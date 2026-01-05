La llegada de los Reyes Magos al Estado de México estará acompañada por un operativo especial de seguridad

Más de 1800 elementos cuidarán del Edomex en las festividades. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

La llegada de los Reyes Magos al Estado de México generará una movilización de seguridad con el Operativo “Día de Reyes 2026”, en el que participarán más de mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) para cuidar la seguridad en bazares, comercios, tianguis y centros comerciales durante el 5 y 6 de enero.

Mediante un comunicado, la dependencia estatal informó que el objetivo es resguardar el patrimonio y la tranquilidad de las familias en los días de mayor afluencia y movimiento económico.

Un cerco de vigilancia para la celebración

Las autoridades del Edomex informaron que el dispositivo incluye la vigilancia en 505 centros comerciales, 700 tianguis, mercados y bazares, además de 6 mil 135 cajeros automáticos.

En el operativo participarán mil 853 elementos de la SSEM, desplegados para reforzar la seguridad durante las celebraciones y compras del Día de Reyes.

Los elementos custodiarán diversos comercios en el estado. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Estos trabajos serán realizados con el apoyo de:

530 patrullas

25 binomios caninos

25 equinos

20 mil cámaras del sistema C5

El objetivo es optimizar la atención ante cualquier incidente y fortalecer la prevención en los puntos de mayor concentración. En coordinación con policías municipales, la SSEM fortaleció los patrullajes y las tareas de prevención en las zonas más visitadas.

El despliegue abarca recorridos motorizados y presencia a pie en espacios públicos, con especial foco en la seguridad de quienes acuden a comprar juguetes y regalos para la tradicional celebración.

El operativo contempla vigilancia permanente en plazas públicas y mercados, y extiende el resguardo a más de seis mil cajeros automáticos, puntos habituales de retiro en estas fechas.

Apoyo en vialidades y canales de denuncia abiertos

Por su parte, la Dirección de Tránsito estatal participará en el control de la movilidad vehicular y peatonal, regulando los accesos y estacionamientos, previniendo congestionamientos en las principales vías de acceso a los puntos comerciales y en tramos carreteros de alta concentración.

La SSEM informó que el operativo estará presente durante el 5 y 6 de enero. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

La estrategia incluye la instalación de cordones de seguridad en zonas de mayor flujo para facilitar el tránsito y evitar incidentes.

Además, el operativo contará con más de 20 mil cámaras conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), las cuales ayudarán en la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en tiempo real.

Una respuesta ante la dimensión social y económica del Día de Reyes

La decisión de desplegar un dispositivo de esta magnitud responde a la alta afluencia y la derrama económica que caracteriza los días previos y posteriores al 6 de enero.

Las compras relacionadas con el Día de Reyes generan una de las mayores movilizaciones comerciales y sociales del año, lo que exige una respuesta coordinada para evitar incidentes y proteger tanto a consumidores como a trabajadores del sector.

La SSEM aseguró que la vigilancia se mantendrá activa en todos los puntos críticos del Estado de México durante el periodo de mayor actividad, con el fin de asegurar un entorno seguro y ordenado para el disfrute de una de las tradiciones más arraigadas en la cultura popular.

En los informes compartidos por la institución se invitó a la sociedad a comunicarse al 911 para situaciones de emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas, canales que están disponibles las 24 horas.