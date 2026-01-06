México

Así puedes preparar atole de camote morado con nuez, una bebida tradicional y cremosa

Una bebida espesa y aromática que combina raíz, leche y especias para envolver desde el primer sorbo

Atole de camote morado con
Atole de camote morado con nuez, una reconfortante y dulce bebida tradicional -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole de camote morado con nuez es parte de la tradición de las preparaciones calientes. Su elaboración es sin prisa, lo que permite que cada ingrediente suelte color, aroma y textura.

El camote morado define la vista y sabor de la bebida, aportando un dulzor natural que se equilibra con la leche.

Es una bebida que invita a degustar y a encontrar en su sencillez una bebida que puede acompañar la rutina cotidiana.

Receta de atole de camote morado con nuez<b> </b>

Una textura espesa y color
Una textura espesa y color vibrante, se decoran con trozos de nuez para un toque crujiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es de Olga Cabrera y la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida tardarás 30 minutos en hacerla y el rendimiento total será de cuatro porciones.

Ingredientes

  • 150 g de camote morado, pelado
  • 1 l de agua
  • 1/2 taza (120 g) de azúcar
  • 1 l de leche
  • 1/2 taza (50 g) de nueces pecanas + troceadas, al gusto
  • 1 raja de canela

Preparación

  • Corte el camote en trozos chicos y colóquelos en una olla con el agua y el azúcar y cueza a fuego medio durante 12 minutos o hasta que esté suave. Retire del fuego y deje enfriar
  • Licúe el camote y el jarabe junto con la leche y las nueces y vierta esta mezcla a una olla a fuego medio, añada la canela y mueva constantemente para evitar grumos
  • Deje que el atole rompa el hervor y cueza por 5 minutos. Retire del fuego y sirva un poco de nueces troceadas al gusto

¿Qué es el atole?

Una bebida espesa y tradicional
Una bebida espesa y tradicional - (Gemini IA)

El atole es una bebida caliente de origen prehispánico, reconocida por su consistencia espesa. Tradicionalmente se elabora a partir de una base que se cuece y se transforma en un líquido denso.

A lo largo del tiempo, el atole ha incorporado distintos ingredientes según la región y la temporada. Leche, frutas, raíces y especias han ampliado su repertorio.

Según menciona el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), “el atole, es una bebida de origen prehispánico consumida en México, Guatemala y otros países de Centroamérica. Originalmente, era una cocción azucarada de harina de maíz en agua, en proporciones tales que al final tuviera una moderada viscosidad y un cierto espesor”.

Beneficios del camote para la salud

El camote es un ingrediente
El camote es un ingrediente muy útil por sus componentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camote es una raíz que destaca por su aporte energético y su contenido natural de nutrientes. En su versión morada, su color intenso está asociado a compuestos presentes de forma natural en el alimento.

Su contenido de fibra favorece una digestión gradual y contribuye a una sensación de saciedad prolongada. Además, su dulzor propio permite moderar el uso de azúcar en preparaciones calientes.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, “al ser un tubérculo, contiene hidratos de carbono complejos, es decir, almidones que tienen un mayor tiempo de absorción que los azúcares, por lo que nos causan una mayor sensación de saciedad o satisfacción, además de brindar energía por más tiempo. Si se consume con cáscara aumenta su contenido de fibra”.

Incorporado en bebidas como el atole, el camote aporta cuerpo y valor nutritivo consolidándose como un ingrediente funcional dentro de la cocina tradicional.

