Felicia Mercado revela la verdad de la fuerte cachetada que le dio Verónica Castro: “Nos peleábamos”

Verónica Castro y Felicia Mercado trabajaron en "Rosa Salvaje", donde destacaron sus pleitos en televisión (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

La época de oro de las telenovelas mexicanas no solo dejó historias de amor inolvidables, sino también rivalidades que traspasaron la pantalla y anécdotas que, décadas después, siguen generando conversación.

Una de las más recordadas es la tensión física entre Felicia Mercado y Verónica Castro durante las grabaciones de sus proyectos compartidos.

Recientemente, en un encuentro con los medios de comunicación, Mercado fue cuestionada sobre aquel polémico golpe que recibió de la “Chaparrita de Oro” y su postura ante las nuevas generaciones de actrices que se quejan de la intensidad en los sets de grabación.

“Se le fue la mano”: La verdad tras el golpe de Verónica Castro

Al ser cuestionada sobre el famoso “cachetadón” que recibió de Verónica Castro hace años, Felicia Mercado no esquivó la bala.

Con total sinceridad, reconoció que la intensidad de las escenas de pelea en la novela que protagonizaron era real, pero que en una ocasión específica, la fuerza física superó la técnica actoral.

“Las cachetadas de esa novela, les guste o no les guste, fueron parte de las escenas que teníamos. Toda la novela nos peleábamos. Que si se le fue la mano una vez, sí se le fue la mano”, confesó la actriz ante los micrófonos.

Sin embargo, Mercado enfatizó que en aquel entonces la comunicación fue clave para evitar que el conflicto escalara a un plano personal o afectara el ritmo de la producción.

Según relata, el incidente fue gestionado de manera interna y profesional: “Lo platicamos con el productor, no volvió a suceder y punto, ¿no? Pero fue parte de mi trabajo, la verdad”.

[Instagram/Feliciamercadoof]

El debate sobre la “Generación de Cristal” en la actuación

La conversación tomó un tinte más polémico cuando se mencionó la reciente controversia de una actriz joven que se quejó tras recibir un golpe real en escena, lo cual provocó que figuras como Salvador Pineda afirmaran que “para eso se rentan las actrices”.

Ante este comentario, Felicia Mercado mostró una postura firme pero matizada, rechazando la idea de que los actores deban ser objetos de maltrato.

Felicia Mercado tuvo una carrera que comenzó en certámenes de belleza hasta que se convirtió en actriz (foto:instagram/@feliciamercadoof)

“No nos rentamos pa’ que nos den cachetadas y nos peguen cuando quieran, no. Es actuación al final del día y yo siempre con mis compañeros o compañeras... siempre nos ponemos de acuerdo, siempre hay un ensayo”, explicó Mercado, subrayando la importancia del consentimiento y la técnica.

Para la actriz, el secreto de una buena escena de conflicto radica en la preparación previa.

Relató una anécdota con la fallecida Edith González, donde la exigencia de la escena las obligó a buscar un realismo que resultaba incómodo para Felicia:

“Le digo: ‘No te la quiero dar, me es muy incómodo’. Me dijo: ‘Es que si no me la das bien, no se siente la actuación, no se siente ese coraje’. ¡Ay! Lo tuve que hacer”.

Finalmente, al referirse a las críticas hacia las actrices jóvenes —a quienes algunos llaman “generación de cristal” por denunciar golpes en el set—, Felicia fue tajante al sugerir que la solución no es la queja pública, sino el rigor profesional antes de que las cámaras comiencen a rodar.

“¿Qué se andan quejando? Que se pongan de acuerdo como actrices, ensayen la escena para que no haya ese tipo de problemas”, concluyó de forma contundente.