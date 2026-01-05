México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de enero

La capacidad de adaptación y la respuesta emocional bajo presión serán determinantes para cambiar el pulso del programa

Guardar
La eliminación de un rojo
La eliminación de un rojo afectó al equipo (X/Exatlón)

La disputa por la Villa 360 este lunes 5 de enero de 2026 se perfila como uno de los encuentros más esperados en Exatlón México, donde los equipos azul y rojo miden fuerzas en República Dominicana.

De acuerdo con filtraciones recogidas por portales especializados y varios analistas, se anticipa un nuevo triunfo para el equipo azul.

En caso de que se cumpla, el equipo azul gana la Villa 360 hoy 5 de enero.

Resumen de Exatlón México

El conjunto rojo enfrenta el reto de reponerse tras la reciente eliminación de Jair Cervantes, quien dejó una importante baja en su alineación.

Los azules llegan al duelo como favoritos tras un inicio de año dominante.

Jair fue el eliminado del
Jair fue el eliminado del domingo 4 de enero (Captura de pantalla/Exatlón)

Este team obtuvo la villa, dominó la serie por la supervivencia y provocó la eliminación de un integrante rojo”, lo que les otorga confianza de cara al enfrentamiento por la Villa 360.

No obstante, por experiencia de temporadas anteriores, este exceso de seguridad podría convertirse en un arma de doble filo, mientras los rojos buscan superar su descenso anímico para protagonizar una remontada.

La eliminación de Jair Cervantes durante la semana 14 fue un golpe relevante para los rojos.

Cervantes resultó eliminado tras enfrentarse a sus compañeros en el duelo final, definiendo uno de los momentos más apremiantes del equipo escarlata, que ahora debe reorganizarse y recuperar la motivación.

Qué es la Villa 360

La Villa 360 está considerada uno de los premios más relevantes de la competencia.

Este espacio provee comodidades como camas reales, comida ilimitada y un área de gimnasio privada.

Estos elementos resultan fundamentales para el rendimiento y la adecuada recuperación física de los atletas entre jornadas.

El acceso a estas ventajas puede ser decisivo en la exigente dinámica del certamen, elevando el nivel de preparación y descanso de los seleccionados.

Cada lunes y jueves hay
Cada lunes y jueves hay una competencia por la Villa 360, el reality está a mitad de temporada CRÉDITO: ExatlonMx/FB

A lo largo de la temporada, la Villa 360 ha sido un factor que determina el ritmo del reality.

La experiencia demuestra que quienes obtienen este beneficio disfrutan de ventajas en descanso, alimentación y estrategia, lo que puede repercutir de forma directa en el desempeño individual y colectivo.

Es importante mencionar que a lo largo de las temporadas, este sitio ha sido una fortaleza estratégica.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo azul

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Karen Núñez

Rojos

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Edna Carrillo
  • Karol Rojas
  • William Arroyo
  • Thayli Suaréz

Qué tan confiable es el spoiler de Exatlón México

La atención recae este lunes en los pronósticos de portales especializados de fans, los cuales favorecen nuevamente al equipo azul, aunque recalcan que los spoilers pueden fallar y la competencia siempre reserva espacio para sorpresas.

El momento actual del azul y la necesidad de reivindicación del rojo conforman una expectativa creciente.

Temas Relacionados

Exatlón MéxicoVilla 360mexico-entretenimiento

Más Noticias

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

El popular presentador de TV Azteca, conocido por su voz en eventos deportivos y realities, sorprendió al mostrar cercanía con sus fans tras enfrentar una cirugía programada

Hospitalizan y someten a cirugía

Periférico Norte: hasta cuándo se extenderán las obras de reconstrucción

El trabajo se llevará a cabo de manera gradual en tramos de un kilómetro

Periférico Norte: hasta cuándo se

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: realizan revisión a un tren en la Línea 7, servicio lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

Agentes del Ejército revisaron tres inmuebles y aseguraron dosis de droga

Detienen a 150 policías municipales

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

Tras su estreno en los primeros días de 2026, esta serie de romance ha alcanzado mayor visibilidad que otras de renombre que han estado en el ranking luego de que su éxito las llevara a las primeras posiciones

La nueva serie mexicana “Amor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 150 policías municipales

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La nueva serie mexicana “Amor

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

“El programa de la Lic”: María Julia Lafuente regresa tras despedirse de Telediario con 48 años de trayectoria

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija que habría cumplido 38 años: “Tu luz no se apagó”

A bordo de un microbús chilango, Banda MS anunció concierto en la Plaza de Toros México

DEPORTES

Por qué Canelo Álvarez no

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla