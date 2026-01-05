México

Pensión del Bienestar: cuáles son las letras que reciben su pago hoy 5 de enero

El programa Pensión del Bienestar iniciará depósitos en 2026 para millones de beneficiarios en México que esperan el nuevo calendario de pagos

El Banco del Bienestar prioriza una dispersión escalonada y ordenada de la pensión para evitar aglomeraciones y facilitar la logística.

El programa Pensión del Bienestar se prepara para iniciar sus depósitos del año 2026, en un contexto en el que millones de beneficiarios en México esperan definiciones sobre el próximo calendario de pagos.

Fue justo hoy, 5 de enero del año en curso, cuando la Secretaría del Bienestar dio a conocer por fin el calendario oficial de pagos correspondiente a este, el primer mes del año.

Es así que este día marca el arranque de la dispersión escalonada del recurso, extendiéndose durante casi todo el mes y priorizando un proceso ordenado para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

Las autoridades han reiterado que no resulta imprescindible acudir el mismo día del depósito a las sucursales bancarias, ya que el dinero permanece seguro en la tarjeta.

El pago de la Pensión del Bienestar 2026 seguirá distribuyéndose según la letra inicial del primer apellido como parte de su esquema alfabético.

Cuáles son las letras de los beneficiarios que reciben su pago hoy, 5 de enero de 2026

De acuerdo con la información disponible, al igual que en otras entregas, la distribución de recursos seguiría el esquema alfabético por la letra inicial del primer apellido, una práctica habitual que tiene como objeto facilitar la logística y reducir inconvenientes para los beneficiarios.

En este sentido, de acuerdo con el calendario oficial que fue revelado durante la conferncia matutina de Claudia Sheinbaum, la primera letra que recibirá su pago hoy 5 de enero es la letra A.

Quienes pueden acceder a la Pensión Bienestar pertenecen a sectores vulnerables de la población ya que el propósito de este programa federal es garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias, especialmente en el marco de la inflación.

Quiénes reciben su pago la primera semana de enero

Como mencionamos antes, la organización de pagos seguiría el esquema alfabético por la letra inicial del primer apellido, como ha ocurrido en años anteriores.

De acuerdo con la información disponible, las siguientes letras que recibirán su pago del lunes 5 al viernes 9 de enero son las siguientes:

  • Lunes 5 de enero: A
  • Martes 6 de enero: B
  • Miércoles 7 y jueves 8 de enero: C
  • Viernes 9 de enero: D, E y F
¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar en 2026?

Las personas que deseen registrarse y recibir el apoyo deben cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran los siguientes:

  • Adultos mayores de 65 años o más.
  • Mujeres de 60 a 64 años, que aún no alcanzan la edad requerida para la pensión de adultos mayores.
  • Personas con discapacidad permanente, previa acreditación médica.

El programa busca garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias, especialmente en un contexto de inflación y aumento en el costo de vida.

