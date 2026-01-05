México

¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México y cómo seguir su recorrido en vivo?

Melchor, Gaspar y Baltasar cruzan varios continentes antes de llegar a los hogares mexicanos el 6 de enero

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 5 de enero marca la antesala de la llegada de los Reyes Magos a México, un evento que cada año despierta la expectativa de millones de familias en el país.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorren los hogares durante la madrugada del 6 de enero, dejando regalos y manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas en la cultura mexicana. El calendario dicta que los niños deben preparar sus cartas, limpiar sus zapatos y dejar agua y comida para los visitantes y sus animales, en una serie de rituales que anteceden la aparición de los obsequios al amanecer.

La tradición: origen, costumbres y significado

Los Reyes Magos en CDMX
Los Reyes Magos en CDMX llenan de alegría y regalos a los niños, celebrando una tradición llena de magia. - (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

La celebración de los Reyes Magos en México tiene sus raíces en la narración bíblica recogida en el Evangelio de San Mateo. Los tres sabios de Oriente, guiados por una estrella, llevaron oro, incienso y mirra al niño Jesús en Belén. Con el paso de los siglos, esta costumbre se expandió desde España hasta América Latina.

La entrega de regalos durante la madrugada del 6 de enero simboliza la generosidad y la ilusión que acompañan a la infancia al inicio del año.

Actualmente, la práctica incluye la tradicional Rosca de Reyes, un pan ovalado decorado con frutas cristalizadas. Dentro de la rosca se esconden pequeños muñecos, los cuales representan al niño Jesús. Quien encuentra uno en su rebanada asume el compromiso de organizar una reunión con tamales el 2 de febrero, durante la celebración de la Candelaria. La costumbre de partir la rosca y compartirla refuerza el sentido de convivencia y unión entre familiares y amigos.

¿A qué hora llegan los Reyes Magos?

Llegada de los Reyes Magos
Llegada de los Reyes Magos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los Reyes Magos a México ocurre durante la madrugada, generalmente entre las 00:00 y las 05:00 horas del 6 de enero.

La emoción de los niños al despertar y descubrir los regalos es uno de los momentos más esperados de la temporada decembrina.

¿Cómo seguir su recorrido en vivo?

Las nuevas generaciones han sumado la tecnología a la tradición. Para quienes desean seguir el trayecto de Melchor, Gaspar y Baltasar en tiempo real, existe la posibilidad de consultar plataformas interactivas en línea.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La web “Localiza a los Reyes Magospermite visualizar un mapa que muestra el avance de los Reyes desde Oriente hasta su llegada a diferentes países de Latinoamérica, incluido México.

El sitio despliega un mapa ilustrado en acuarela, donde se pueden observar rutas que parten de lugares como Persia, Arabia e India hacia Europa y América. A través de esta plataforma, las familias pueden comprobar en qué punto del recorrido se encuentran los Reyes y anticipar su llegada.

El mapa se actualiza conforme se acerca la fecha, y en la víspera muestra mensajes como “1 Noche para que vengan los Reyes”, reforzando la expectativa de los usuarios.

La página también ofrece la posibilidad de recibir una notificación al inicio del viaje, solicitando el correo electrónico y la confirmación de un adulto responsable. Esta opción resulta útil para quienes desean estar informados del comienzo de la travesía cada año. Además, el portal agrega datos curiosos en algunas regiones.

