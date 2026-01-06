Cómo preparar tamal de chocolate, tradición envuelta en cacao y aroma de vainilla

Tamal de chocolate, una versión dulce del tamal tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamal de chocolate representa una de las expresiones más creativas de la cocina tradicional, donde el maíz contiene registros dulces sin perder su identidad.

Esta preparación conserva la técnica ancestral del vapor y la hoja de maíz, pero incorpora el cacao para ofrecer un perfil distinto, profundo y envolvente.

La combinación de masa suave, chocolate semiamargo y un toque de vainilla da como resultado un platillo delicioso.

Receta de tamal de chocolate

Con masa endulzada y relleno de chocolate es un postre perfecto para comer en cualquier momento

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina.

Ingredientes

Tamal de chocolate

250 g de manteca de cerdo

150 g de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

700 g de harina de maíz

50 g de cocoa en polvo

200 ml de leche

100 g de chocolate semiamargo, fundido a baño María

12 hojas de maíz secas, remojadas en agua caliente

Salsa de vainilla

250 ml de leche

250 ml de crema para batir

1 vaina de vainilla

4 yemas de huevo

80 g de azúcar

Preparación

Tamal de chocolate

Bate la manteca con el azúcar y el polvo para hornear hasta obtener una mezcla esponjosa y de color claro

Incorpora poco a poco la harina de maíz junto con la cocoa en polvo, alternando con la leche, hasta obtener una masa suave y homogénea.

Agrega el chocolate fundido y mezcla hasta que la masa tenga un color uniforme y de textura ligera

Escurre las hojas de maíz, sécalas y coloca al centro de cada una 2 cucharadas de masa. Envuelve y dobla los extremos para formar los tamales

Acomódalos en una vaporera con el doblez hacia abajo y cuécelos al vapor durante 50 minutos o hasta que la masa se despegue con facilidad de la hoja

Salsa de vainilla

Calienta en una olla la leche con la crema y la vaina de vainilla abierta

Bate las yemas en un tazón junto con el azúcar hasta que la mezcla sea uniforme

Vierte poco a poco la leche caliente sobre las yemas sin dejar de mover. Regresa al fuego bajo y cocina hasta espesar ligeramente, sin que hierva. Retira la vaina y baña los tamales

¿Qué son los tamales?

Los tamales son un postre tradicional de la cocina mexicana con raíces ancestrales

Los tamales son una preparación tradicional elaborada a base de masa de maíz, envuelta generalmente en hojas vegetales y cocida al vapor.

Su origen se remonta a tiempos prehispánicos, cuando el maíz era el eje de la alimentación.

A lo largo del tiempo, los tamales han adoptado múltiples variantes, tanto saladas como dulces, que reflejan ingredientes y costumbres regionales.

Cada versión conserva la técnica básica, pero adapta rellenos y sabores según el contexto cultural.

¿Para qué sirve la manteca de cerdo?

Esta suele ser usada para elaborar diversos platillos

La manteca de cerdo cumple una función clave en la elaboración de tamales, ya que aporta suavidad y ayuda a incorporar aire en la masa durante el batido. Esto permite obtener una textura más esponjosa tras la cocción al vapor.

De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, la manteca “se obtiene por fusión de los tejidos adiposos del cerdo, separando la grasa de otras partes de tejidos. La mejor grasa se obtiene de la panceta; de la espalda y del estómago, se obtiene grasa de inferior calidad”.

Su uso ha sido tradicional en la cocina mexicana, especialmente en masas. En el tamal de chocolate, la manteca contribuye a lograr un resultado ligero y húmedo.