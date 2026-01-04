Rosca de Reyes en México: cuándo inició la tradición y por qué es tan querida

Existen bebidas que combinan perfectamente con este pan tradicional. Foto: (iStock)

Cada 6 de enero, familias de México celebran juntos con la tradicional Rosca de Reyes, una costumbre que une historia, religión y gastronomía y que, además, se ha convertido en un sello de la temporada.

Actualmente, este pan ha presentado una variedad de sabores, tamaños y precios que se adaptan a las preferencias, tendencias y posibilidades de cada familia. Panaderías y comercios ofrecen opciones clásicas y novedosas, reflejando la diversidad de gustos y la vigencia de esta costumbre, pero también se han implementado innovadoras roscas con personajes que atraen a los más pequeños de vuelta a esta tradición.

La riqueza de recetas y estilos permite que la tradición perdure y continúe sorprendiendo a nuevas generaciones, reafirmando su lugar en la cultura y gastronomía mexicanas.

La hechura de este delicioso pan se ha ido modificando con el paso de los años. (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM)

¿Cuál es el origen de este biscocho?

Este ritual consiste en compartir un pan en forma circular u ovalada, símbolo del amor eterno de Dios, y conmemora el encuentro de los Reyes Magos con el Niño Jesús.

La Rosca de Reyes tiene su origen en la Edad Media, especialmente en países europeos como Francia y España en el siglo XIV. La tradición llegó a México durante la época de la conquista, donde adoptó características propias y se consolidó como un elemento fundamental en la celebración del 6 de enero.

El significado religioso y simbólico de la rosca está presente en cada detalle. La forma ovalada representa la idea del círculo infinito del amor divino. Al partir el pan, las familias reviven el lazo espiritual y la unión que promueve esta festividad.

Compartir una rosca en esta fecha completa una serie de festividades religiosas que, a su vez, ha sido adaptada para cualquier persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato bíblico narra que Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron desde Oriente hacia Jerusalén guiados por una estrella con el propósito de adorar al recién nacido y entregarle ofrendas: oro, incienso y mirra. El encuentro de los Reyes Magos con el Niño Jesús se conoce como epifanía, inspiración central de la celebración.

Cada uno de los elementos de la Rosca de Reyes posee un significado especial. La forma ovalada simboliza el amor sin fin; las frutas secas cristalizadas que adornan el pan evocan las joyas de las coronas de los Reyes Magos; la figura del Niño Jesús, oculta en el interior, subraya el misterio y la dimensión espiritual de la costumbre.

En México, quien encuentra la figura del Niño Jesús acepta el compromiso de cuidarla hasta el 2 de febrero, cuando se celebra el Día de la Candelaria. Es habitual que la persona organice una reunión en esa fecha y prepare tamales para quienes compartieron la rosca. Además, en la madrugada del 6 de enero, muchos niños reciben regalos que representan aquellos que los Magos llevaron al Niño Jesús, prolongando la tradición de los obsequios.

Una rosca de reyes decorada con frutas cristalizadas y el muñeco del niño Jesús oculto. Foto: Cuartoscuro

Por qué no se puede hacer una Rosca de Reyes con acitrón

El acitrón, un dulce cristalizado tradicionalmente utilizado en la rosca y elaborado a base de biznaga, no puede emplearse hoy en día debido a que esta cactácea está protegida por ley en México. Por esta razón, en la actualidad, la mayoría de las roscas utiliza frutas cristalizadas de otras variedades en lugar de acitrón ya que incluso podrías llevarte una multa de arriba de los 30 mil pesos y una condena en prisión por utilizar este ingrediente.