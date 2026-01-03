Enfermeros del ISSSTE se vuelven virales al cuidar a pacientes durante sismo en Acapulco

Usuarios reconocieron el compromiso del sector salud en medio de la emergencia. (X / @tori_noticias)

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en México dejó escenas de tensión y solidaridad en distintas regiones del país. Uno de los momentos que más impacto generó ocurrió en hospitales, donde pacientes tuvieron que ser evacuados de manera inmediata y trasladados a la vía pública como parte de los protocolos de seguridad ante el movimiento telúrico.

Estas acciones se volvieron virales en redes sociales, principalmente por la respuesta del personal de salud que, pese al riesgo y la incertidumbre, permaneció al lado de los pacientes. Un ejemplo de ello fue la labor realizada por trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuya actuación fue difundida a través de la cuenta de X —antes Twitter— Tori Noticias (@tori_noticias).

En la publicación se resaltó el trabajo de enfermeros y médicos de una clínica ubicada en Acapulco, Guerrero, una de las zonas donde el temblor se percibió con mayor intensidad debido a la cercanía con el epicentro, localizado en el municipio de San Marcos, según información del Sistema Sismológico Nacional.

La actuación del personal de salud destacó en medio del caos provocado por el temblor. (X / @tori_noticias)

“No corrieron, ayudaron. Médicos del ISSSTE evacuaron a los enfermos y no los dejaron sólos tras el sismo en Acapulco, dando ejemplo de entrega y humanidad”, se lee en el mensaje compartido en la red social.

El tuit fue acompañado por dos fotografías en las que se observa a los pacientes siendo evacuados en las mismas camillas que ocupaban dentro del hospital. A su alrededor, el personal de enfermería permaneció atento para continuar brindándoles atención médica, a pesar de las condiciones adversas y la exposición al entorno exterior.

En el mismo mensaje también se destacó el reconocimiento a quienes participaron en la evacuación, al señalar que los enfermeros “¡se merecen un aplauso!”. La publicación provocó una oleada de reacciones por parte de usuarios de X, quienes subrayaron que el reconocimiento debía extenderse también al personal médico que no abandonó sus labores durante la emergencia en Acapulco.

El sismo ocurrió a las 7:58 de la mañana, momento en el que se activó la alerta sísmica en distintas entidades del país. Sus efectos se resintieron principalmente en Guerrero, donde Acapulco volvió a colocarse en el centro de la atención nacional, no solo por su relevancia turística, sino por las acciones de respuesta ante el fenómeno natural.

temblor sismo CDMX 2 enero 2 (Foto: Jesús Aviles/Infobae México)

En la Ciudad de México también se reportaron afectaciones. De acuerdo con los primeros informes, un hombre de la tercera edad perdió la vida tras caer mientras descendía por las escaleras durante la evacuación, hecho que generó conmoción y recordó los riesgos que acompañan este tipo de emergencias.

Las imágenes y testimonios difundidos tras el sismo evidenciaron, una vez más, la importancia del personal de salud en situaciones críticas, así como la necesidad de mantener protocolos de protección civil que permitan reducir riesgos y salvar vidas ante eventos sísmicos de gran magnitud.