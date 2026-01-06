Cómo preparar tamal de chocolate, tradición envuelta en cacao y aroma de vainilla

El tamal de chocolate representa una de las expresiones más creativas de la cocina tradicional, donde el maíz contiene registros dulces sin perder su identidad.
Esta preparación conserva la técnica ancestral del vapor y la hoja de maíz, pero incorpora el cacao para ofrecer un perfil distinto, profundo y envolvente.
La combinación de masa suave, chocolate semiamargo y un toque de vainilla da como resultado un platillo delicioso.
Receta de tamal de chocolate
Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina.
Ingredientes
Tamal de chocolate
- 250 g de manteca de cerdo
- 150 g de azúcar
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 700 g de harina de maíz
- 50 g de cocoa en polvo
- 200 ml de leche
- 100 g de chocolate semiamargo, fundido a baño María
- 12 hojas de maíz secas, remojadas en agua caliente
Salsa de vainilla
- 250 ml de leche
- 250 ml de crema para batir
- 1 vaina de vainilla
- 4 yemas de huevo
- 80 g de azúcar
Preparación
Tamal de chocolate
- Bate la manteca con el azúcar y el polvo para hornear hasta obtener una mezcla esponjosa y de color claro
- Incorpora poco a poco la harina de maíz junto con la cocoa en polvo, alternando con la leche, hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Agrega el chocolate fundido y mezcla hasta que la masa tenga un color uniforme y de textura ligera
- Escurre las hojas de maíz, sécalas y coloca al centro de cada una 2 cucharadas de masa. Envuelve y dobla los extremos para formar los tamales
- Acomódalos en una vaporera con el doblez hacia abajo y cuécelos al vapor durante 50 minutos o hasta que la masa se despegue con facilidad de la hoja
Salsa de vainilla
- Calienta en una olla la leche con la crema y la vaina de vainilla abierta
- Bate las yemas en un tazón junto con el azúcar hasta que la mezcla sea uniforme
- Vierte poco a poco la leche caliente sobre las yemas sin dejar de mover. Regresa al fuego bajo y cocina hasta espesar ligeramente, sin que hierva. Retira la vaina y baña los tamales
¿Qué son los tamales?
Los tamales son una preparación tradicional elaborada a base de masa de maíz, envuelta generalmente en hojas vegetales y cocida al vapor.
Su origen se remonta a tiempos prehispánicos, cuando el maíz era el eje de la alimentación.
A lo largo del tiempo, los tamales han adoptado múltiples variantes, tanto saladas como dulces, que reflejan ingredientes y costumbres regionales.
Cada versión conserva la técnica básica, pero adapta rellenos y sabores según el contexto cultural.
¿Para qué sirve la manteca de cerdo?
La manteca de cerdo cumple una función clave en la elaboración de tamales, ya que aporta suavidad y ayuda a incorporar aire en la masa durante el batido. Esto permite obtener una textura más esponjosa tras la cocción al vapor.
De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, la manteca “se obtiene por fusión de los tejidos adiposos del cerdo, separando la grasa de otras partes de tejidos. La mejor grasa se obtiene de la panceta; de la espalda y del estómago, se obtiene grasa de inferior calidad”.
Su uso ha sido tradicional en la cocina mexicana, especialmente en masas. En el tamal de chocolate, la manteca contribuye a lograr un resultado ligero y húmedo.