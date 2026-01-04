Exatlón México: quién sale eliminado hoy 4 de enero

CRÉDITO: ExatlonMx/X

La expectativa por el Duelo de Eliminación de este domingo en Exatlón México es máxima.

Hoy será definida la salida del deportista número 13 de la temporada, una eliminación masculina clave que mantiene en suspense tanto a seguidores como a competidores.

Entre los candidatos del equipo Rojo, figuran Jair Cervantes, Benjamín Saracho y César Villaluz.

Por el equipo Azul, los nombres que se repiten son José Ochoa, Ernesto Cázares y Alejandro Aguilera.

Aunque en redes sociales circulen nombres sobre el posible eliminado, ninguna versión cuenta con confirmación oficial hasta el momento.

Qué tan confiable es el spoiler de Exatlón México

El Duelo de Eliminación ocupa un lugar central en la dinámica del programa.

Marca cada semana el pulso de la competencia y cobra mayor trascendencia en esta etapa avanzada, donde cada salida puede modificar estrategias y reducir el margen de error de las escuadras.

La batalla por la navidad es sustitución de la batalla colosal de cada miércoles (Facebook/ExatlonMx)

Durante las últimas horas, diversas cuentas y sitios ligados a Exatlón México han difundido supuestas filtraciones sobre los posibles atletas que podrían ser eliminados hoy

Estos rumores no han sido avalados por la producción, por lo que el desenlace real solo se conocerá al término del episodio y los fans deberán esperar a que inicie el programa.

El rendimiento en los circuitos y el desarrollo del Duelo de Eliminación Exatlón México serán decisivos para confirmar cualquier versión difundida previamente.

Eliminados de Exatlón México

Hasta ahora, la temporada 2025–2026 ha visto salir a seis atletas por cada equipo.

Azul

Alex

Andrea

Karen

Antonio

Tanori

Vanessa

Rojo

Aristeo

Luis

Mau Wow

Edna

Heber

Thayli

Cada eliminación ha modificado la configuración interna y ha impactado emocionalmente en los concursantes restantes.

Resumen Exatlón México

La presión recae especialmente sobre el equipo Rojo, que encadena varias eliminaciones seguidas y afronta la jornada con la necesidad de conservar a sus miembros decisivos.

El equipo Azul, en contraste, mantiene una ventaja anímica y estratégica, lo que le permite afrontar el reto de hoy con mayor equilibrio, aunque sin margen para el exceso de confianza.

Dónde ver Exatlón México hoy

El episodio de hoy comenzará a las 18:00 horas a través de Azteca Uno, con posibilidad de seguimiento en las plataformas digitales oficiales de TV Azteca.

Estas alternativas brindan acceso a la transmisión en directo, así como a contenido y reacciones adicionales en las redes sociales del programa.

La eliminación de esta noche redefinirá la estructura de ambos equipos y podría alterar la dinámica de quién sale hoy en Exatlón.

La fatiga física y mental se hace más evidente en los participantes que siguen en la puja por el título.