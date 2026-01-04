México

Alejandra Barros revela que fue hospitalizada tras intensas grabaciones: “La salud se vuelve mi prioridad este 2026″

La actriz explicó que los síntomas comenzaron tras tres meses de grabaciones en San Luis Potosí

Alejandra Barros publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece recostada y conectada a oxígeno. (@alealebarros, Instagram)

La actriz Alejandra Barros encendió las alertas entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde el hospital con soporte de oxigenación y revelar que fue diagnosticada con neumonía, consecuencia de un prolongado desgaste físico durante un proyecto televisivo.

Hospitalización tras meses de exigencia física

El sábado 3 de enero, Barros publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece recostada y conectada a oxígeno. En el mensaje que acompañó la imagen, explicó que los síntomas comenzaron tras tres meses de grabaciones en San Luis Potosí, bajo condiciones climáticas extremas y jornadas prolongadas.

“El 30 de diciembre después de grabar 3 meses en San Luis Potosí, en un clima de mucho calor, mucho frío, muchas horas de grabación, muchas desmañanadas y sobra decir con un cansancio tremendo… me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal con esta gripa que ya tenía varios días”, escribió.

Tras realizarse estudios médicos, la actriz detalló que recibió el diagnóstico de neumonía, situación que la obligó a detenerse y reflexionar sobre los límites del cuerpo.

“Creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es no escucharte”, reconoció.

“Creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es no escucharte”, reconoció. (@alebarros, Instagram)

“No me escuché”: la reflexión personal de la actriz

En su mensaje, Alejandra Barros aceptó que decidió ignorar las señales de alerta por no querer afectar planes personales y familiares, lo que derivó en el agravamiento de su estado de salud.

“Estando agotada, queriendo tener unas vacaciones en familia y con amigos que fueran increíbles, no me escuché. Me descuidé. No quise interrumpir mis vacaciones ni las de los demás y no me cuidé como debía. Aquí el resultado”, expresó.

La actriz confesó sentirse triste por haber pasado sus días de descanso enferma y admitió que regresará a grabar con temor, debido a que sus pulmones aún están resentidos.

“Mañana regreso a San Luis a seguir grabando y regreso cansada, triste, con miedo a contagiarme de otra gripa con mis pulmones lastimados, pero con ganas de terminar este proyecto con todo lo que puedo dar”, añadió.

Agradece el apoyo y confirma mejoría

Horas después, Barros compartió un video en sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores y agradecer las muestras de cariño recibidas tras hacer pública su situación médica.

“Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todas sus muestras de cariño. De verdad, muchas gracias… ya me estoy sintiendo mucho mejor”, aseguró.

Barros compartió un video en sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. (@alebarros, Instagram)

La actriz confirmó que retomará las grabaciones de la producción Mi rival y destacó que la producción le ofreció apoyo adicional para cuidar su salud.

“La producción ya me dijo que me va a cuidar muchísimo… solo quise hacer un post sobre algo que traía en la cabeza reflexionando todos estos días que tuve que estar en reposo obligatorio”, concluyó.

Finalmente, Alejandra Barros subrayó que la salud y el amor serán su prioridad rumbo a 2026, luego de este episodio que calificó como una llamada de atención.

