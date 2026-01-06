México

¿Por qué el 6 de enero se conmemora a las enfermeras en México?

La fecha está dedicada al reconocimiento del personal que se encarga del cuidado médico

La tradición de honrar a
La tradición de honrar a las enfermeras y enfermeros en México inició en 1931 en el Hospital Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace casi un siglo, el 6 de enero tiene un significado especial en México, más allá de la tradicional llegada de los Reyes Magos. En esta fecha, se reconoce la labor de quienes dedican su vida al cuidado de la salud: las enfermeras y enfermeros. La conmemoración responde a una historia particular que marcó al sector y permanece en el calendario como un recordatorio de su importancia social.

Una tradición nacida en el Hospital Juárez

De acuerdo con información del Pensionissste, la celebración mexicana del Día de la Enfermera y el Enfermero tiene su origen en 1931. En ese año, el entonces director del Hospital Juárez de México, el doctor José Castro Villagrana, decidió instituir el 6 de enero como la fecha para homenajear a este gremio. El médico consideró que la entrega y vocación de las enfermeras y los enfermeros eran comparables a un “regalo de reyes" para los pacientes.

Desde entonces, el reconocimiento ha trascendido los muros de los hospitales y se ha convertido en un evento nacional. El propósito es visibilizar y valorar la dedicación diaria de estos profesionales, cuya labor es fundamental en la recuperación y el bienestar de quienes requieren atención médica.

El rostro de la enfermería en México

La vocación de las enfermeras
La vocación de las enfermeras y los enfermeros fue considerada un ‘regalo de reyes’ para los pacientes que atienden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, el gremio de la enfermería en México muestra una composición diversa y dinámica. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el cuarto trimestre de 2021, 620 mil personas se dedicaban a brindar servicios de esta naturaleza en el país. De este total, las mujeres representaban la mayoría, con un 79% de participación, lo que subraya la relevancia femenina en el sector.

El trabajo de la enfermería no solo se limita a hospitales. El 98% de quienes se desempeñan en esta profesión lo hacen en el sector de servicios, principalmente en clínicas y consultorios, pero también en el gobierno, organismos internacionales y otros subsectores. La diversidad de espacios laborales es una muestra de la amplitud de su impacto social.

La distribución por tipo de preparación académica revela que un poco más de la mitad cuenta con formación profesional, mientras que el resto se divide entre técnicos, auxiliares y paramédicos. El promedio de edad ronda los 37 años, con una presencia significativa de jóvenes, ya que uno de cada tres enfermeros tiene entre 15 y 29 años.

Jornada, salario y crecimiento profesional

En México, el sector de
En México, el sector de enfermería está compuesto por 620 mil personas, de las cuales el 79% son mujeres, según cifras del INEGI de 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso de quienes integran este gremio se refleja en su dedicación semanal. En promedio, el personal de enfermería trabaja 41.5 horas a la semana, y un 14% supera las 48 horas. La mayoría, un 70%, desempeña sus funciones entre 35 y 48 horas semanales.

Las condiciones económicas también varían según la formación. Quienes cuentan con preparación profesional perciben, en promedio, 11 mil 743 pesos mensuales. Los técnicos reciben alrededor de 9 mil 922 pesos y los auxiliares 9 mil 034 pesos. El salario promedio por hora en el sector es de 64 pesos.

El crecimiento del gremio ha sido constante. Según Pensionissste, en el año 2000 había 2.2 enfermeras y enfermeros por cada mil habitantes, cifra que aumentó a 2.7 en 2014. El INEGI reportó que, para 2021, el promedio había ascendido a 3.5 por cada mil habitantes, y hasta 4.8 si se incluyen auxiliares y paramédicos. Aunque el avance es significativo, todavía está por debajo del promedio de países de la OCDE, situado en 9.4.

