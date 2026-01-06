México

Cuáles son los beneficios del chocolate caliente y cuántas tazas al día se recomienda beber

Esta bebida se encuentra entre las favoritas de quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al sabor

Esta bebida se encuentra entre las favoritas de quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chocolate caliente se asocia con diversos beneficios para la salud. La bebida, elaborada principalmente con cacao, contiene compuestos bioactivos que pueden favorecer el bienestar físico y mental. El cacao aporta antioxidantes, magnesio y flavonoides, elementos valiosos para el organismo.

El cacao es rico en polifenoles, sustancias antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular producido por los radicales libres. Estos compuestos han sido analizados en estudios que muestran una relación entre el consumo de cacao y la reducción del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los flavonoides presentes en el cacao pueden favorecer la elasticidad de los vasos sanguíneos y contribuir a mantener niveles saludables de presión arterial.

El consumo moderado de esta bebida tradicional ayuda a proteger el corazón, mejora el estado de ánimo y puede formar parte de una dieta equilibrada según expertos en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud cerebral y bienestar emocional

El efecto del chocolate caliente sobre el estado de ánimo ha sido documentado por especialistas en nutrición. El cacao contiene teobromina, un estimulante suave que puede mejorar la concentración y el ánimo, además de triptófano, precursor de la serotonina. El consumo moderado de chocolate puede asociarse con sensaciones de placer y reducción del estrés, aunque el aporte de azúcar y grasas debe controlarse para evitar efectos adversos.

Cuántas tazas de chocolate se pueden beber al día

Las recomendaciones sobre la cantidad adecuada varían según el estado de salud de cada persona. En adultos sanos, el consumo de una a dos tazas de chocolate caliente al día puede ofrecer beneficios sin exceder la ingesta calórica recomendada. La preparación casera, con bajo contenido de azúcar y leche descremada o vegetal, resulta preferible frente a las versiones comerciales, que suelen contener más azúcares y grasas saturadas. El exceso puede contribuir al aumento de peso y al desequilibrio glucémico, por lo que se recomienda moderación y atención a los ingredientes utilizados.

Incluir una o dos tazas diarias de cacao puro en la alimentación resulta positivo para la salud física y emocional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta saludable de chocolate caliente

Para quienes desean incorporar esta bebida a su rutina diaria de manera saludable, hay una receta sencilla y nutritiva:

  • 2 cucharadas de cacao puro en polvo sin azúcar
  • 1 taza de leche descremada o bebida vegetal (almendra, soja, avena)
  • 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 a 2 cucharaditas de miel o stevia (opcional, según preferencia)
  • Una pizca de canela (opcional)

Preparación:

1. Calentar la leche o bebida vegetal en una olla pequeña sin hervir.

2. Mezclar el cacao en polvo con un poco de leche caliente hasta disolver completamente.

3. Añadir el resto de la leche y remover.

4. Agregar la vainilla y el endulzante elegido, revolviendo bien.

5. Servir en una taza y espolvorear canela si se desea.

Esta preparación permite disfrutar de los beneficios del chocolate caliente sin un aporte excesivo de azúcares o grasas, adaptándose a distintos estilos de vida y necesidades nutricionales.

