México

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.0 en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de San Marcos ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:45 de este 4 de enero a 17 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 3.3 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.684 grados de latitud y -99.502 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Tisana de moras: una bebida natural con múltiples beneficios para la salud

Esta infusión se caracteriza por su versatilidad, ya que se puede consumir caliente o fría y en cualquier hora del día

Tisana de moras: una bebida

Queridos Reyes Magos: cómo elegir los mejores juguetes, según Profeco

Medidas especializadas ayudan a elegir artículos que cumplen estándares de confiabilidad, protección y salud para niños y niñas

Queridos Reyes Magos: cómo elegir

Cómo entender y definir tus “no negociables” para mantener relaciones más sanas

Una expresión directa de principios esenciales contribuye a definir parámetros claros de convivencia y fortalece la confianza mutua

Cómo entender y definir tus

Atienden Bomberos y PBI incendio en paradero Pantitlán

La participación oportuna del personal de servicios de emergencia y de ciudadanos permitió controlar las llamas en la zona

Atienden Bomberos y PBI incendio

Cómo recibir orientación psicológica por teléfono a través del IMSS

El servicio surgió desde 2020 y es gratuito, disponible para toda la población

Cómo recibir orientación psicológica por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecutaron a un hombre y

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica y su novia,

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

El K-pop muestra su fuerza en México: descubre lo más popular en iTunes

Usuarios resaltan mayor talento de violista de Christian Nodal al de Ángela Aguilar

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Christian “Chispa” Medina defenderá su

Christian “Chispa” Medina defenderá su campeonato mundial gallo de la OMB ante otro mexicano

Este es el jugador por el que América estaría negociando con Toluca para el Clausura 2026

¿Cómo ven en Necaxa la llegada de Lorenzo Faravelli por Agustín Palavecino?

Checo Pérez envía apoyo a Venezuela tras la detención de Maduro: “La fe nunca se pierde”

Jaime Munguía estaría cerca de pelear contra este cubano por el campeonato mundial de la FIB