Los planteles de bachillerato que la SEP inaugurará en febrero de 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ampliará el número de lugares en el nivel bachillerato a partir de 2026, en beneficio de miles de jóvenes de todo el país.

La reciente supervisión de las obras de los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios en Chalco y Texcoco por parte de Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se inserta en una estrategia nacional orientada a transformar la educación media superior en México.

La SEP impulsa nuevos bachilleratos para cerrar brechas educativas

Delgado Carrillo subrayó que la política impulsada por la presidenta de México apuesta por una educación integral de enfoque humanista, en diálogo con el desarrollo científico.

La formación de jóvenes con pensamiento crítico, compromiso social y capacidades para responder a los desafíos del país es, según sus palabras, el fundamento de esta transformación educativa.

El bachillerato número 329 en Chalco, situado en la calle 5 de Febrero de 1917, exhibe un avance del 75 % en sus obras al cierre de diciembre.

Este plantel contempla 12 aulas, un área administrativa, estacionamiento, arcotecho, plaza cívica, laboratorio multifuncional y cuatro talleres de cómputo, sobre una superficie de 4.018 metros cuadrados.

La obra, coordinada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), implica una inversión de 49.990.000 pesos y beneficiará a 1.080 estudiantes distribuidos en dos turnos.

En Texcoco, el Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 330, que se levanta sobre una hectárea donada por el municipio, alcanza también un 75 % de avance, destinando 4.059 metros cuadrados a infraestructura educativa.

Este plantel dispondrá de 12 aulas, laboratorio multifuncional, tres talleres, área administrativa y una cancha multifuncional techada. Puede albergar hasta 900 estudiantes en dos turnos, con un promedio de 45 alumnos por aula.

El secretario de Educación Pública notificó que la inversión es de 49,61 millones de pesos y que ofrecerá especialidades en Sistemas de Producción Agrícola, Sistemas de Producción Pecuaria y Ciberseguridad.

Un plan nacional apuesta por evitar el abandono escolar en jóvenes

Estas acciones, afirmó Mario Delgado Carrillo, consolidan la intención de acercar la infraestructura educativa a las comunidades y crear entornos de aprendizaje adecuados para todos los jóvenes del país.

Según la SEP, esta política educativa busca eliminar las barreras que mantienen a la educación como un privilegio y consolidarla como un auténtico derecho, alineándose con los objetivos establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura y reducir la desigualdad en el acceso a la enseñanza.

Durante su recorrido, el secretario de Educación Pública resaltó que estos proyectos forman parte de un esfuerzo integral que tiene como meta generar 37 mil 500 nuevos espacios educativos, lo que se logrará mediante la apertura de 20 bachilleratos, la reconversión de 35 secundarias a preparatorias en turno vespertino y la ampliación de 33 planteles existentes.

De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, esta estrategia pretende garantizar un acceso equitativo a los servicios educativos, reducir la deserción escolar y asegurar que ningún joven quede excluido del Sistema Educativo Nacional (SEN): “El objetivo central es garantizar el acceso equitativo a los servicios educativos, evitar la deserción escolar y asegurar que ningún joven quede al margen del Sistema Educativo Nacional”.