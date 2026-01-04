Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

La nueva jueza renunció formalmente a la representación legal de Zambada Imperial el 28 de mayo de 2025. (Especial)

La exabogada Yadira Edeza Morales, quien hasta mayo de 2025 representó a Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, ocupa desde septiembre de 2025 el cargo de Jueza Quinta de Distrito en Mexicali, Baja California, tras resultar la aspirante más votada en la elección judicial federal.

Edeza Morales dejó la defensa de Zambada Imperial apenas cuatro días antes de la jornada electoral que la llevó al cargo, en un proceso de ejecución de penas ante el Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México precisó que la abogada formalizó su renuncia el 28 de mayo, lo que implicó también el abandono de la representación legal en la apelación que se tramitaba en ese órgano jurisdiccional.

Durante su campaña, Yadira Edeza Morales cuestionó el compromiso de quienes aplican justicia en México. (yadiraedeza.com.mx)

Yadira Edeza en Baja California

La nueva jueza federal asumió el cargo el pasado 1 de septiembre de 2025 junto a otros impartidores de justicia electos por voto popular en el distrito judicial 1 de Baja California. Edeza Morales obtuvo 62 mil 329 votos, la cifra más alta entre todos los contendientes a jueces federales de distintas especialidades en esa entidad.

Según su historial profesional, Yadira Edeza Morales trabajó entre 2007 y 2011 como oficial administrativa, actuaria y secretaria en diversos juzgados y tribunales federales de Baja California. Posteriormente se desempeñó como abogada litigante en el despacho jurídico Estrada Casian y concluyó una Maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado entre 2018 y 2020, con titulación el 21 de septiembre de 2020.

Durante su campaña como candidata, Edeza Morales declaró: “Quiero ocupar el cargo de Jueza porque hoy en día veo poco compromiso en las personas que deberían aplicar la justicia”. Esta frase formó parte de su propuesta dirigida a los electores que participaron en la jornada extraordinaria para la renovación del Poder Judicial de la Federación.

Ismael Zambada Imperial fue capturado el 12 de noviembre de 2014 en El Salado, municipio de Culiacán de Rosales, Sinaloa, portando una camioneta con cinco rifles de asalto, la mayoría AK-47.

En primera instancia, recibió una condena de 13 años y 4 meses de prisión por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, pena que luego fue reducida a 10 años y 8 meses por un Tribunal Unitario y, más adelante, a 8 años por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en marzo de 2019.

Edeza Morales obtuvo 62,329 votos, la cifra más alta entre los candidatos a jueces federales en Baja California. (yadiraedeza.com.mx)

En diciembre de 2019, Zambada Imperial fue extraditado a San Diego, California, donde el 30 de abril de 2021 se declaró culpable de importar y distribuir metanfetamina, cocaína y marihuana, según documentos judiciales.

El 24 de junio fue condenado a 9 años de prisión en Estados Unidos. Al mes siguiente obtuvo la libertad en San Diego, luego de que un juez federal consideró como cumplida la mayor parte de la pena con el tiempo que permaneció preso en México.

El mismo rotativo informó que “El Mayito Gordo” interpuso un amparo contra la decisión de un juez mexicano de suspender el cómputo de su condena de 8 años en México, pausa que se mantiene desde su extradición. El recurso fue negado el 4 de febrero de 2020 por el Tribunal Colegiado de Apelación, que consideró inadmisible la queja al no corresponder a los supuestos previstos en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Un acuerdo publicado por el tribunal el 5 de diciembre señala que solo faltarían 3 meses y una semana para que Zambada Imperial completara su condena en México si se sumara el tiempo en prisión tanto en ese país como en Estados Unidos. Al mantenerse suspendido el cómputo desde febrero de 2020, formalmente le restan 2 años, 9 meses y 7 días en el sistema penitenciario mexicano.

El hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García reclamó la reanudación del conteo de su sentencia, argumentando que la suspensión carece de fundamento y afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica.