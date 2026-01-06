Murió el perrito “Chicharrón”, mascota que rescataron de un taxi que se volcó en San Antonio Abad por accidente vial

La Agencia de Atención Animal confirmó la muerte de Chicharrón, el perrito rescatado en el accidente de un taxi en San Antonio Abad (X/ @AgatanCdmx)

“Chicharrón”, el perro rescatado tras el accidente de un taxi que volcó en San Antonio Abad la mañana de Navidad, murió el día de ayer 4 de enero, según informó la Agencia de Atención Animal a través de sus redes sociales. El perrito fue una de las víctimas del siniestro que se registró en la avenida San Antonio Abad en la Ciudad de México. La mañana del 25 de diciembre de 2025 un taxista se accidentó y chocó su unidad, la mascota quedó prensada dentro del vehículo.

El perrito recibió atención veterinaria continua, pero no logró recuperarse. La Agencia de Atención Animal detalló que, pese a los cuidados médicos brindados desde el rescate, "Chicharrón" dejó de comer y beber durante los últimos tres días. La institución indicó que los daños sufridos complicaron el proceso de recuperación del “lomito”.

“Los @Bomberos_CDMX rescataron de manera heroica a un perrito en Navidad Él estuvo en atención médica profunda y permanente, sin embargo dejó de comer y tomar agua los últimos 3 díasEl daño interno y emocional era mucho Chicharrón falleció ayer de manera natural”, publicaron en redes sociales.

La Agencia de Atención Animal confirmó la muerte de "Chicharrón" (X/ @AgatanCdmx)

Usuarios y colectivos de protección animal destacaron la labor de quienes participaron en su rescate, reconociendo de manera especial a la bombera Liliana Huerta del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. En un mensaje de despedida, la Agencia de Atención Animal lamentó el fallecimiento de "Chicharrón" y resaltó el esfuerzo de la bombera y los rescatistas.

El taxista muere tras accidente en San Antonio Abad

El accidente taxi que desencadenó esta historia ocurrió en la mañana del 25 de diciembre en la Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Según con los reportes, el taxi perdió el control, impactó contra una estructura urbana y volcó. El conductor —que no llevaba cinturón de seguridad— salió proyectado del vehículo y murió en el lugar. "Chicharrón" iba dentro del automóvil y quedó atrapado entre los fierros.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron maniobras para sacar con vida al perro. El animal fue liberado ileso del taxi, aunque posteriormente se confirmó que tenía lesiones internas. Las imágenes del operativo circularon ampliamente, mostrando la coordinación de los servicios de emergencia.

Se viralizó un video que captó al conductor del taxi que chocó en Tlalpan, San Antonio Abad y que murió por la gravedad del accidente Crédito: X/@patrakin

Sobre los antecedentes del suceso, en redes sociales se viralizaron videos en los que se observa al conductor comportándose de manera errática antes del accidente. En las grabaciones se le ve sin camiseta, estacionando su taxi y golpeándose de forma reiterada.

De acuerdo con los reportes, testigos señalaron que la reducción de carriles debido a obras contribuyó a que el conductor perdiera el control del vehículo. Aunque se llegó a presumir que el hombre estaba en estado alterado o bajo el influjo de alguna sustancia, las autoridades no han confirmado oficialmente dicha hipótesis ni han divulgado resultados toxicológicos.

Tras el siniestro, el Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, comunicó en redes sociales que Chicharrón logró reencontrarse con su familia. Hasta el momento, la identidad del taxista fallecido y detalles finales del accidente no han sido confirmados por las autoridades.