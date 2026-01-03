México

Enfermeros del ISSSTE se vuelven virales al cuidar a pacientes durante sismo en Acapulco

La respuesta del personal de salud en Acapulco se volvió viral en redes sociales

Guardar
Usuarios reconocieron el compromiso del
Usuarios reconocieron el compromiso del sector salud en medio de la emergencia. (X / @tori_noticias)

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en México dejó escenas de tensión y solidaridad en distintas regiones del país. Uno de los momentos que más impacto generó ocurrió en hospitales, donde pacientes tuvieron que ser evacuados de manera inmediata y trasladados a la vía pública como parte de los protocolos de seguridad ante el movimiento telúrico.

Estas acciones se volvieron virales en redes sociales, principalmente por la respuesta del personal de salud que, pese al riesgo y la incertidumbre, permaneció al lado de los pacientes. Un ejemplo de ello fue la labor realizada por trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuya actuación fue difundida a través de la cuenta de X —antes Twitter— Tori Noticias (@tori_noticias).

En la publicación se resaltó el trabajo de enfermeros y médicos de una clínica ubicada en Acapulco, Guerrero, una de las zonas donde el temblor se percibió con mayor intensidad debido a la cercanía con el epicentro, localizado en el municipio de San Marcos, según información del Sistema Sismológico Nacional.

La actuación del personal de
La actuación del personal de salud destacó en medio del caos provocado por el temblor. (X / @tori_noticias)
“No corrieron, ayudaron. Médicos del ISSSTE evacuaron a los enfermos y no los dejaron sólos tras el sismo en Acapulco, dando ejemplo de entrega y humanidad”, se lee en el mensaje compartido en la red social.

El tuit fue acompañado por dos fotografías en las que se observa a los pacientes siendo evacuados en las mismas camillas que ocupaban dentro del hospital. A su alrededor, el personal de enfermería permaneció atento para continuar brindándoles atención médica, a pesar de las condiciones adversas y la exposición al entorno exterior.

En el mismo mensaje también se destacó el reconocimiento a quienes participaron en la evacuación, al señalar que los enfermeros “¡se merecen un aplauso!”. La publicación provocó una oleada de reacciones por parte de usuarios de X, quienes subrayaron que el reconocimiento debía extenderse también al personal médico que no abandonó sus labores durante la emergencia en Acapulco.

El sismo ocurrió a las 7:58 de la mañana, momento en el que se activó la alerta sísmica en distintas entidades del país. Sus efectos se resintieron principalmente en Guerrero, donde Acapulco volvió a colocarse en el centro de la atención nacional, no solo por su relevancia turística, sino por las acciones de respuesta ante el fenómeno natural.

temblor sismo CDMX 2 enero
temblor sismo CDMX 2 enero 2 (Foto: Jesús Aviles/Infobae México)

En la Ciudad de México también se reportaron afectaciones. De acuerdo con los primeros informes, un hombre de la tercera edad perdió la vida tras caer mientras descendía por las escaleras durante la evacuación, hecho que generó conmoción y recordó los riesgos que acompañan este tipo de emergencias.

Las imágenes y testimonios difundidos tras el sismo evidenciaron, una vez más, la importancia del personal de salud en situaciones críticas, así como la necesidad de mantener protocolos de protección civil que permitan reducir riesgos y salvar vidas ante eventos sísmicos de gran magnitud.

Temas Relacionados

SismoCDMXTemblorAcapulcoGuerreroviralmexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los mejores y peores yogures naturales del mercado, según Profeco

Un estudio de Profeco analizó yogures naturales y reveló cuáles son los mejores, cuáles no se recomiendan y cuál incumple la norma mexicana

Estos son los mejores y

Así fue la última visita del dictador Nicolás Maduro a México

El dictador difundió un video conduciendo una camioneta en el Zócalo de la Ciudad de México antes de participar en la CELAC

Así fue la última visita

Cuántos premios puede ganar Frankenstein de Guillermo del Toro en los Critics Choice Awards

El respaldo de los premios de los sindicatos y la crítica pone a la película de Netflix como favorita en diversas categorías

Cuántos premios puede ganar Frankenstein

Miriam murió al tratar de defender a su hija, fueron atacadas y abusadas en Coyotepec: exigen Alerta de Violencia de Género

La exigencia de medidas urgentes de seguridad al gobierno municipal de la morenista Marisol Luna Cruz

Miriam murió al tratar de

Amplía gobierno del Edomex periodo de verificación para vehículos, estos son los automovilistas beneficiados

Se podrá verificar hasta el 15 de enero sin cita previa

Amplía gobierno del Edomex periodo
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de los Soles:

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cuántos premios puede ganar Frankenstein

Cuántos premios puede ganar Frankenstein de Guillermo del Toro en los Critics Choice Awards

Ex participante de La Isla anuncia la muerte de su bebé recién nacido: “Estoy agradecida por cada momento que pasé con él”

Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna y en dónde está ubicado en CDMX

Marjorie de Sousa celebra captura de Maduro: “Venezuela libre”

Video de Ángela Aguilar dándole una cachetada a Christian Nodal desata controversia en redes: “Órale, cocazo”

DEPORTES

Ranking UFC 2026: siete peleadores

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia