¿Habrá clases este miércoles 7 de enero? La SEP responde

El periodo vacacional comenzó el lunes 22 de diciembre de 2025. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este miércoles 7 de enero habrá clases o no para todos los estudiantes de nivel básico en todo el país.

La duda comenzó entre padres de familia y estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, debido a que se encuentran en vacaciones de Navidad y Año Nuevo desde el pasado lunes 22 de diciembre.

Dado que este receso termina después del Día de los Reyes Magos, es decir, del 6 de enero, comenzó la incertidumbre por saber si para este miércoles 7 se debe volver a clases a las aulas educativas.

Además de la información proporcionada por esta dependencia educativa del Gobierno de México, se consultó al calendario oficial de la SEP para saber si habrá clases este miércoles 7 de enero.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

De acuerdo con la SEP, este miércoles 7 de enero no hay clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, el periodo vacacional de diciembre, que arrancó el pasado lunes 22 de diciembre, sigue. La SEP reveló la fecha en que los estudiantes volverán a las aulas educativas en el país.

Indico que será el lunes 12 de enero cuando los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a las aulas educativas en el país tras el periodo vacacional.

La SEP enfatizó que antes de esta fecha, personal docente, administrativo y académico tendrá que regresar de este periodo vacacional a los planteles y explicó la razón.

¿Por qué antes del lunes 12 de enero volverá personal docente, admirativo y escolar a los planteles de la SEP?

La SEP explicó que existen programadas algunas actividades para personal docente, académico y administrativo, por lo que tendrán que volver antes del lunes 12 de enero, fecha en que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria retornan a las aulas.

De acuerdo al calendario de la SEP, estas son las actividades especificadas:

Martes 6 de enero : Termina oficialmente el periodo vacacional que comenzó en el mes de diciembre.

Miércoles 7 de enero : Se realizará el taller intensivo para personal con funciones de dirección.

Jueves 8 y viernes 9 de enero : Se realizará el taller intensivo para personal docente.

Lunes 12 de enero: Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y de cualquier escuela de la SEP retoman actividades.

La SEP mencionó que el viernes 30 de enero las clases serán suspendidas debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

El retorno a las clases para todos los estudiantes de la SEP será este lunes 12 de enero. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.