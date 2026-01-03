Amplía gobierno del Edomex periodo de verificación para vehículos, estos son los automovilistas beneficiados

Amplía gobierno del Edomex periodo de verificación en 2026

El Gobierno del Estado de México anunció la ampliación del periodo de verificación vehicular para automóviles con holograma 9 o 0, correspondientes al segundo semestre de 2025, una medida que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación ambiental a las y los propietarios que no realizaron el trámite en tiempo y forma.

A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), la administración estatal detalló que el acuerdo fue publicado en la Gaceta de Gobierno, donde se establece que la prórroga será válida únicamente hasta el 15 de enero de 2026.

Esta extensión aplica exclusivamente para los vehículos que debían verificar en noviembre y diciembre de 2025 y que no lo hicieron durante ese periodo.

La dependencia advirtió que, una vez concluido el plazo, quienes no hayan realizado la verificación correspondiente se harán acreedores a la multa establecida en la normatividad vigente, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar esta ampliación excepcional.

Verificación sin cita y con tarifa 2026

Verificación vehicular extemporánea en el Edomex se cobrará con la tarifa de este año

Uno de los puntos relevantes del acuerdo es que no será necesario agendar cita previa para realizar el trámite. Los propietarios y/o poseedores de vehículos con holograma 9 o 0 podrán acudir directamente al Centro de Verificación Vehicular que les resulte más conveniente dentro del Estado de México.

No obstante, la SMAyDS precisó que el servicio se cobrará conforme a la tarifa correspondiente al año 2026, independientemente de que el trámite esté relacionado con el segundo semestre de 2025.

Esta disposición busca homologar los costos con el ejercicio fiscal vigente y evitar confusiones entre las y los usuarios.

Primer semestre de 2026 mantiene calendario

La verificación vehicular 2026 se deberá hacer durante los meses de mayo y junio (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En cuanto al programa de verificación del primer semestre de 2026, la Secretaría aclaró que no presenta modificaciones. El calendario se mantiene vigente y establece que los vehículos deberán realizar la verificación durante los meses de mayo y junio, conforme a lo estipulado en el programa ambiental estatal.

La autoridad ambiental subrayó que el cumplimiento oportuno de la verificación vehicular es una herramienta clave para reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población, especialmente en zonas metropolitanas donde se registran altos índices de contaminación atmosférica.

Importancia ambiental y llamado a la ciudadanía

La SMAyDS reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral de movilidad sustentable y cuidado ambiental, alineada con las políticas de prevención de contingencias atmosféricas y de reducción de gases contaminantes.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar intermediarios, con el fin de prevenir fraudes o cobros indebidos relacionados con el trámite de verificación vehicular.

Para resolver dudas o solicitar mayor información, la dependencia puso a disposición de la población los siguientes números telefónicos: 55 5366 8264, 55 5366 8265, 55 5366 8267 y 55 5366 8271, donde personal capacitado brinda orientación sobre requisitos, costos y ubicación de los centros de verificación.

Con esta ampliación, el Gobierno del Estado de México busca facilitar el cumplimiento ciudadano y reforzar la responsabilidad compartida en el cuidado del medio ambiente, al tiempo que mantiene firme la aplicación de la normatividad ambiental una vez concluido el plazo extraordinario.