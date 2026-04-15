El Plan B electoral está listo para ser promulgado por Sheinbaum

La Cámara de Diputados aprobó el Plan B de la reforma electoral. (CUARTOSCURO)

El Senado de la República declaró constitucional la reforma electoral conocida como Plan B, por lo que, tras la validación también de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto quedó listo para ser promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Senado avala constitucionalidad del Plan B electoral en México

La Cámara Alta emitió la declaratoria luego de que 19 congresos estatales aprobaran la reforma, alcanzando así la mayoría requerida para modificar la Constitución.

Con este paso, se completa el proceso legislativo y se formaliza el envío del decreto al Ejecutivo federal para su publicación.

Senado declara constitucional el ‘Plan B’ tras aval de 19 congresos estatales

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó al Pleno que se recibió el expediente remitido por la Cámara de Diputados, el cual contiene la declaratoria correspondiente a las modificaciones constitucionales.

Reforma electoral modifica artículos clave de la Constitución

El denominado Plan B contempla cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas modificaciones buscan redefinir aspectos del funcionamiento de los gobiernos municipales, congresos locales y órganos electorales.

Entre los ajustes más relevantes, se establece un nuevo marco para la organización política local y el manejo de recursos públicos vinculados a procesos electorales.

Objetivo del Plan B: reducir gasto público y privilegios

De acuerdo con Castillo Juárez, la reforma parte de la necesidad de hacer más eficientes las instituciones públicas.

Plan B’ busca reducir privilegios y gasto público en estados y municipios. (X/@LauraBruges)

Señaló que el propósito central es eliminar privilegios, reducir gastos excesivos y ordenar el uso de los fondos.

Además, subrayó que se busca corregir prácticas burocráticas que se alejaron del servicio público, impulsando una administración más austera y funcional.

Cambios clave en municipios, congresos y órganos electorales

El contenido de la reforma incluye medidas concretas que impactarán distintos niveles de gobierno:

Se fija un número determinado de regidores por municipio

Se limita el presupuesto de los congresos locales al 0.7% del gasto estatal

Se establecen topes salariales en organismos electorales

Se promueve una mayor racionalización del gasto público

Se busca homologar criterios administrativos en entidades federativas

Estos ajustes pretenden generar ahorros y mayor control en el ejercicio del presupuesto.

Reforma establece tope de 0.7% del gasto estatal para congresos. (Congreso CDMX)

Estados que respaldaron la reforma constitucional

La aprobación del Plan B fue posible gracias al respaldo de 19 congresos estatales, entre ellos:

Baja California

Estado de México

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Ciudad de México

Yucatán

Sinaloa

San Luis Potosí

Con estos avales, se cumplió el requisito constitucional para validar la reforma a nivel nacional.

Publicación en el DOF, último paso para su entrada en vigor

Tras la declaratoria del Senado, se instruyó remitir el decreto al Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado por el Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum, el Plan B entrará formalmente en vigor.

Este proceso marca un momento clave en la agenda política del país, al tratarse de una de las reformas más relevantes en materia electoral, con implicaciones directas en la organización institucional y el uso de recursos públicos en México.