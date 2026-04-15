México

Músico de El Recodo niega extorsión y cobro de piso en su restaurante que fue incendiado: “Nunca nos han molestado”

Jaime López Salazar, clarinetista de El Recodo, detalló que el incendio en su restaurante de Mazatlán, ‘Mariscos El Atlántico’, solo dejó daños materiales

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El restaurante Mariscos El Atlántico, de Jaime López Salazar, sufrió un incendio un mes después de su apertura en Mazatlán (IG)
El restaurante Mariscos El Atlántico, de Jaime López Salazar, sufrió un incendio un mes después de su apertura en Mazatlán (IG)

El restaurante ‘Mariscos El Atlántico’ de Jaime López Salazar, integrante de la banda El Recodo, sufrió un incendio la mañana del sábado 11 de abril, a solo un mes de su inauguración en Mazatlán, mientras en redes sociales surgen rumores sobre un posible ataque intencionado; el músico rechaza vínculos con extorsiones y anuncia que el local volverá a operar el martes 14 de abril, asegurando que solo hubo daños materiales y ningún lesionado.

La emergencia se registró hacia las 7:30 horas en Real de Valle, Mazatlán. De inmediato, múltiples seguidores de la agrupación regional mexicana comenzaron a especular en redes sociales sobre las causas del siniestro.

Las sospechas de que una extorsión, cobro de piso o cuota pudieran estar detrás del incendio cobraronn fuerza, pero el propio Jaime López Salazar negó estos rumores y aclaró la situación por medio de un video publicado en sus redes sociales.

En palabras del clarinetista, “se han visto muchas especulaciones en redes sociales acerca de extorsiones o que cobros de piso, cuotas, etcétera, etcétera. Salgo yo a decirles y a desmentir, a nosotros nunca nadie nos ha molestado”.

Jaime López Salazar, integrante de El Recodo, negó en redes sociales cualquier vínculo del incendio con extorsiones o amenazas del crimen organizado (IG)
Jaime López Salazar, integrante de El Recodo, negó en redes sociales cualquier vínculo del incendio con extorsiones o amenazas del crimen organizado (IG)

López Salazar sostiene que jamás ha tenido conflictos ni ha sido blanco de amenazas. “Yo soy una persona gente, que viene de abajo. Yo tengo mi carrera como músico, aquí en la banda El Recodo”, afirma.

La versión sobre una posible movida del crimen organizado no tiene sustento en hechos, según reitera el propio músico en sus canales digitales. Subraya que jamás ha recibido cobros por extorsión ni amenazas y agradece el respaldo de sus seguidores. “Nunca nadie nos ha molestado, ni cuota ni cobro de piso”, enfatizó.

El incendio deja solo pérdidas materiales; el restaurante reabrirá cuatro días después

El inmueble afectado tuvo que cerrar temporalmente tras el incendio, que se produjo cuando no había personas en el local. López Salazar detalla que, por fortuna, no hubo empleados, clientes ni personal de vigilancia presentes al momento del siniestro, por lo que solo se reportan pérdidas materiales en el negocio recién inaugurado.

“Bendito Dios no había nadie, una persona, ni un trabajador, un velador, nada en ese momento y que fueron puras pérdidas materiales”, expresó el músico, quien describió el sentimiento de impotencia y tristeza ante la situación. Reconoció que lloró por el suceso, pero recalcó que la prioridad era evitar cualquier lesión.

Jaime López Salazar, de la Banda El Recodo, anunció que Mariscos El Atlántico reabrirá sus puertas al público el martes 14 de abril al mediodía (IG)
Jaime López Salazar, de la Banda El Recodo, anunció que Mariscos El Atlántico reabrirá sus puertas al público el martes 14 de abril al mediodía (IG)

Con solo una pausa breve en las operaciones, Jaime López Salazar anuncia que “Mariscos El Atlántico” reanudará actividades el martes 14 de abril, en punto del mediodía. En redes sociales, promete a sus clientes que montará “todo tal como estaba”, reforzando el compromiso con su negocio y comunidad. El propio López Salazar informa: “Vamos a regresar más fuertes”.

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