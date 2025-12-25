México

Taxista muere en accidente vial en San Antonio Abad: filtran video del supuesto conductor en estado alterado

Bomberos de la CDMX rescataron a un perro que quedó atrapado dentro del vehículo, aparentemente era la mascota del conductor

La mañana de este jueves 25 de diciembre se registró un accidente que dejó como saldo a una persona muerta. Sobre la Calzada San Antonio Abad en la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc, un taxista volcó y falleció en el instante al salir proyectado. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido la causa principal del siniestro.

Al lugar arribaron Bomberos de la Ciudad de México, así como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acordonar la zona e iniciar con los peritajes para el levantamiento del cuerpo, que quedó tendido sobre la avenida. Además, durante los labores de rescate atendieron a un perrito que quedó prensado dentro del vehículo.

El taxi matriculado A-8371C circulaba sobre San Antonio Abad, unos testigos reportaron que el conductor perdió el control de su auto debido a la reducción de carriles que hay en la zona por obras de construcción, se estrelló contra una palmera y volcó. Debido a la gravedad del accidente, en redes sociales se viralizaron imágenes de los minutos previos al siniestro y captaron que el conductor iba en estado alterado, presuntamente bajo el influjo de sustancias nocivas.

Aseguran que taxista que murió en Tlalpan iba bajo el efecto de sustancias nocivas

A través de redes sociales se viralizó un video que evidenció el comportamiento del taxista que murió tras accidentarse en San Antonio Abad. Y es que, en las imágenes se aprecia que el conductor tomó una actitud incoherente; debido a su vestimenta y placas fue identificado como la persona que falleció en el accidente vial de esta mañana.

En las imágenes se puede apreciar a un hombre sin playera, estacionó su taxi sobre la avenida Pino Suárez, salió del vehículo y empezó a golpearse repetidamente sin sentido insistentemente sobre la vía pública. Además, parecía mantener una conversación sin sentido, pues nadie lo acompañaba.

También se observa cómo desciende de su taxi, se quita la playera y camina alrededor del vehículo. Poco después, el mismo individuo habría protagonizado un choque sobre San Antonio Abad, en la colonia Obrera. De acuerdo con versiones preliminares, se presume que el conductor se encontraba bajo los efectos de alguna droga o bebida alcohólica al momento del incidente.

Al lugar del accidente acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes no lograron hacer nada por la víctima, ya que perdió la vida a consecuencia del percance. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas del comportamiento inusual que el hombre presentó tras bajar de su unidad. Tampoco se ha revelado la identidad de la persona fallecida ni los motivos concretos del accidente.

