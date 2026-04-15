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Horacio Marín, CEO de YPF, visitó México: “Desarrollamos Vaca Muerta porque logramos un círculo virtuoso entre el Estado, la industria y los sindicatos”

El presidente de la petrolera argentina, invitado especial de la 10° convención organizada por AMEXHI, explicó que el equilibrio entre autoridades, empresas y trabajadores fue decisivo

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la Convención Nacional Petrolera organizada por AMEXHI
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la Convención Nacional Petrolera organizada por AMEXHI

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó durante la décima convención petrolera de México organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) que el éxito en el desarrollo de la formación no convencional de Vaca Muerta fue posible gracias al establecimiento de un equilibrio entre Estado, industria y sindicatos.

Marín subrayó que este modelo permitió a la empresa reducir costos, impulsar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas y favorecer un entorno de negocios favorable para la actividad petrolera en el sur de la Argentina.

Invitado especial de la convención, aconsejó que para replicar el modelo de Vaca Muerta en países como México es fundamental consolidar el compromiso entre autoridades, empresas y trabajadores. "Pudimos desarrollar plenamente Vaca Muerta porque logramos un círculo virtuoso entre los gobiernos nacional, provincial, la industria de petróleo y gas y los sindicatos. En Argentina hay un ambiente de negocios propicio para nuestra actividad", expresó resaltando la importancia de la articulación institucional.

La empresa argentina YPF apuesta por la innovación y la eficiencia en Vaca Muerta
La empresa argentina YPF apuesta por la innovación y la eficiencia en Vaca Muerta

También explicó que YPF prioriza las inversiones en aquellas áreas donde genera mayor valor. “Hoy YPF invierte donde se genera valor para la compañía, por eso nos desprendimos de los campos maduros, porque en Vaca Muerta tenemos costos cercanos a los 4 dólares por barril. En los convencionales estábamos por encima de los 25 dólares“.

La estrategia permitió el surgimiento de nuevas pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el empleo y la cadena productiva. Según Marín, este enfoque facilitó que la producción de hidrocarburos convencionales prosiga su desarrollo junto con el crecimiento de Vaca Muerta.

El modelo argentino como referente para México en la exploración no convencional

A diferencia de AMLO, Sheinbaum ve viable el fracking con nuevas tecnologías y con posible inversión mixta. (Presidencia)

Ante la consulta sobre el panorama mexicano, Marín analizó la decisión del gobierno de ese país de avanzar con la exploración de hidrocarburos no convencionales. Aseguró que la clave del éxito reside en el compromiso compartido entre los sectores público, privado y sindical.

Además, exhortó a los actores mexicanos a no temer a las nuevas tecnologías y defendió las prácticas seguras de la industria. “No hay que tener miedo, el fracking per se no contamina”, afirmó y aseguró que las compañías han “avanzado mucho en las curvas de aprendizaje en todos estos años”. También remarcó que “la industria petrolera trabaja con altos estándares de calidad, tecnología y seguridad para el medio ambiente”.

La experiencia de Vaca Muerta se presenta como una referencia regional para mercados como México que buscan promover el desarrollo de hidrocarburos no convencionales mediante políticas integradas entre el Estado y los sectores productivos, orientadas a la eficiencia y la sustentabilidad industrial.

Objetivos y proyección de YPF al 2030

Durante su intervención, Marín repasó los principales ejes de la estrategia corporativa de YPF para los próximos años. Mencionó que el denominado “plan 4x4” propone cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años, apoyado en el crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad.

El horizonte a 2030 apunta a consolidar a YPF como protagonista regional del sector energético, con la innovación y el desarrollo sostenible como guía.

A modo de cierre, afirmó que la industria cuenta con los conocimientos y tecnologías necesarios para operar con seguridad, priorizando el cuidado ambiental en todas sus actividades.

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