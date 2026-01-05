México

La llegada de los Reyes Magos al Estado de México estará acompañada por un operativo especial de seguridad

Más de mil 800 elementos custodiarán bazares, tianguis, centros comerciales y cajeros automáticos en la entidad

Guardar
Más de 1800 elementos cuidarán
Más de 1800 elementos cuidarán del Edomex en las festividades. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

La llegada de los Reyes Magos al Estado de México generará una movilización de seguridad con el Operativo “Día de Reyes 2026”, en el que participarán más de mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) para cuidar la seguridad en bazares, comercios, tianguis y centros comerciales durante el 5 y 6 de enero.

Mediante un comunicado, la dependencia estatal informó que el objetivo es resguardar el patrimonio y la tranquilidad de las familias en los días de mayor afluencia y movimiento económico.

Un cerco de vigilancia para la celebración

Las autoridades del Edomex informaron que el dispositivo incluye la vigilancia en 505 centros comerciales, 700 tianguis, mercados y bazares, además de 6 mil 135 cajeros automáticos.

En el operativo participarán mil 853 elementos de la SSEM, desplegados para reforzar la seguridad durante las celebraciones y compras del Día de Reyes.

Los elementos custodiarán diversos comercios
Los elementos custodiarán diversos comercios en el estado. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Estos trabajos serán realizados con el apoyo de:

  • 530 patrullas
  • 25 binomios caninos
  • 25 equinos
  • 20 mil cámaras del sistema C5

El objetivo es optimizar la atención ante cualquier incidente y fortalecer la prevención en los puntos de mayor concentración. En coordinación con policías municipales, la SSEM fortaleció los patrullajes y las tareas de prevención en las zonas más visitadas.

El despliegue abarca recorridos motorizados y presencia a pie en espacios públicos, con especial foco en la seguridad de quienes acuden a comprar juguetes y regalos para la tradicional celebración.

El operativo contempla vigilancia permanente en plazas públicas y mercados, y extiende el resguardo a más de seis mil cajeros automáticos, puntos habituales de retiro en estas fechas.

Apoyo en vialidades y canales de denuncia abiertos

Por su parte, la Dirección de Tránsito estatal participará en el control de la movilidad vehicular y peatonal, regulando los accesos y estacionamientos, previniendo congestionamientos en las principales vías de acceso a los puntos comerciales y en tramos carreteros de alta concentración.

La SSEM informó que el
La SSEM informó que el operativo estará presente durante el 5 y 6 de enero. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

La estrategia incluye la instalación de cordones de seguridad en zonas de mayor flujo para facilitar el tránsito y evitar incidentes.

Además, el operativo contará con más de 20 mil cámaras conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), las cuales ayudarán en la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en tiempo real.

Una respuesta ante la dimensión social y económica del Día de Reyes

La decisión de desplegar un dispositivo de esta magnitud responde a la alta afluencia y la derrama económica que caracteriza los días previos y posteriores al 6 de enero.

Las compras relacionadas con el Día de Reyes generan una de las mayores movilizaciones comerciales y sociales del año, lo que exige una respuesta coordinada para evitar incidentes y proteger tanto a consumidores como a trabajadores del sector.

La SSEM aseguró que la vigilancia se mantendrá activa en todos los puntos críticos del Estado de México durante el periodo de mayor actividad, con el fin de asegurar un entorno seguro y ordenado para el disfrute de una de las tradiciones más arraigadas en la cultura popular.

En los informes compartidos por la institución se invitó a la sociedad a comunicarse al 911 para situaciones de emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas, canales que están disponibles las 24 horas.

Temas Relacionados

SeguridadReyes magosEdomexOperativoDía de ReyesSecretaría de Seguridad del Estado de MéxicoSSEMÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Cómo retomar el ejercicio después de las fiestas de año nuevo y no morir en el intento

Un regreso gradual permite recuperar el movimiento y evitar lesiones mientras se reconstruye el hábito

Cómo retomar el ejercicio después

Rosca de Reyes en microondas; cómo replicar la receta tradicional sin horno

Si tienes poco tiempo pero deseas cumplir un antojo, con esta opción puedes tener listo el postre en pocos minutos

Rosca de Reyes en microondas;

“Trap House” encabeza el ranking de las 10 películas más populares en Prime Video México esta semana

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

“Trap House” encabeza el ranking

Estas son las consecuencias de comer en exceso en la temporada decembrina

Las celebraciones de fin de año impulsan patrones de alimentación poco saludables que favorecen el desarrollo de padecimientos crónicos y complicaciones digestivas, de acuerdo con especialistas de la UNAM

Estas son las consecuencias de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae una decena de personas

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

ENTRETENIMIENTO

“Trap House” encabeza el ranking

“Trap House” encabeza el ranking de las 10 películas más populares en Prime Video México esta semana

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las películas favoritas del público en Netflix México

Eduardo Santamarina revela trágica historia que inspiró ‘El Triste’ de José José, escrita por su ex suegro Roberto Cantoral

Michelle Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, comparte emotiva reflexión tras muerte de su mamá Gabriela Michel

DEPORTES

Rodrigo Dourado es el nuevo

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales

Qué pasó en el Pumas vs Juárez: reportan que Efraín Juárez protagonizó discusión en Cantera tras partido amistoso

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil