¿Estudiantes volverán a clases este miércoles 7 o lunes 12 de enero? La SEP responde fecha en que terminan las vacaciones

El periodo de receso decembrino comenzó el lunes 22 de diciembre; el viernes 19 de dicho mes fue el último día en que alumnas y alumnos se presentaron a los planteles de preescolar, primaria y secundaria

La SEP reveló la fecha
La SEP reveló la fecha oficial en que estudiantes volverán a clases tras el periodo vacacional decembrino. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró la fecha en que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país volverán a clases, luego del periodo de vacaciones que comenzó en diciembre pasado.

La duda comenzó entre padres de familia, así como estudiantes de estos niveles educativos escolares, quienes quieren saber cuándo será el día en que regresarán a las aulas educativas.

Esta inquietud ocurrió debido a que las vacaciones decembrinas comenzaron en diciembre pasado y el Día de Reyes será este martes 6 de enero, por lo que se preguntan en qué fecha próxima tendrán que volver a clases.

La duda es si tienen que regresar a clases este miércoles 7 o lunes 12 de enero, luego del periodo de receso por las diferentes festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Las vacaciones decembrinas de la
Las vacaciones decembrinas de la SEP comenzaron el pasado lunes 22 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Además de la información proporcionada por la dependencia federal, se consultó al calendario oficial para saber la fecha exacta en que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a clases.

La SEP indicó que será hasta el próximo lunes 12 de enero cuando los estudiantes de nivel básico en el país vuelvan a los salones de clases tras el periodo vacacional.

Por lo tanto, será hasta esta fecha en que las alumnas y los alumnos retomarán sus respectivas actividades en los salones de clases.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

La SEP reveló que tanto personal docente como administrativo y escolar tendrá que volver a clases antes debido a algunas actividades programadas, las cuales fueron marcadas y especificadas por el calendario de la dependencia de educación del Gobierno de México.

SEP revela actividades antes del regreso a clases oficial

Como se mencionó anteriormente, el regreso a clases oficial para todos los estudiantes en el mes de enero será este próximo lunes 12 de enero, pero hay algunas actividades programadas antes.

De acuerdo al calendario de la SEP, estas son las actividades especificadas:

  • Martes 6 de enero: Termina oficialmente el periodo vacacional que comenzó en el mes de diciembre.
  • Miércoles 7 de enero: Se realizará el taller intensivo para personal con funciones de dirección.
  • Jueves 8 y viernes 9 de enero: Se realizará el taller intensivo para personal docente.
  • Lunes 12 de enero: Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y de cualquier escuela de la SEP retoman actividades académicas presenciales tras el periodo vacacional.
La fecha oficial para volver
La fecha oficial para volver a clases será el lunes 12 de enero. Crédito: Cuartoscuro

SEP anuncia cuántos días de descanso habrá en el mes de enero de 2026

La SEP reveló cuántos serán los días de descanso que tendrán estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el mes de enero de 2026.

Tras el regreso a clases, que será el lunes 12 de enero, estos serán los días marcados por el calendario oficial de la SEP, en que alumnas y alumnos se ausentarán de las aulas educativas.

  • Viernes 30 de enero: Junta de Consejo Técnico Escolar.
Calendario oficial de la SEP
Calendario oficial de la SEP 2025-2026. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estas reuniones se llevan a cabo de manera mensual, el último viernes de cada mes. Personal docente, educativo, administrativo y escolar sí se presenta en los planteles correspondientes.

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

