Ex participante de La Isla anuncia la muerte de su bebé recién nacido: “Estoy agradecida por cada momento que pasé con él”

La influencer y su pareja se despidieron de su hijo en el mar

Crédito: X' @IslaReality
Crédito: X' @IslaReality

Fernanda Moreno, también conocida como Fershy, compartió una lamentable noticia con sus seguidores de redes sociales: su hijo recién nacido murió el pasado 25 de diciembre.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, escribió en Instagram.

La influencer, famosa por sus participaciones en realities shows como “Acapulco Shore” y “La Isla”, no reveló las causas del deceso de su bebé.

(IG: @fershymp)
(IG: @fershymp)

"Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos", continuó.

Por último, agradeció las muestras de cariño que sus fans le hicieron llegar a través de redes sociales cuando nació su bebé y pidió comprensión ante esta difícil situación.

(IG: @fershymp)
(IG: @fershymp)

“Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas (...) Estamos tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones”, dijo.

Fernanda Moreno acompañó su mensaje con fotografías de su bebé y limitó la sección de comentarios.

Cabe mencionar que el bebé nació el 9 de octubre de 2025 y murió en la mañana de Navidad del mismo año.

La influencer compartió su duelo con sus seguidores de redes sociales |IG: @fershymp

Fernanda Moreno y su pareja se despiden de su bebé

En medio del dolor que embarga su corazón, la influencer compartió un íntimo momento que vivió con su pareja a la orilla del mar.

Y es que eligieron ese lugar para despedir a su bebé: “Te amo, Atlas”.

¿Quién es Fernanda Moreno?

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, nació el 5 de octubre de 1997 en la Ciudad de México; actualmente tiene 28 años.

(IG: @@fershymp)
(IG: @@fershymp)

Ganó popularidad en redes sociales tras participar en “Acapulco Shore”. En 2024, debutó en la televisión pública mexicana como parte del reality “La Isla”, donde convivió con otras personalidades, tales como La Bea, Silverio Rocchi, Jorge Losa y Antonio Valdés.

