Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de enero

La jornada será clave para definir qué conjunto llega fortalecido

En el capítulo anterior, los azules ganaron la Villa 360 CRÉDITO: FB/ExatlonMx

El martes 6 de enero de 2026 se disputará el esperado Duelo de los Enigmas en Exatlón México 2026, donde el equipo azul y el equipo rojo se enfrentarán en una competencia decisiva.

La jornada genera expectativa entre los seguidores por el ambiente de rivalidad y los factores recientes que influyen en las oportunidades de cada conjunto.

La rivalidad entre ambos equipos mantiene alta la presión antes del duelo, mientras que cada circuito añade un nuevo desafío.

El ambiente previo está marcado por la exigencia de las pruebas y la urgencia de cada punto conseguido.

La expectativa aumenta debido a filtraciones y rumores difundidos en redes sociales, donde se señala al equipo azul como favorito para ganar el Duelo de los Enigmas de este martes.

Resumen de Exatlón México

En las últimas competencias, el equipo azul ha conseguido una racha de victorias en pruebas como:

  • la Batalla por la Villa 360
  • la Batalla por la Ventaja
  • la Zona de Salvación
  • la Supervivencia
  • la Batalla por el Hotel.

Estos triunfos han otorgado ventajas en recursos y un notable impulso anímico tras la más reciente Batalla por la Villa 360, donde participantes como Leo y Villaluz aseguraron la victoria.

Por el lado del equipo rojo, la situación es más complicada en los últimos días.

El grupo enfrenta la baja de Mono y Mati por problemas físicos y la salida definitiva de Jair.

Para suplir estas ausencias, Adrián Medrano se integró como refuerzo principal y, además, Antonio Rosique, presentador del programa, anticipó la llegada de un nuevo integrante próximo a unirse al plantel rojo.

Nuevo horario de Exatlón México

En cuanto a la transmisión, la competencia se emite en Azteca Uno de TV Azteca, con episodios de lunes a viernes entre las 20:30 y las 22:30 horas.

Los domingos, la emisión comienza a las 20:00.

La serie de victorias, la lideranza de Evelyn y Koke, y el estado anímico del grupo fortalecen esa percepción.

Sin embargo, el resultado sigue siendo incierto pues el programa es conocido por sus giros inesperados.

La emisión de hoy no implicará solo una nueva confrontación, sino también el cierre de una fase importante en la temporada.

Después de concluir la actual etapa de “Danger Zone”, los competidores deberán enfrentarse a una dinámica de riesgo renovada a partir de la semana 16, tal como confirmó Rosique durante la previa del evento.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo azul

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Karen Núñez

Rojos

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Edna Carrillo
  • Karol Rojas
  • William Arroyo
  • Thayli Suaréz

