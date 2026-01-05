México

Por qué no deberías enviar tu carta a los Reyes Magos en globo

De manera tradicional, el 5 de enero se parte la rosca y Melchor, Gaspar y Baltazar leen los deseos de los niños

Se invita a las familias
Se invita a las familias a no lanzar la carta en globo. CRÉDITO: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Cada año, millones de niños envían sus cartas a los Reyes Magos con la ilusión de obtener su lista de deseos completa el 6 de enero, pero se recomienda a las familias evitar lanzar globos de helio.

Los globos que se elevan en el cielo con las cartas pueden representar un riesgo ambiental, ya que el viento puede llevarlos hasta bosques o áreas verdes.

Aunque se trata de una
Aunque se trata de una tradición, se invita a los papás a reconsiderarlo FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Los animales podrían confundir los residuos del globo, el hilo y el papel con alimento, además existe la posibilidad de que se estrellen contra cables de luz y transformadores vecinos, causando un corto circuito.

Además del riesgo ambiental, es posible que la carta ni siquiera llegue a su destino con los Reyes Magos porque el globo pierda altitud.

Peligros de lanzar carta a los Reyes Magos en globo

El Gobierno del Estado de México ha instado a la población a reconsiderar una de las costumbres más extendidas de la temporada de Reyes Magos: el uso de globos para enviar cartas a los Reyes.

El llamado se fundamenta en el impacto ambiental que estos objetos provocan al llegar a bosques, ríos o lagos tras su corto vuelo festivo.

La alerta de la SMAyDS incluye estimaciones sobre la permanencia de estos objetos en los ecosistemas.

Según la dependencia, los globos fabricados con poliuretano, látex, nylon y otros polímeros sintéticos pueden tardar hasta 450 años en degradarse.

Además, un globo inflado con helio es capaz de recorrer largas distancias, llegando incluso a zonas montañosas y generando un daño ambiental extendido.

Cómo enviar la carta a los Reyes Magos

Otras alternativas amigables con los ecosistemas y útiles para los Reyes Magos son:

Algunas alcaldías o municipios organizan
Algunas alcaldías o municipios organizan espacios para escribir y enviar la carta FOTO: DANIEL YÁÑEZ/ CUARTOSCURO.COM
  • Enrollar la carta y guardarla en el zapato del niño o la niña
  • Colocar la carta en un buzón postal
  • Colocar la carta con deseos en el Nacimiento o debajo del árbol de Navidad
  • Enviar la carta de manera digital en páginas especiales para ello

Carta de los Reyes Magos a los niños

En internet circulan cartas de los propios Reyes Magos pidiendo a los niños no lanzar globos con sus cartas.

Los Reyes Magos piden no
Los Reyes Magos piden no lanzar la carta en globo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Queridos niños y niñas:

Desde Oriente seguimos atentos a cada carta que nos envían con ilusión.

Queremos agradecerles por la alegría con la que esperan nuestra llegada y por compartir sus sueños y anhelos con nosotros.

Hemos notado que muchos de ustedes han comenzado a atar sus cartas a globos de helio para enviarlas al cielo. Les pedimos que no lo hagan.

El uso de globos puede parecer divertido, pero cuando estos suben y se pierden en el aire, terminan en lugares donde afectan a la naturaleza.

Los globos caen en ríos, bosques y mares, donde pueden ser confundidos por comida por aves, peces y otros animales, causándoles daño. Además, los restos de globos y sus cintas tardan muchos años en desaparecer, contaminando el planeta que todos compartimos.

La ilusión puede ser amigable
La ilusión puede ser amigable con el medio ambiente EFE/José Méndez

Por eso, queremos sugerirles otras formas para que sus cartas lleguen a nuestras manos:

  • Pídanle ayuda a sus familiares para colocar la carta en un zapato cerca de la ventana o la puerta la noche anterior.
  • Entréguenla en la escuela, donde muchos maestros recolectan las cartas para enviarlas en grupo.
  • Escriban la carta y déjenla junto al pesebre o árbol de Navidad.
  • Si lo desean, pueden pedir ayuda a adultos para enviarnos un mensaje digital o a través de organizaciones que colaboran con nosotros.

Lo más importante no es cómo llega la carta, sino la ilusión y la esperanza con la que la escriben. Prometemos leer cada una de ellas y llevar en nuestros corazones sus deseos.

Con cariño y alegría,

Melchor, Gaspar y Baltazar

Temas Relacionados

Reyes Magos6 de eneromexico-noticias

