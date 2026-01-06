México

“Merecías enviar tu cartita”: El dolor de Fernanda Moreno en Día de Reyes, tras la muerte de su bebé Atlas

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ conmovió a sus seguidores al mostrar el homenaje dedicado a su pequeño en una tradición especial

La influencer lamentó la muerte de su bebé Atlas (Instagram)

La influencer mexicana Fernanda Moreno compartió con sus seguidores el dolor por la muerte de su hijo recién nacido, Atlas, justo antes de su primer Día de Reyes.

La noticia impactó a miles de usuarios en redes sociales, quienes enviaron mensajes de apoyo a la ex participante de Acapulco Shore y La Isla.

El mensaje de Fernanda Moreno en Día de Reyes

El pasado 5 de enero, Fernanda Moreno publicó un video en sus historias de Instagram junto a su pareja.

En la grabación, ambos soltaron al cielo un tradicional globo de Día de Reyes, una costumbre mexicana en la que los niños envían sus cartas con deseos para recibir regalos.

Junto a la imagen, la influencer escribió: “Tú te merecías enviar tu carta, mi amor”.

La historia fue acompañada por la canción “Así era ella”, interpretada por Cristian Castro.

La publicación recibió una ola de comentarios de seguidores y figuras públicas.

Mensajes como “Los amo”, “Un beso al cielo” y “Muchas fuerzas mi Fer, que Dios los llene de mucha luz” inundaron la sección de reacciones, en una muestra de solidaridad ante la reciente pérdida.

Fernanda Moreno expone a supuesto agresor Créditos: Instagram/fershymp97

La pérdida de Atlas y el luto de la familia

Fernanda Moreno, de 28 años, reveló hace unos días a través de su perfil de Instagram que su hijo Atlas falleció la mañana del 25 de diciembre.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, escribió la influencer.

Moreno solicitó respeto ante el duelo que atraviesan ella y el padre del niño.

“Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”, continuó en su mensaje.

(IG: @@fershymp)

La influencer agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas desde el nacimiento de Atlas.

“Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas. Estamos tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones”, detalló.

Atlas nació el 9 de octubre de 2025 y falleció el 25 de diciembre del mismo año. Fernanda Moreno no compartió públicamente las causas del deceso, pero sí expresó que la familia eligió un momento íntimo a la orilla del mar para despedirse de su hijo. “Te amo, Atlas”, publicó en sus redes sociales.

Fernanda Moreno se hizo popular tras su participación en el reality show “Acapulco Shore” y en 2024 debutó en televisión abierta con el programa “La Isla”, donde compartió pantalla con personalidades como La Bea, Silverio Rocchi, Jorge Losa y Antonio Valdés. Actualmente, la creadora de contenido reside en la Ciudad de México, donde continúa recibiendo mensajes de afecto tras la tragedia que vivió junto a su pareja.

