¿Cuánto ascienden las multas por no cumplir el Hoy No circula en Edomex?

Se aplica el Hoy no Circula en el Valle de Toluca sin prórroga (Jorge Contreras/Infobae México)

El programa Hoy No Circula comenzó su aplicación formal en el Valle de Toluca y la región de Santiago Tianguistenco, como parte de la estrategia del gobierno del Estado de México (Edomex) para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población.

La medida, que ya opera sin periodos de gracia, busca reducir la emisión de contaminantes y ordenar la movilidad en una de las zonas metropolitanas con mayor crecimiento vehicular en la entidad.

De acuerdo con autoridades estatales, el programa tiene como meta que al menos el 50 por ciento del parque vehicular que circula en la región cumpla con la verificación, una cifra que representa un cambio significativo frente a los niveles registrados en años anteriores.

Municipios que se aplica programa

Hoy no circula en Toluca, busca reducir los índices de contaminación (Gob. Edomex)

Actualmente, el Hoy No Circula se aplica en:

16 municipios del Valle de Toluca , entre ellos: Toluca Metepec Lerma Zinacantepec San Mateo Atenco

6 municipios de la región de Santiago Tianguistenco, donde también se registra un alto flujo vehicular diario.

Las autoridades destacaron que, previo a la entrada en vigor total del programa, se llevaron a cabo seis meses de concientización, durante los cuales se promovió la importancia de la verificación vehicular y el impacto de las emisiones contaminantes en la salud pública.

Balance positivo tras la etapa de socialización

Aumento la Verificación vehicular en el Edomex para evitar multas por no tenerla (Gob. Edomex)

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, informó que los resultados iniciales son alentadores.

Según datos oficiales, la verificación vehicular aumentó un 30 por ciento, una cifra considerada histórica si se toma en cuenta que, antes de la implementación del programa, solo alrededor del 10 por ciento de los automovilistas cumplía con esta obligación.

Rubio Arronis enfatizó que no habrá más prórrogas y que el enfoque principal del programa es reducir los niveles de contaminación atmosférica que afectan de manera directa a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Expansión en análisis

El Gobierno del Estado de México también informó que, en coordinación con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se analiza la posibilidad de ampliar estas restricciones a otros municipios del Valle de México, con el objetivo de homologar la política ambiental con la que ya se aplica en:

Ciudad de México

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Querétaro

Esta medida permitiría una estrategia regional más uniforme para enfrentar los problemas de contaminación del aire que afectan a la zona centro del país.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Se estarán aplicando multas por no cumplir el Hoy no circula en Edomex (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Las autoridades estatales advirtieron que el programa ya se encuentra en fase de aplicación obligatoria, por lo que los conductores que no respeten el Hoy No Circula en el Valle de Toluca enfrentarán sanciones económicas.

Las multas establecidas van de:

2 mil 200 pesos

Hasta 3 mil 800 pesos, dependiendo de la infracción y la reincidencia

Además de la sanción económica, los vehículos pueden ser remitidos al corralón, lo que incrementa el costo total para los automovilistas.

Finalmente, el Gobierno mexiquense hizo un llamado a la población a verificar sus vehículos y respetar el calendario del programa, reiterando que la prioridad es mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública en una de las regiones más importantes del estado.