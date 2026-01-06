México

Felicia Mercado revela la verdad de la fuerte cachetada que le dio Verónica Castro: “Nos peleábamos”

La famosa habló sobre las nuevas generaciones de actores

Guardar
Verónica Castro y Felicia Mercado
Verónica Castro y Felicia Mercado trabajaron en "Rosa Salvaje", donde destacaron sus pleitos en televisión (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

La época de oro de las telenovelas mexicanas no solo dejó historias de amor inolvidables, sino también rivalidades que traspasaron la pantalla y anécdotas que, décadas después, siguen generando conversación.

Una de las más recordadas es la tensión física entre Felicia Mercado y Verónica Castro durante las grabaciones de sus proyectos compartidos.

Recientemente, en un encuentro con los medios de comunicación, Mercado fue cuestionada sobre aquel polémico golpe que recibió de la “Chaparrita de Oro” y su postura ante las nuevas generaciones de actrices que se quejan de la intensidad en los sets de grabación.

“Se le fue la mano”: La verdad tras el golpe de Verónica Castro

Al ser cuestionada sobre el famoso “cachetadón” que recibió de Verónica Castro hace años, Felicia Mercado no esquivó la bala.

Con total sinceridad, reconoció que la intensidad de las escenas de pelea en la novela que protagonizaron era real, pero que en una ocasión específica, la fuerza física superó la técnica actoral.

“Las cachetadas de esa novela, les guste o no les guste, fueron parte de las escenas que teníamos. Toda la novela nos peleábamos. Que si se le fue la mano una vez, sí se le fue la mano”, confesó la actriz ante los micrófonos.

Sin embargo, Mercado enfatizó que en aquel entonces la comunicación fue clave para evitar que el conflicto escalara a un plano personal o afectara el ritmo de la producción.

Según relata, el incidente fue gestionado de manera interna y profesional: Lo platicamos con el productor, no volvió a suceder y punto, ¿no? Pero fue parte de mi trabajo, la verdad”.

[Instagram/Feliciamercadoof]
[Instagram/Feliciamercadoof]

El debate sobre la “Generación de Cristal” en la actuación

La conversación tomó un tinte más polémico cuando se mencionó la reciente controversia de una actriz joven que se quejó tras recibir un golpe real en escena, lo cual provocó que figuras como Salvador Pineda afirmaran que “para eso se rentan las actrices”.

Ante este comentario, Felicia Mercado mostró una postura firme pero matizada, rechazando la idea de que los actores deban ser objetos de maltrato.

Felicia Mercado tuvo una carrera
Felicia Mercado tuvo una carrera que comenzó en certámenes de belleza hasta que se convirtió en actriz (foto:instagram/@feliciamercadoof)

“No nos rentamos pa’ que nos den cachetadas y nos peguen cuando quieran, no. Es actuación al final del día y yo siempre con mis compañeros o compañeras... siempre nos ponemos de acuerdo, siempre hay un ensayo”, explicó Mercado, subrayando la importancia del consentimiento y la técnica.

Para la actriz, el secreto de una buena escena de conflicto radica en la preparación previa.

Relató una anécdota con la fallecida Edith González, donde la exigencia de la escena las obligó a buscar un realismo que resultaba incómodo para Felicia:

“Le digo: ‘No te la quiero dar, me es muy incómodo’. Me dijo: ‘Es que si no me la das bien, no se siente la actuación, no se siente ese coraje’. ¡Ay! Lo tuve que hacer”.

Finalmente, al referirse a las críticas hacia las actrices jóvenes —a quienes algunos llaman “generación de cristal” por denunciar golpes en el set—, Felicia fue tajante al sugerir que la solución no es la queja pública, sino el rigor profesional antes de que las cámaras comiencen a rodar.

“¿Qué se andan quejando? Que se pongan de acuerdo como actrices, ensayen la escena para que no haya ese tipo de problemas”, concluyó de forma contundente.

Temas Relacionados

Verónica CastroFelicia MercadoTelenovelasmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Revertir el hígado graso a principios de año es posible con esta potente sopa casera fácil de cocinar

Iniciar el año con una estrategia alimentaria puede cambiar de forma positiva tu salud

Revertir el hígado graso a

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna mechada con costra de

Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Se trata de un guiso intenso y especiado que combina una variedad de ingredientes frescos, naturales y saludables

Prepara albóndigas en salsa de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Toluca oficializa el fichaje de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

DEPORTES

Toluca oficializa el fichaje de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

Benjamín Mora se lanza a la aventura en la Superliga de China: “No tengo miedo al reto”

Futbol americano colegial: cuándo y dónde ver las semifinales en México