el primer aumento del año y los pagos ya han dado inicio

Pensión Mujeres del Bienestar: de

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: Línea 8 realiza rescate de una persona que cayó a zona de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo sería por ingreso del Cártel de Sinaloa a Chihuahua, señalan autoridades

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Capi Pérez confirma que muerte

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

“El programa de la Lic”: María Julia Lafuente regresa tras despedirse de Telediario con 48 años de trayectoria

DEPORTES

Sebastián Córdova ignora a una

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”