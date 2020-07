Alejandra Barros confesó que una ex primera dama fue su maestra en la actuación

La actriz Alejandra Barros recordó que aprendió mucho sobre el mundo de la actuación con la ex primera dama de México, Angélica Rivera, cuando trabajó a su lado en el melodrama de Televisa Mariana de la Noche en el 2003, cuando ella recién iniciaba su carrera.

Después de 17 años, la intérprete mexicana se sinceró con el público hablando sobre algunos obstáculos que tuvo durante la filmación de la telenovela.

Señaló que mientras grababan los episodios de la telenovela, algunos fans del programa enviaban sus comentarios y en muchas ocasiones eran en contra de ella, resaltando que su antagonista, La Gaviota, era mejor.

Mariana de la noche es un drama de Televisa proyectado en 2003 en donde participó Alejandra Barros junto a Angélica Rivera (Foto: Instagram @elficcionario)

“Yo recibía todos los días comentarios de que Angélica era más protagónica que yo”, aseguró Alejandra Barros en una transmisión en vivo en el canal de YouTube de TLNovelas.

Lo anterior, debido a que Barros había conseguido el papel protagónico en Mariana de la Noche, producida por Salvador Mejía, con apenas tres proyectos actorales anteriores, es decir, con mucho menos experiencia que Angélica Rivera.

Cuando se hizo la telenovela, Rivera ya había participado en más de 9 proyectos, pues había consolidado su carrera en 1995 con la telenovela La Dueña, y para el 2003 ya había trabajado a lado de personalidades como Eduardo Palomo, Sylvia Pasquel, Ludwika Paleta y Jacqueline Andere. Además, en 2001 había sido la protagonista de la telenovela Sin pecado concebido.

Alejandra Barros se refirió de la ex primera dama como una maestra (Foto: Instagram @infonovelas)

Debido a la diferencia que había entre la experiencia de ambas, algunas personas le señalaban que su antagonista era mejor que ella, entre otro tipo de comentarios o insultos.

Pese a ello, Angélica, sin importarle que ella no tuviera tanta experiencia no la despreció, sino por el contrario la apoyó y le dio algunos consejos en los sets de filmación.

“Primero aprendí que hacer un casting y quedarte con su personaje tiene que darte muchísima seguridad y Angélica estuvo siempre para darme las réplicas en el tono que fuera necesario, si habría que repetir la escena 15 veces, siempre estuvo ahí al pie del cañón”, dijo la actriz.

Alejandra Barros dijo que durante las filmaciones algunos seguidores del melodrama la menospreciaron y agredieron (Foto: Instagram @alealebarros)

“De repente me contaba lo que a ella le decían cuando ella empezó, que muchas veces cometen el error algunas actrices de decir, es que la protagonista es la historia y que tú tienes que saber que la protagonista eres tú (...) Pero cómo que siempre estuvo pendiente de cacharme Angélica, que si por alguna situación yo traigo inseguridad, ella estaba ahí como para detenerme”, recordó con cariño Alejandra Barros.

Pese a que todos los días recibía mensajes en su contra, también fue apoyada por otros, entre los que destaca su compañera Paty Navidad, quien últimamente se ha rodeado de escándalos.

“Me agredía mucha gente, pero otra me apapachaba mucho, y la verdad es que de las personas que más me apapacharon en la historia fue Paty Navidad”, dijo.

“Paty Navidad se sentaba a mi lado, me agarraba la mano, me consolaba cuando andaba ya cansada porque no veía ya a mi hijo, entonces Paty fue un gran apoyo en Mariana de la Noche”.

Confesó que Paty Navidad fue un gran apoyo para ella durante la grabación de Mariana de la Noche (Foto: Instagram@patynavidadbella)

Recordó que en ese año su hijo Luis Manuel era un bebé y que en algunas ocasiones tuvo que dejarlo encargado en la Ciudad de México, ya que varias grabaciones eran fuera de la capital y no podía llevarlo a trabajar con ella.

Aunque con Paty tuvo una relación más cercana, no negó que de Angélica recibió un buen trato y además aprendió mucho de ella.

“Angie era la maestra para mí, porque yo no tenía la experiencia de los protagónicos que ella tenía, entonces increíble tener una réplica de una protagonista de ese nivel cuando estaba haciendo yo Mariana de la Noche”, aseguró.

