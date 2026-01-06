México

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

La alegría del menor se transformó rápidamente en decepción

Guardar
(TikTok: @tony_medi)
(TikTok: @tony_medi)

El video de un niño llorando tras abrir un regalo de cumpleaños se viralizó en redes sociales y desató un intenso debate entre los internautas.

En el material audiovisual se puede ver a un menor, visiblemente emocionado, abriendo un regalo de cumpleaños que recibió en una bolsa departamental.

La alegría del menor se transformó rápidamente en decepción al descubrir que el obsequio no era un juguete, sino un tabique, presentado por sus allegados como “un bloque de Lego de la vida real”.

El menor rompiò en llanto al ver su regalo especial TikTok: tony_medi

Un familiar del niño capturó el momento y lo difundió a través de redes sociales, donde tanto él como el resto de la familia dividieron opiniones entre los internautas por su gesto.

Mientras algunos usuarios interpretaron la acción como una broma inocente y se sumaron con comentarios burlescos, otros manifestaron su desaprobación, calificando el acto como una broma pesada que atenta contra la ilusión y la sensibilidad de un menor.

Incluso, algunos usuarios abrieron su corazón y compartieron experiencias similares haciendo énfasis en que este tipo de situaciones pueden provocar distanciamientos familiares.

Juguete de construcción que puede
Juguete de construcción que puede ser regalado a un niño en Navidad. (Imagen ilustrativa)
  • “No se juega así con las emociones de un niño.”
  • “Destruyendo la ilusión de un niño por unos cuantos likes.”
  • “Así era mi familia. En cuanto tuve oportunidad les dejé de hablar para siempre."
  • “No rompan el corazón de un niño, son heridas que quedan por siempre.”
  • “Por qué son así, ya lo marcaron para siempre.”
  • “Qué crueldad jugar con los sentimientos de un niño.”

El debate escaló al punto de que el familiar responsable de publicar el video emitió una aclaración a través de su cuenta personal, explicando que la intención nunca fue herir al menor y que, tras la grabación, el niño recibió obsequios reales.

“Solo fue bromita, el niño recibió muchos regalos ese día”, comentó, intentando zanjar la controversia y tranquilizar a quienes cuestionaron el gesto.

Juguetes de puzzle que puede
Juguetes de puzzle que puede ser regalo a niños por Navidad. (Imagen ilustrativa)

Eso no fue todo, también explicó que ellos, como familia, consideran importante que el menor aprenda a valorar “las primeras piedras de los cimientos de su casa”, sin embargo, no aclaró a qué se refería.

Cabe mencionar que el video fue publicado en TikTok en pleno Año Nuevo, pero no fue hasta el 6 de enero cuando se viralizó en la plataforma con motivo del Día de Reyes Magos.

Y es que en esta festividad muchos niños tienen el privilegio de recibir regalos, principalmente juguetes, ropa o accesorios electrónicos que ellos mismos pidieron a Melchor, Gaspar y Baltasar.

