México

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

El nombramiento, avalado por el máximo órgano judicial, genera inquietud social sobre los criterios y controles para cargos clave en la judicatura mexicana

Guardar
La nueva jueza renunció formalmente
La nueva jueza renunció formalmente a la representación legal de Zambada Imperial el 28 de mayo de 2025. (Especial)

La exabogada Yadira Edeza Morales, quien hasta mayo de 2025 representó a Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, ocupa desde septiembre de 2025 el cargo de Jueza Quinta de Distrito en Mexicali, Baja California, tras resultar la aspirante más votada en la elección judicial federal.

Edeza Morales dejó la defensa de Zambada Imperial apenas cuatro días antes de la jornada electoral que la llevó al cargo, en un proceso de ejecución de penas ante el Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México precisó que la abogada formalizó su renuncia el 28 de mayo, lo que implicó también el abandono de la representación legal en la apelación que se tramitaba en ese órgano jurisdiccional.

Durante su campaña, Yadira Edeza
Durante su campaña, Yadira Edeza Morales cuestionó el compromiso de quienes aplican justicia en México. (yadiraedeza.com.mx)

Yadira Edeza en Baja California

La nueva jueza federal asumió el cargo el pasado 1 de septiembre de 2025 junto a otros impartidores de justicia electos por voto popular en el distrito judicial 1 de Baja California. Edeza Morales obtuvo 62 mil 329 votos, la cifra más alta entre todos los contendientes a jueces federales de distintas especialidades en esa entidad.

Según su historial profesional, Yadira Edeza Morales trabajó entre 2007 y 2011 como oficial administrativa, actuaria y secretaria en diversos juzgados y tribunales federales de Baja California. Posteriormente se desempeñó como abogada litigante en el despacho jurídico Estrada Casian y concluyó una Maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado entre 2018 y 2020, con titulación el 21 de septiembre de 2020.

Durante su campaña como candidata, Edeza Morales declaró: “Quiero ocupar el cargo de Jueza porque hoy en día veo poco compromiso en las personas que deberían aplicar la justicia”. Esta frase formó parte de su propuesta dirigida a los electores que participaron en la jornada extraordinaria para la renovación del Poder Judicial de la Federación.

Ismael Zambada Imperial fue capturado el 12 de noviembre de 2014 en El Salado, municipio de Culiacán de Rosales, Sinaloa, portando una camioneta con cinco rifles de asalto, la mayoría AK-47.

En primera instancia, recibió una condena de 13 años y 4 meses de prisión por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, pena que luego fue reducida a 10 años y 8 meses por un Tribunal Unitario y, más adelante, a 8 años por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en marzo de 2019.

Edeza Morales obtuvo 62,329 votos,
Edeza Morales obtuvo 62,329 votos, la cifra más alta entre los candidatos a jueces federales en Baja California. (yadiraedeza.com.mx)

En diciembre de 2019, Zambada Imperial fue extraditado a San Diego, California, donde el 30 de abril de 2021 se declaró culpable de importar y distribuir metanfetamina, cocaína y marihuana, según documentos judiciales.

El 24 de junio fue condenado a 9 años de prisión en Estados Unidos. Al mes siguiente obtuvo la libertad en San Diego, luego de que un juez federal consideró como cumplida la mayor parte de la pena con el tiempo que permaneció preso en México.

El mismo rotativo informó que “El Mayito Gordo” interpuso un amparo contra la decisión de un juez mexicano de suspender el cómputo de su condena de 8 años en México, pausa que se mantiene desde su extradición. El recurso fue negado el 4 de febrero de 2020 por el Tribunal Colegiado de Apelación, que consideró inadmisible la queja al no corresponder a los supuestos previstos en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Un acuerdo publicado por el tribunal el 5 de diciembre señala que solo faltarían 3 meses y una semana para que Zambada Imperial completara su condena en México si se sumara el tiempo en prisión tanto en ese país como en Estados Unidos. Al mantenerse suspendido el cómputo desde febrero de 2020, formalmente le restan 2 años, 9 meses y 7 días en el sistema penitenciario mexicano.

El hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García reclamó la reanudación del conteo de su sentencia, argumentando que la suspensión carece de fundamento y afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Temas Relacionados

Mayito GordoLa MayizaCártel de SinaloaCrimen organizadoPoder Judicial FederalBaja CaliforniaNarco en Méxicomexico-noticiasNarcotráfico en México

Más Noticias

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Una serie de interacciones en el escenario entre el cantautor y la violinista generaron versiones de un supuesto romance que no ha sido negado hasta el momento

Esmeralda Camacho respalda causa de

Gobierno de la CDMX desplegará operativo con 14 mil policías por el Día de Reyes

Las acciones incluyen centros de monitoreo tecnológico, atención médica, tránsito fluido y refuerzos en transporte público durante una de las jornadas con mayor movimiento

Gobierno de la CDMX desplegará

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

La actriz retoma el género que la consolidó tras una etapa dedicada a series, cine y proyectos audiovisuales

Silvia Navarro regresa a las

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud

El derrumbe de Los Chapitos: la caída de sus capos, batallas internas y una cadena de extradiciones

La ofensiva de las fuerzas de seguridad aceleró la descomposición de la estructura de poder, mientras figuras emergentes buscan sobrevivir en medio de tensiones y amenazas

El derrumbe de Los Chapitos:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos:

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Esmeralda Camacho respalda causa de

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’, reaparece en medio de rumores de su muerte

Regresos y nuevas telenovelas que marcarán la televisión en 2026

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

DEPORTES

Rayados y Atlas se enfrentarán

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México

Fulham vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League

Sudáfrica vs Camerún: cuándo y dónde ver al rival de México en el mundial 2026

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 4 de enero