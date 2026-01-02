México

Pensión Bienestar: cómo saber si eres beneficiario en 2026

En los próximos días se realizará el primer pago de este programa social del año, el cual abarca el bimestre de los meses de enero y febrero

La Pensión Bienestar es un
La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

El Gobierno de México implementa la Pensión Bienestar para adultos mayores, un apoyo económico de 6 mil 200 pesos dirigido a personas de 65 años o más.

En el mes de enero se llevará a cabo el pago de este programa social para todos los beneficiarios.

Dicho depósito será realizado de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de las personas durante todo el mes de enero.

El pago corresponde al primer bimestre de 2026, que abarca los meses de enero y febrero, donde los beneficiarios recibirán la dispersión de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

El pago de la Pensión Bienestar se lleva a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Foto: Archivo/Infobae México.

Miles de ciudadanos quieren saber si forman parte de este programa social, por lo que existen varias formas de saber si están integrados a la Pensión Bienestar de este 2026 y recibirán su pago correspondiente del primer bimestre del año, de 6 mil 200 pesos.

¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Bienestar?

Las personas que pueden formar parte de este programa social del Gobierno de México son las siguientes:

  • Personas adultas mayores de 65 años o más.
  • Ciudadanos mexicanos residentes en el país.
  • Extranjeros con residencia legal en México y al menos 25 años en el país.
Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo consultar si eres beneficiario?

Existen varias maneras en las que puede saber si eres parte de la Pensión Bienestar a partir del 2026, pero la más rápida y concreta es la siguiente:

  • Ingresa al sitio oficial de la Secretaría de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar
  • Busca la sección de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
  • Selecciona la opción para consultar el Padrón de Beneficiarios.
  • Introduce tu CURP para verificar si apareces en la lista.

Documentos necesarios para el trámite

Los documentos para registrarse a la Pensión del Bienestar una vez que la convocatoria esté abierta son:

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
  • CURP actualizado.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.
  • Acta de nacimiento.
El apoyo se otorga en la tarjeta del Banco del Bienestar, donde los beneficiarios reciben un total de 6 mil 200 pesos. (Programas Sociales)

¿Qué hacer si no apareces en el padrón?

  • Acude a un Módulo de Bienestar con tus documentos.
  • Solicita orientación a los servidores de la nación o llama al teléfono oficial de la Secretaría de Bienestar: 800 639 42 64.
  • Consulta la convocatoria vigente para nuevos registros en la página web del programa.

Consideraciones importantes

  • El apoyo se entrega de manera bimestral por medio de la Tarjeta Bienestar.
  • Si cambiaste de domicilio o tus datos personales sufrieron alguna modificación, actualízalos en el módulo más cercano.
  • Revisa periódicamente tu estatus en la plataforma oficial para mantenerte informado sobre el avance de tu trámite.
Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar para saber todo acerca los trámites de registro. Foto: Programas para el Bienestar.

La Secretaría de Bienestar recomienda a la población no compartir datos personales con terceros y consultar solo fuentes oficiales.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de esta dependencia del Gobierno de México.

Qué es "llegar al fallo":

De Vicente Sánchez a Nicolás

Yolanda Andrade hace un En

5 maneras de incluir el

UNAM se prepara para afrontar
Dictan prisión preventiva a un

Yolanda Andrade hace un En

De Vicente Sánchez a Nicolás

