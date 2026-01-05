Pensión del Bienestar: cuáles son las letras que reciben su pago hoy 5 de enero

El Banco del Bienestar prioriza una dispersión escalonada y ordenada de la pensión para evitar aglomeraciones y facilitar la logística.

El programa Pensión del Bienestar se prepara para iniciar sus depósitos del año 2026, en un contexto en el que millones de beneficiarios en México esperan definiciones sobre el próximo calendario de pagos.

Fue justo hoy, 5 de enero del año en curso, cuando la Secretaría del Bienestar dio a conocer por fin el calendario oficial de pagos correspondiente a este, el primer mes del año.

Es así que este día marca el arranque de la dispersión escalonada del recurso, extendiéndose durante casi todo el mes y priorizando un proceso ordenado para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

Las autoridades han reiterado que no resulta imprescindible acudir el mismo día del depósito a las sucursales bancarias, ya que el dinero permanece seguro en la tarjeta.

El pago de la Pensión del Bienestar 2026 seguirá distribuyéndose según la letra inicial del primer apellido como parte de su esquema alfabético.

Cuáles son las letras de los beneficiarios que reciben su pago hoy, 5 de enero de 2026

De acuerdo con la información disponible, al igual que en otras entregas, la distribución de recursos seguiría el esquema alfabético por la letra inicial del primer apellido, una práctica habitual que tiene como objeto facilitar la logística y reducir inconvenientes para los beneficiarios.

En este sentido, de acuerdo con el calendario oficial que fue revelado durante la conferncia matutina de Claudia Sheinbaum, la primera letra que recibirá su pago hoy 5 de enero es la letra A.

Quienes pueden acceder a la Pensión Bienestar pertenecen a sectores vulnerables de la población ya que el propósito de este programa federal es garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias, especialmente en el marco de la inflación.